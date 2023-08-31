У Месси нет голов и ассистов впервые за 10 матчей в «Интер Майами»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси не забил и не сделал голевую передачу впервые за 88 дней.

Сегодня форвард «Интер Майами» не отметился результативными действиями в матче МЛС с «Нэшвиллом» (0:0).

Последний раз аргентинец уходил с поля без голов и ассистов на клубном уровне 3 июня – в игре с «Клермоном» (2:3) в Лиге 1, когда выступал за «ПСЖ».

15 июня Месси забил победный гол за Аргентину в товарищеском матче с Австралией (2:0).

Всего в 10 играх за «Интер Майами» в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 3 голевые передачи.

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129 комментариев

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Алексей Иванов
Ответ Отец Абду
Впервые за 88 дней у хейтеров праздник:)
14 голевых действий🤔
+144
-12
+132
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Отец Абду
Впервые за 88 дней у хейтеров праздник:)
+97
-29
+68
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KOS14
Пора бы уже и остальным игрокам Майями что-то показывать. На Месси постоянно по 2-3 игрока висело, остальные должны были воспользоваться свободой
+51
-8
+43
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Puablo_Muchacho
Месси настолько велик, что игра, в которой он НЕ забил и не отдал голевую передачу становится поводом для новости.
+25
-5
+20
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Виктор Петров
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Ответ Александр Северный
я вот порожаюсь Месси. что в ПСЖ был на втором плане, что в днищенское Майями перешёл на старости лет. неужели нельзя было перейти в более сильную команду МЛС. где все на тебя будут играть, а не ты будешь вытаскивать за волосы второсортных товарищей по команде. вы конее извините, но ему нужно было брать пример с Кринжа. я вообще не понимаю о каком плей-офф идёт речь.в следующем туре Лос-Анджелес камня на камне не оставит от этого Майями. короче, нужно в сентябре брать второй трофей и к Чапи в Каталонию.
так не интересно, это ж не кристинка которая перешла чуть ли не в лучший клуб СА и хвастается замыканиями и левыми пенальти) я не представляю что было бы если б у Месси в партнёрах были брозович Фофана Мане отавио и т д
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Johnie
Когда-то это должно было произойти.
Всё мы люди.
+13
-2
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Abdul Aziz
Ответ Oleg
После 18.12.2022 и 8 ЗМ в октябре на Месси давило бы соперничество с кринжем?)) Да и вообще навряд ли Месси с кем то соперничал.
там и до этого декабря никакого соперничества не было
+10
-1
+9
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Danik S
теперь что конец света что ли, бывает
+8
-1
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Dizzod
Я же говорил, я же говорил. Да он за всю карьеру ни одного пенальти не отбил.
+8
-1
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Oleg
Ответ neuner
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После 18.12.2022 и 8 ЗМ в октябре на Месси давило бы соперничество с кринжем?))
Да и вообще навряд ли Месси с кем то соперничал.
+15
-8
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кэпко
Ответ Puablo_Muchacho
Месси настолько велик, что игра, в которой он НЕ забил и не отдал голевую передачу становится поводом для новости.
Месси забил - новость, Месси не забил - новость, Месси пукнул - грандиозный экстаз фанов.
+9
-5
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ vfhmsqqp7v
Сдулся хлюпик. Даже МлС не тянет.
не втягивай
+5
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Алексей Петров
Нэшвил Предаторс!
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Oleg
Ответ Abdul Aziz
там и до этого декабря никакого соперничества не было
Согласен.
Месси вообще навряд ли с кем то соперничал, а вот кринж одержим Лео, это факт.
Так что довольно странно что фанаты кринжа на Лео проецируют комплексы сврего кумира.
После 18.12.2022 у Лео нет больше соперников, есть он и все остальные.
Разве что Пеле и Диего рядом по величию.
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Oleg
Ответ Пацанчик реальный
Что ты будешь делать,если Месси не получит ЗМ?переобуваться?хотя для рычажных это обычное дело!хахаха
Ну допустим не получит, на что это повлияет?
Скажу больше: после триумфа на ЧМ ЗМ воспринимается как бонус, совершенно без разницы будет ли у Лео 8 ЗМ.
Главное случилось 18.12.2022.
Если получит порадуюсь, если нет не огорчусь.
Но судя по всему все таки 8 ЗМ его.
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Rus Donskoy
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9 матчей забивать для Лео это нормально, бесподобный игрок.
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Andrey Ashhabadskiy
Месси не забил после 11 матчей и это уже сенсация! хейтеры терпения вам
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Surviving
Ответ Эрнандес Эрнандес
Футболистам МЛС разрешили отбирать мяч у Месси? 😆
👍🏻👍🏻👍🏻
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clausevenzzz
это тоже по сценарию ?
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Виктор Петров
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ KOS14
Пора бы уже и остальным игрокам Майями что-то показывать. На Месси постоянно по 2-3 игрока висело, остальные должны были воспользоваться свободой
туда бы Видаля, и ещё одного опытного игрока в защиту например рамоса, и ещё одного атакующего игрока по типу суареса
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Oleg
Ответ Пацанчик реальный
Еще раз говорю,мне по сути без разницы,мое мнение от того не изменится,мое мнение оно мое и врят ли кого оно волнует кроме меня!)я просто угораю с фанов,которые об этом кричат 24/7,буду кстати жестко угорать над вами,если это не случится!
А если случится и Лео выиграет 8 ЗМ то мы будем жестко угорать над тобой?)
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distress of ignorance
Действительно отдельная новость нужна для этого?
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Oleg
Ответ Пацанчик реальный
Ну если ты не знаешь,как в нашем мире дают награды!Хотя,ты же фанат Месси,а эти люди как правилом интеллектом не обделены!)
Хоспади что у тебя в голове?
ЗМ вручают журналисты из более чем 150 стран мира.
После голосования публикуют протоколы голосования каждого.
Кому должен позвонить Инфантино? Каждому журналисту?🤣
А ты хоть знаешь что журналисты, голосующие на ЗМ от Франс Футбол НЕ РАБОТАЮТ в газете Франс Футбол?
Они просто имеют право голоса.
Например журналист от Испании работает в изданиях Марка и Ас.
От РФ голосует некто Клещев, он работает в Спорт Экспресс.
От Бразилии голосует журналист издания Globo.
От Аргентины голосует Пабло Васкес работает он в El Grafico.
И тд.
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AnMe
Ответ Федя Букин
Тем временем Криштиану забивает в каждом матче, в более сильное лиге.
Действительно
Приехали топы в три команды и катают остальных как детей с низа таблицы
Прям топ лига сразу стала)
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Oleg
Ответ Пацанчик реальный
Что-то человек,который утверждает,что ему не важен 8 ЗМ Месси ибо он уже все доказал не очень то вяжется с человеком,который 55 тысяч раз на дню заходит на спортивный форум и пишет о 8 ЗМ Месси,как о свершившемся факте!
Ну так я смотрю кэфы на ЗМ, рейтинги сми.
Везде Лео номер 1 и причина ЧМ.
Почему бы об этом не писать?
Особенно видя как подобные тебе боятся 8 ЗМ Лео и ищут ему конкурентов.
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