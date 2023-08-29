Кубок английской лиги. «Тоттенхэм» против «Фулхэма», «Челси» сыграет с «Уимблдоном» в среду

Теги Челси Шеффилд Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия результаты Кубок английской лиги Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ноттингем Форест Блэкпул Бернли Плимут Лутон Суонси Джиллингем Борнмут Линкольн Сити Брентфорд Ньюпорт Уимблдон Футбол

Клубы АПЛ сыграют во 2-м раунде Кубка английской лиги.

Во вторник «Тоттенхэм» встречается с «Фулхэмом», в среду «Челси» сыграет с «Уимблдоном».

Кубок английской лиги

2-й раунд

Суонси – Борнмут 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
29 августа, 21.30, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 9, пенальти Граймз, 1:1 – 55 Брукс.
СуонсиРашуорт, Ки, Нотон, Кабанго, Дарлинг, Абдулай, Аллен, Граймз, Купер, Гиннелли, Каллен.
БорнмутРаду, Ааронс, Сенеси, Мифем, Келли (Керкез, 46), Ротуэлл (Кук, 46), Биллинг, Брукс, Траоре, Энтони, Мур (Соланке, 46).
Предупреждения:
Брукс (21), Гиннелли (24), Сенеси (39), Абдулай (52), Нотон (53).

 

Фулхэм – Тоттенхэм 1:0 (перерыв)
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 19, автогол ван де Вен.
ФулхэмРодак, Тете, Рим, Диоп, Робинсон, Кэрни, Рид, Пальинья, Декордова-Рид, Траоре, Родриго Муниз.
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон, Санчес, ван де Вен, Дэвис, Перишич, Хейбьерг, Ло Чельсо, Скипп, Соломон, Ришарлисон.

 

Вулверхэмптон – Блэкпул 2:0 (перерыв)
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Калайджич, 2:0 – 25 Фабиу Силва.
ВулверхэмптонБентли, Кастро, Доэрти, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Сарабия, Ходж, Траоре, Калайджич, Фабиу Силва.
БлэкпулО`Доннелл, Лайонс, Пеннингтон, Экпитета, Коннолли, Томпсон, Дугалл, Верчью, Уир, Кэри, Бисли.
Предупреждение:
Калайджич (40).

 

Плимут – Кристал Пэлас 1:0 (перерыв)
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Хоум Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Уэйн.
ПлимутБертон, Кизлер-Хэйден, Плегесуэло, Скарр, Миллер, Бутчер, Кандл, Райт, Уоррингтон, Райт, Уэйн.
Кристал ПэласДжонстон, Клайн, Томкинс, Ричардс, Митчелл, Ридевалд, Лерма, Ахамада, Рак-Сакьи, Эдуар, Матета.

 

Лутон – Джиллингем 2:0 (перерыв)
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Браун, 2:0 – 28 Даути.
ЛутонКрул, Локьер, Белл, Андерсен, Даути, Джайлз, Берри, Раддок-Мпанзу, Огбене, Вудроу, Браун.
ДжиллингемМоррис, Александер, Эмер, Мастерсон, Оджи, Кларк, Маккензи, Дьенг, Clarke, Надесан, Бонн.
Предупреждения:
Берри (34), Дьенг (43).

 

Ньюпорт – Брентфорд 0:0 (перерыв)
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Rodney Parade»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
НьюпортМэкстед, Seberry, Кларк, Дилэйни, Льюис, Бондсуэлл, Уилдиг, Моррис, Чарсли, Waite, Богл.
БрентфордБалкомб, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Айер, Янельт, Оньека, Ярмолюк, Шаде, Льюис-Поттер, Олакигбе.
Предупреждение:
Чарсли (6).

 

Ноттингем Форест – Бернли
Дата проведения
30 августа, 21.45, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Линкольн Сити
Дата проведения
30 августа, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Уимблдон
Дата проведения
30 августа, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Донкастер – Эвертон
Дата проведения
30 августа, 22.00, «Кипмоут»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

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2 комментария

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picho
У меня один вопрос , дайте ссылку пожалуйста где можно глянуть
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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