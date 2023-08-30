За Фомина «Лион» предложил «Динамо» 8 млн евро плюс бонусы («СЭ»)

Даниил Фомин может перейти в «Лион» за 8 млн евро плюс бонусы.

Именно такую сумму французский клуб предложил « » за 26-летнего хавбека сборной России, сообщает « ».

По данным источника, стороны ведут переговоры.

Контракт Фомина с бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года. Статистика полузащитника – здесь.

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