«Аякс» за 16+3 млн евро подписал форварда «Метца» и сборной Грузии Микаутадзе. У него 23 гола в прошлой Лиге 2

Теги высшая лига Нидерланды Аякс лига 1 Франция трансферы Метц Жорж Микаутадзе Футбол

«Аякс» объявил о переходе форварда «Метца» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Сумма трансфера составила 16 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт Микаутадзе с амстердамским клубом рассчитан до лета 2028 года. 

Микаутадзе выступал за основную команду «Метца» с 2019 года.

В прошлом сезоне сезоне форвард забил 23 гола и отдал 8 ассистов в 37 играх Лиги 2 и помог команде выйти в Лигу 1.

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11 комментариев

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Andria Managadze
талантище удачи Джордж
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За Валенсию с 1999
по пути Арвеладзе пошёл
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космонавт на дереве
На воротах игрок Валенсии, в защите - Торино и Шахтёра, в полузащите - Наполи, в нападении - Аякса. Удачи сборной Грузии в отборе на Евро
+12
-1
+11
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sancho.04@mail.ru
Красавчик
+10
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Антибаскет Поповича
Интересный форвард, жаль, что не поиграл толком в Лиге 1. Пару десятков голов настрелял бы, судя по первым турам, в которых Жорж помог Метцу добыть несколько очков. Удачи в более именитой команде.
+8
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funkymonkey
Ну что, теперь Метц на выход?
+4
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Жан Поль Бельманда
Думаю выстрелит сходу!
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laudrup
Новый Арвеладзе?
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Моуриниста
Мда уж. Так дешево. Вот Пинту его надо было брать.
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