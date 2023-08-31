У Месси нет голов и ассистов впервые за 10 матчей в «Интер Майами»

Лионель Месси не забил и не сделал голевую передачу впервые за 88 дней.

Сегодня форвард «Интер Майами» не отметился результативными действиями в матче с «Нэшвиллом» (0:0).

Последний раз аргентинец уходил с поля без голов и ассистов на клубном уровне 3 июня – в игре с «Клермоном» (2:3) в Лиге 1, когда выступал за « ».

15 июня Месси забил победный гол за в товарищеском матче с Австралией (2:0).

Всего в 10 играх за « » в различных турнирах на счету 11 мячей и 3 голевые передачи.

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