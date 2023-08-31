У Месси нет голов и ассистов впервые за 10 матчей в «Интер Майами»
Лионель Месси не забил и не сделал голевую передачу впервые за 88 дней.
Сегодня форвард «Интер Майами» не отметился результативными действиями в матче МЛС с «Нэшвиллом» (0:0).
Последний раз аргентинец уходил с поля без голов и ассистов на клубном уровне 3 июня – в игре с «Клермоном» (2:3) в Лиге 1, когда выступал за «ПСЖ».
15 июня Месси забил победный гол за Аргентину в товарищеском матче с Австралией (2:0).
Всего в 10 играх за «Интер Майами» в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 3 голевые передачи.
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Всё мы люди.
Да и вообще навряд ли Месси с кем то соперничал.
Месси вообще навряд ли с кем то соперничал, а вот кринж одержим Лео, это факт.
Так что довольно странно что фанаты кринжа на Лео проецируют комплексы сврего кумира.
После 18.12.2022 у Лео нет больше соперников, есть он и все остальные.
Разве что Пеле и Диего рядом по величию.
Скажу больше: после триумфа на ЧМ ЗМ воспринимается как бонус, совершенно без разницы будет ли у Лео 8 ЗМ.
Главное случилось 18.12.2022.
Если получит порадуюсь, если нет не огорчусь.
Но судя по всему все таки 8 ЗМ его.
ЗМ вручают журналисты из более чем 150 стран мира.
После голосования публикуют протоколы голосования каждого.
Кому должен позвонить Инфантино? Каждому журналисту?🤣
А ты хоть знаешь что журналисты, голосующие на ЗМ от Франс Футбол НЕ РАБОТАЮТ в газете Франс Футбол?
Они просто имеют право голоса.
Например журналист от Испании работает в изданиях Марка и Ас.
От РФ голосует некто Клещев, он работает в Спорт Экспресс.
От Бразилии голосует журналист издания Globo.
От Аргентины голосует Пабло Васкес работает он в El Grafico.
И тд.
Приехали топы в три команды и катают остальных как детей с низа таблицы
Прям топ лига сразу стала)
Везде Лео номер 1 и причина ЧМ.
Почему бы об этом не писать?
Особенно видя как подобные тебе боятся 8 ЗМ Лео и ищут ему конкурентов.