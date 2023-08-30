«Челси» и «Сити» согласовали трансфер Палмера за 40+5 млн фунтов

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Коул Палмер Футбол

Коул Палмер дал согласие на переход в «Челси».

Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино одобрил трансфер Палмера. «Манчестер Сити» еще не определился с будущим 21-летнего футболиста.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже достигли принципиальной договоренности о трансфере Коула за 40+5 млн фунтов.

Журналист Джейкоб Стейнберг ранее сообщил, что «Манчестер Сити» отклонил предложение «Челси» на сумму 35 млн фунтов.

Со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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KeriLLo
Да там уже новость есть, что согласовали трансфер за 45 млн. фунтов.
UPD. от Романо Here We Go! за 40+5 всё таки.
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4k4mvz7nyh
Продать маунта чтоб купить Палмера😂
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+13
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Акира_1
Ответ 4k4mvz7nyh
Продать маунта чтоб купить Палмера😂
Ничего, что Маунт отказался оставаться в Челси и угрожал бесплатно уйти?
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Артур Артур
Это какой уже новичок в это окно?
+7
-2
+5
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Blaumerc
в Челси творится лютая дичь.
чего добивается Боуэли, останется секретом на все времена.
но одного он добился, того что челси стал главным мешком Европы.
+4
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Aibek Mak
Отдать за Палмера 45 млн))) что они там курят? Что он такого сделал чтобы за него давать такие деньги? Боули сошел с ума. Конечно это молодой игрок который может выстрелить, но почему то трудно в это поверить
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Dm Kznts
за резервиста ситявых 45 млн фунтов?
такое впечатление что боэли решил разорить пенсов
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Roman
45 млн фунтов за игрока, который провел 19 матчей в АПЛ, причем 80% из них - выходил на замены. Но школа Сити ценится в мире, поэтому челси такие огромные бабки за таланта выкладывает
+2
-1
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4k4mvz7nyh
Ответ 6tspey7tb5
Палмер по свежее выглядит.
Это по какому количеству матчей определилось?)
Маунт выиграл лч) прошёл Чемпионшип, аренду.
Палмер-талант из академии сити, который никому ничего не доказал. За 45 млн покупаешь непонятно кого.
Не 100млн конечно) но тоже глупо
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Любезный Коссутий
дикий оверпрайс за лавочника Сити.
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4k4mvz7nyh
Ответ Акира_1
Ничего, что Маунт отказался оставаться в Челси и угрожал бесплатно уйти?
Ничего, что нужно грамотнее работать с своими воспитанниками и предлагать им адекватный контракт, исходя из достижений, таланта и влияния на клуб!
+8
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Maecenas
боже, какой же шлак. Всё лето не могут избавиться от всяких Одои, Лукаку, Зиешь, Сарр, приходится бесплатно сбагривать, а тут какой-то шлак за 45 лямов берут, с которым через пару лет будет за счастье хотя бы бесплатно избавиться.
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KeriLLo
Ответ Roman
45 млн фунтов за игрока, который провел 19 матчей в АПЛ, причем 80% из них - выходил на замены. Но школа Сити ценится в мире, поэтому челси такие огромные бабки за таланта выкладывает
В Европе молодняк покупают не за то, как игрок играл, а за то, как он может потенциально заиграть.
Поэтому Челси в это окно и скупает за оверпрайс - по мнению скаутов/руководства/спорт. диров почти все кого они купили должны либо стать звёздами в составе Челси либо в арендах как то себя покажут.
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Акира_1
Ответ 4k4mvz7nyh
Ничего, что нужно грамотнее работать с своими воспитанниками и предлагать им адекватный контракт, исходя из достижений, таланта и влияния на клуб!
Не смешно, он не заслужиивал того контракта, который просил, что видно даже из его нынешней формы и результатов прошлого сезона. Ему предлагали соответствующий контракт его текущему уровню, но он решил уйти. И рад бога. Сколько можно это обсасывать?
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6tspey7tb5
Ответ 4k4mvz7nyh
Продать маунта чтоб купить Палмера😂
Палмер по свежее выглядит.
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Акира_1
Ответ 4k4mvz7nyh
Ну «обсоси» тогда Палмера) В Челси сейчас такой адекватный состав подобран, что «обсасывать» придётся весь сезон.
Ну вот и весь уровень аргументов местных лайкотрочеров и хейтеров Челси 😆
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4k4mvz7nyh
Ответ Акира_1
Не смешно, он не заслужиивал того контракта, который просил, что видно даже из его нынешней формы и результатов прошлого сезона. Ему предлагали соответствующий контракт его текущему уровню, но он решил уйти. И рад бога. Сколько можно это обсасывать?
Ну «обсоси» тогда Палмера)
В Челси сейчас такой адекватный состав подобран, что «обсасывать» придётся весь сезон.
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Blaumerc
Ответ KeriLLo
В Европе молодняк покупают не за то, как игрок играл, а за то, как он может потенциально заиграть. Поэтому Челси в это окно и скупает за оверпрайс - по мнению скаутов/руководства/спорт. диров почти все кого они купили должны либо стать звёздами в составе Челси либо в арендах как то себя покажут.
согласись что это глупо, футбол топ уровня давно уже так не работает.
или Челси сподобился Бенфике?
Но даже бенфика не скупает всё что блестит за 1,5 млрд за один год.
так что челси заслуженно превращается в главного мешка и мема Европы
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Акира_1
Ответ Артур Артур
Это какой уже новичок в это окно?
Вопрос не в том, какой по счету, а в том, что ое наконец белый. Так что этот трансфер для баланса скорее всего
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Гол в девятину
На сегодняшнем рынке такой игрок из Европы стоил бы где-то 25 минимум, как Мадуэке.С опытом игры в ЛЧ около 40.

Прошли те времена, когда можно было Суареса из Уругвая за миллион привезти и никто про такого игрока знать не знает.При нынешней цифровизации это невозможно.

Недаром все бизнес-модели ПСВ, Удинезе, Лиона и прочих схлопнулись, остались только агентские португальские клубы.Но даже Порту с Бенфикой уже в этом десятилетии гиганты раздавят своими бюджетами.
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4k4mvz7nyh
Ответ Акира_1
Ну вот и весь уровень аргументов местных лайкотрочеров и хейтеров Челси 😆
Челси не нужны хейтеры с таким владельцем.
Маунт воспитанник академии. Его преимущества перед Палмером описал выше в ответах.
Кейс Мейсона, просто ещё одно подтверждение бездарного руководства футбольным клубом. Результат прошлого сезона -доказательство.
Результат в конце этого сезона докажет снова.
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Дмитрий Васин
Не уверен что это усиление. Максимум игрок игрок ротации.
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Мертвый
Странно, а боулинг знает что он белый?
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Phil
прекрасная сделка для Сити !
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Febos_
очень жаль что не получилось подписать Олисе , вот он бы точно заиграл.
Ну хотя бы минимум ещё год посмотрим на огненный дует Эзе и Олисе
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