Кубок английской лиги. «Тоттенхэм» против «Фулхэма», «Челси» сыграет с «Уимблдоном» в среду

Клубы АПЛ сыграют во 2-м раунде Кубка английской лиги.

Во вторник « » встречается с « », в среду « » сыграет с « ».

2-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

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