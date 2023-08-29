Кубок английской лиги. «Тоттенхэм» против «Фулхэма», «Челси» сыграет с «Уимблдоном» в среду
Клубы АПЛ сыграют во 2-м раунде Кубка английской лиги.
Во вторник «Тоттенхэм» встречается с «Фулхэмом», в среду «Челси» сыграет с «Уимблдоном».
2-й раунд
- Дата проведения
- 29 августа, 21.30, «Либерти Стэдиум»
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Борнмут –
Раду, Ааронс, Сенеси, Мифем, Келли (Керкез, 46), Ротуэлл (Кук, 46), Биллинг, Брукс, Траоре, Энтони, Мур (Соланке, 46).
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Крэйвен Коттэдж»
- Гол:
- 1:0 – 19, автогол ван де Вен.
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Фулхэм –
Родак, Тете, Рим, Диоп, Робинсон, Кэрни, Рид, Пальинья, Декордова-Рид, Траоре, Родриго Муниз.
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 10 Калайджич, 2:0 – 25 Фабиу Силва.
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Вулверхэмптон –
Бентли, Кастро, Доэрти, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Сарабия, Ходж, Траоре, Калайджич, Фабиу Силва.
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Блэкпул –
О`Доннелл, Лайонс, Пеннингтон, Экпитета, Коннолли, Томпсон, Дугалл, Верчью, Уир, Кэри, Бисли.
- Предупреждение:
- Калайджич (40).
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Хоум Парк»
- Гол:
- 1:0 – 6 Уэйн.
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Плимут –
Бертон, Кизлер-Хэйден, Плегесуэло, Скарр, Миллер, Бутчер, Кандл, Райт, Уоррингтон, Райт, Уэйн.
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Кенилворт Роуд»
-
Джиллингем –
Моррис, Александер, Эмер, Мастерсон, Оджи, Кларк, Маккензи, Дьенг, Clarke, Надесан, Бонн.
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Rodney Parade»
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Брентфорд –
Балкомб, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Айер, Янельт, Оньека, Ярмолюк, Шаде, Льюис-Поттер, Олакигбе.
- Предупреждение:
- Чарсли (6).
- Дата проведения
- 30 августа, 21.45, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 30 августа, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 30 августа, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 30 августа, 22.00, «Кипмоут»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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