За Фомина «Лион» предложил «Динамо» 8 млн евро плюс бонусы («СЭ»)
Даниил Фомин может перейти в «Лион» за 8 млн евро плюс бонусы.
Именно такую сумму французский клуб предложил «Динамо» за 26-летнего хавбека сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, стороны ведут переговоры.
Контракт Фомина с бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года. Статистика полузащитника – здесь.
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Было бы классно, если бы российские игроки поехали в Европу наконец в хорошем количестве )
И для того , чтобы сделать шаг наверх ну им явно не поможет русский весьма медленный игровик, который последние 1,5 сезона стагнирует .
Да ещё и за 8млн .
Если бы как Кузяев за копейки по меркам топ-5 > тогда да , логика есть у клуба, ведь ничем не рискуют .
Захарян,теперь Фомин,Черников
До санкций россияне никому не нужны были,а теперь как пирожки расходятся