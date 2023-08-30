«Аякс» за 16+3 млн евро подписал форварда «Метца» и сборной Грузии Микаутадзе. У него 23 гола в прошлой Лиге 2
«Аякс» объявил о переходе форварда «Метца» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.
Сумма трансфера составила 16 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт Микаутадзе с амстердамским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Микаутадзе выступал за основную команду «Метца» с 2019 года.
В прошлом сезоне сезоне форвард забил 23 гола и отдал 8 ассистов в 37 играх Лиги 2 и помог команде выйти в Лигу 1.
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