«Челси» и «Сити» согласовали трансфер Палмера за 40+5 млн фунтов

Коул Палмер дал согласие на переход в «Челси».

Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино одобрил трансфер . « » еще не определился с будущим 21-летнего футболиста.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже достигли принципиальной договоренности о трансфере Коула за 40+5 млн фунтов.

Журналист Джейкоб Стейнберг ранее сообщил, что « » отклонил предложение « » на сумму 35 млн фунтов.

Со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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