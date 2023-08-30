Овечкин о том, что ему шепнул Трамп в Белом доме: «Передай привет Владимиру Владимировичу»

Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Дональд Трамп Хоккей

Александр Овечкин рассказал о просьбе Трампа передать привет Путину.

Капитан «Вашингтона» принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».

В 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Команда посетила резиденцию президента США и встретилась с тогдашним главой государства Дональдом Трампом.

– Когда вы выиграли Кубок Стэнли и были в Белом доме, что вам на ушко шепнул Трамп?

– (После небольшой паузы). Передай привет Владимиру Владимировичу [Путину], – сказал Овечкин с улыбкой. 

В 2017 году хоккеист создал Putin Team – общественное движение в поддержку Владимира Путина.

«Хочется проснуться и открыть пиво на завтрак». Овечкин в шоу Басты

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20 комментариев

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Maxim Shumov
В обе стороны Саня сработал)) ну просто будущий депутат
+31
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Георгий Рыженков
Ага, прям так и сказал: Volodimir volodimirovitchu. А потом еще присел в позе "Ку" и послал воздушный поцелуй.
Черт, что только не приснится..
+24
-4
+20
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Гекдениз Кардениз
Ответ Maxim Shumov
В обе стороны Саня сработал)) ну просто будущий депутат
с ним и туалетная бумага не нужна будет гаранту
+20
-4
+16
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Пинающий Достоинства
А вы говорите он там чисто изображает, Саня 008
+8
-2
+6
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ABarca
Спортс.ру будет каждый день по 1 вопросу из интервью цитировать для поддержания контента???
+5
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дикийоскар
Учитывая суды над Трампом, услуга может получиться медвежьей. Впрочем... так ведь и надо. Медведь — вполне себе наш символ)
+5
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ТимТалер
Нашел с кем откровенничать ) Зачем он его взял в свою команду ?)
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vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Да они там все за одно, кто то сомневался?
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что ему шепнул Трамп в Белом доме: "Питер Паркер - человек-паук!"
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justbored
Ответ Георгий Рыженков
Ага, прям так и сказал: Volodimir volodimirovitchu. А потом еще присел в позе "Ку" и послал воздушный поцелуй. Черт, что только не приснится..
Ну что-то типа Say hello to Putin с фирменной трамповской ухмылкой вполне можно представить.
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Водяра
Глупый этот Овечкин. Больше уважения если бы рот не открывал.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Давид Гајић
Большущий привет здешним USA-евроатлантическим поджепным мухам. Зайн гизунт.
Вы как смогли рукава у рубашки за спиной развязать и сбежать со стационара?)
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Как дела на заводе
Ответ Георгий Рыженков
Ага, прям так и сказал: Volodimir volodimirovitchu. А потом еще присел в позе "Ку" и послал воздушный поцелуй. Черт, что только не приснится..
не завидуй)
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Uriy walmart
Ответ Георгий Рыженков
Ага, прям так и сказал: Volodimir volodimirovitchu. А потом еще присел в позе "Ку" и послал воздушный поцелуй. Черт, что только не приснится..
А че по украински?
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Давид Гајић
Большущий привет здешним USA-евроатлантическим поджепным мухам.
Зайн гизунт.
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Олег НН
это очень перспективная ветка пхахаха
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VintDV
Служу Российской Федерации:))))
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Marduhai
Одним из главных элементов кампания Байдена против Трампа -это обвинение в связи с Путиным... И вот глуповатый Саша подбрасывает демократам ещё один козырь. Смешно это или печально ?
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VDX00
Дональд - Владимиру:
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