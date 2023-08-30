«Челси» и «Сити» согласовали трансфер Палмера за 40+5 млн фунтов
Коул Палмер дал согласие на переход в «Челси».
Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино одобрил трансфер Палмера. «Манчестер Сити» еще не определился с будущим 21-летнего футболиста.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже достигли принципиальной договоренности о трансфере Коула за 40+5 млн фунтов.
Журналист Джейкоб Стейнберг ранее сообщил, что «Манчестер Сити» отклонил предложение «Челси» на сумму 35 млн фунтов.
Со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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UPD. от Романо Here We Go! за 40+5 всё таки.
чего добивается Боуэли, останется секретом на все времена.
но одного он добился, того что челси стал главным мешком Европы.
такое впечатление что боэли решил разорить пенсов
Маунт выиграл лч) прошёл Чемпионшип, аренду.
Палмер-талант из академии сити, который никому ничего не доказал. За 45 млн покупаешь непонятно кого.
Не 100млн конечно) но тоже глупо
Поэтому Челси в это окно и скупает за оверпрайс - по мнению скаутов/руководства/спорт. диров почти все кого они купили должны либо стать звёздами в составе Челси либо в арендах как то себя покажут.
В Челси сейчас такой адекватный состав подобран, что «обсасывать» придётся весь сезон.
или Челси сподобился Бенфике?
Но даже бенфика не скупает всё что блестит за 1,5 млрд за один год.
так что челси заслуженно превращается в главного мешка и мема Европы
Прошли те времена, когда можно было Суареса из Уругвая за миллион привезти и никто про такого игрока знать не знает.При нынешней цифровизации это невозможно.
Недаром все бизнес-модели ПСВ, Удинезе, Лиона и прочих схлопнулись, остались только агентские португальские клубы.Но даже Порту с Бенфикой уже в этом десятилетии гиганты раздавят своими бюджетами.
Маунт воспитанник академии. Его преимущества перед Палмером описал выше в ответах.
Кейс Мейсона, просто ещё одно подтверждение бездарного руководства футбольным клубом. Результат прошлого сезона -доказательство.
Результат в конце этого сезона докажет снова.
Ну хотя бы минимум ещё год посмотрим на огненный дует Эзе и Олисе