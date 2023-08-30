За Фомина «Лион» предложил «Динамо» 8 млн евро плюс бонусы («СЭ»)

Теги Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Даниил Фомин Спорт-Экспресс Футбол

Даниил Фомин может перейти в «Лион» за 8 млн евро плюс бонусы.

Именно такую сумму французский клуб предложил «Динамо» за 26-летнего хавбека сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, стороны ведут переговоры.

Контракт Фомина с бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года. Статистика полузащитника – здесь.

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30 комментариев

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Кирилл
Что-то Лион под конец ТО прям обратил внимание на РПЛ: сначала вышли на Краснодар за Черниковым, теперь за Фоминым в Динамо.

Было бы классно, если бы российские игроки поехали в Европу наконец в хорошем количестве )
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justbored
Захарян прямо окно в Европу прорубил. Все хотят себе немножко Динамо ))
+18
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Oleg Olegov
Ответ samarskij-kuzmich
Вот такие суммы и должны были фигурировать, когда из Крыльев переманивали Захаряна, Пиняева, Зиньковского, Глушенкова, Сергеева, Сарвели, Чернова, Соболева, Пруцева. А сейчас уже других переманивают. А не эти несчастные 0.5-2 млн. €
Мб тогда такие суммы должны были быть, когда многие из них в КС из Чертаново переходили?
+15
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samarskij-kuzmich
Вот такие суммы и должны были фигурировать, когда из Крыльев переманивали Захаряна, Пиняева, Зиньковского, Глушенкова, Сергеева, Сарвели, Чернова, Соболева, Пруцева. А сейчас уже других переманивают. А не эти несчастные 0.5-2 млн. €
+8
-6
+2
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Dvin
Вся эта ситуация и отсутствие еврокубков, как мне кажется, все/таки подстегнула наших ногомячистов выйти из тепличных условий и что-то попробовать
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Pucheslav
Ответ noname noname
Жаль что утка , а так за 8 с бонусами его бы на руках отнесли , ибо после того пенальти в финале кубка где-то он надломился .
Тут утка в цене разве что. А так Лион в последнее время тяжело топ-клубом назвать. Так что может и может и правда
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che kaif
Ответ deadjoker
Кто последний уйдет из Динамо, выключите свет
Очевидно это будет Шунин
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Фомин в Лион не поедет
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Pu
Ответ Сергей Галынский
А что случилось то? Захарян,теперь Фомин,Черников До санкций россияне никому не нужны были,а теперь как пирожки расходятся
Дешевый рубль выгоден экспортёрам сырья. Когда уже наши футбольные клубы поймут, что продажа российских футболистов за валюту это очень выгодное дело? Когда евро будет стоить 500?
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Александр Калачев
Ответ Сергей Галынский
А что случилось то? Захарян,теперь Фомин,Черников До санкций россияне никому не нужны были,а теперь как пирожки расходятся
До санкции дороже стоили
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analogia
Ответ Кирилл
Что-то Лион под конец ТО прям обратил внимание на РПЛ: сначала вышли на Краснодар за Черниковым, теперь за Фоминым в Динамо. Было бы классно, если бы российские игроки поехали в Европу наконец в хорошем количестве )
Было бы классно для кого? Наш чемпионат например от этого сильнее и зрелищнее не станет
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Артем Гладских
Ответ Кирилл
Что-то Лион под конец ТО прям обратил внимание на РПЛ: сначала вышли на Краснодар за Черниковым, теперь за Фоминым в Динамо. Было бы классно, если бы российские игроки поехали в Европу наконец в хорошем количестве )
хорошие слова
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Артем Гладских
Ответ Кирилл
Что-то Лион под конец ТО прям обратил внимание на РПЛ: сначала вышли на Краснодар за Черниковым, теперь за Фоминым в Динамо. Было бы классно, если бы российские игроки поехали в Европу наконец в хорошем количестве )
ага, согласен=)
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Константин Эсперов
Ответ Кирилл
Что-то Лион под конец ТО прям обратил внимание на РПЛ: сначала вышли на Краснодар за Черниковым, теперь за Фоминым в Динамо. Было бы классно, если бы российские игроки поехали в Европу наконец в хорошем количестве )
они ещё Литвинова хотят взять
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Vatikan
Ответ Кирилл
Что-то Лион под конец ТО прям обратил внимание на РПЛ: сначала вышли на Краснодар за Черниковым, теперь за Фоминым в Динамо. Было бы классно, если бы российские игроки поехали в Европу наконец в хорошем количестве )
И разрывали там!
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Pucheslav
Ответ noname noname
В этом и суть , что Лион уже далеко не торт . И для того , чтобы сделать шаг наверх ну им явно не поможет русский весьма медленный игровик, который последние 1,5 сезона стагнирует . Да ещё и за 8млн . Если бы как Кузяев за копейки по меркам топ-5 > тогда да , логика есть у клуба, ведь ничем не рискуют .
Может и мы Фомина недооцениваем. В то что Хвича станет звездой Серии А почти никто даже и не думал
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noname noname
Ответ Pucheslav
Тут утка в цене разве что. А так Лион в последнее время тяжело топ-клубом назвать. Так что может и может и правда
В этом и суть , что Лион уже далеко не торт .
И для того , чтобы сделать шаг наверх ну им явно не поможет русский весьма медленный игровик, который последние 1,5 сезона стагнирует .
Да ещё и за 8млн .
Если бы как Кузяев за копейки по меркам топ-5 > тогда да , логика есть у клуба, ведь ничем не рискуют .
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Взвешенный вомбат Китая
Что-то мало верится в такую новость
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hfgryje
Если всё так, то надо продавать, пойдёт на пользу всем, а то он скис как-то, а игрок толковый
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Veld
отдавать надо, валютой платят
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che kaif
Лига 1 и серия А устроили челендж кто больше закупится в рфпл
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фунфырь в гетрах
интересно, это трансфер Захаряна послужил катализатором предложений русским футболистам от европейских клубов?
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ДМ-1чемпион
Да гон это! За 2 дня переход в нынешних условиях нереален!
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Сергей Галынский
А что случилось то?
Захарян,теперь Фомин,Черников
До санкций россияне никому не нужны были,а теперь как пирожки расходятся
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T622222
А кто останется в Динамо?
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