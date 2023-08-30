Овечкин о том, что ему шепнул Трамп в Белом доме: «Передай привет Владимиру Владимировичу»

Александр Овечкин рассказал о просьбе Трампа передать привет Путину.

Капитан « » принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».

В 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Команда посетила резиденцию президента США и встретилась с тогдашним главой государства .

– Когда вы выиграли Кубок Стэнли и были в Белом доме, что вам на ушко шепнул Трамп?

– (После небольшой паузы). Передай привет Владимиру Владимировичу [Путину], – сказал Овечкин с улыбкой.

В 2017 году хоккеист создал Putin Team – общественное движение в поддержку .

«Хочется проснуться и открыть пиво на завтрак». Овечкин в шоу Басты