Александра Трусова не планирует соревноваться в сезоне-2023/24 («СЭ»)

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова не планирует участвовать в соревнованиях нового сезона.

По информации «СЭ», Трусова снизила тренировочную активность после гастролей в Пекине, причем фигуристка и ранее сомневалась в продолжении карьеры. Среди причин – отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, спорное судейство на российских соревнованиях, состояние здоровья и занятость в шоу.

Отмечается, что предпосылок к изменению решения Трусовой сейчас нет.

ТАСС также сообщает, что спортсменка пропустит контрольные прокаты сборной России в Москве 16 и 17 сентября.

111 комментариев

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Vendetta4111323
Спорное судейство? Прошлой осенью с сашиными прокатами ее на подиум ставили, вот это реально спорно
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Сережа-молодец!
Ну на оценки в прошлом сезоне Саше грех жаловаться...
+49
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+45
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Delirium
Какой интересный ворох оправданий. Особенно "спорное судейство" умиляет.
+49
-6
+43
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Анаcтасия Обрезкова
Спорное судейство? Это чем обидели Сашу в прошлом сезоне?)
+32
-7
+25
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Anna
Ответ Анаcтасия Обрезкова
Спорное судейство? Это чем обидели Сашу в прошлом сезоне?)
Рекордные компоненты при грязных прокатах - это вам не шуточки, такое и обидеть может
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Anna Stefan
Ответ Анаcтасия Обрезкова
Спорное судейство? Это чем обидели Сашу в прошлом сезоне?)
Может быть, её совесть замучила из-за того что натянули на призы с теми прокатами, которые она показала?🤔 Не хочет повторения подобного безобразия?
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Happy_Kleo
Давно понятно,что Александра в спорт не вернётся.
+15
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Кошка Матраскина
Ответ Сережа-молодец!
Ну на оценки в прошлом сезоне Саше грех жаловаться...
Текст Рудковская писала, не смогла промолчать о наболевшем. А Саше да, судьям надо спасибо сказать
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antrrap
Ракета 💔 Благодарю Сашу за подаренные эмоции и желаю дальнейшей счастливой жизни. Спасибо!
+16
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Delirium
Ответ Loliloo
Саша честно поступила, чтобы ее фанаты не тратили деньги на ОП. Щербакова последует примеру или до конца будет притворяться?
Я где-то пропустил выступление Трусовой о том, что она завершила спортивную карьеру? Щербакова прямо говорит, что пока решения не приняла, ни на какие ОП она болельщиков не зазывала. Трусова же вообще ничего не говорила, мы имеем дело со слухами.
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EmperorNazer
Отсутствие мотивации, проблемы со здоровьем, занятость в шоу - все это понятно, но судейство? Это после самых высоких компонентов в карьере, которые она получила в Сочи за ту ужасную ПП с завываниями, которую она еле докатала до конца? Яметовой после того этапа впору было сетовать на спорное судейство, но никак не Трусовой.
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Lilia Sadykova
а я согласно, судейство реально было спорным! С теми прокатами и формой, которую Саша показывала в прошлом сезоне ее быть на подиуме не должно было
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nina1212
Ответ severyanka
Неужели возглавит школу ангелов в Китае?
Ну нет. Саша откроет свою школу.
Сашин папа не любит чтобы кто то там примазывался к успеху дочки
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Wintersun
Она в принципе больше не планирует.
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Delirium
Ответ Black&White
Не приняла решение? Ну так она его и до ОП не примет. Как людям билеты покупать например? не хочется болельщикам хоть что-то сказать?
Опять чушь какая-то. Щербакова продает билеты на ОП? Щербакова где-то говорила, что будет участвовать в ОП? Щербакова болельщиков где-то обманула? Зачем вы врете то постоянно.
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Delirium
Ответ Бильм@н
Единственный раз и было. А сколько ее до этого предвзято судили?
Сколько? Можно примеры того, где Саша заняла место ниже того, на которое накатала?
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severyanka
Неужели возглавит школу ангелов в Китае?
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Broken Vessel
Ответ Loliloo
Саша честно поступила, чтобы ее фанаты не тратили деньги на ОП. Щербакова последует примеру или до конца будет притворяться?
Вспоминай прошлогодние ОП, мисс Память-как-у-золотой-рыбки. А потом вспомни ЧР заодно. Крайне цинично сравнивать отношение к болелам Ани и Трусовой. Последняя видит в них только источник для обогащения. Очень честно, да
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Gilonjon862
Это ожидаемо и предполагаемые причины понятны, вот только хочется чтобы это озвучила сама Саша, а не какие-то сомнительные "источники"
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TITUL
Ответ Lapo Elkann
Отсутствие формы теперь называется отсутствием мотивации.
По-моему закономерность как раз в обратном. Зачем набирать форму если нет мотивации ? Выступать на чемпионате России ? Ну выиграет, а дальше что ?
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garovatat
ой, ой, уж только не Саше жаловаться на "спорное судейство на российских соревнованиях". В Сочи это судейство тащило ее на 3 место поверх Яметовой за все подробности, осыпая по дороге компами/грибами. Так что я рада что Трусова наконец то перестала делать вид и прошлогодний цирк не повторится. А ведь мог! Предвкушаю - как же славно будет наблюдать за соревами в предстоящем сезоне без токсичных трусолюбов! Ура, товарисчи)) Но одновременно конечно немного волнительно за некоторых особо ярых обетателей фандома. Чего они делать то будут когда их любимица уйдет из медийного пространства?) Одними шоу сыт не будешь. А если вообще в Китай уедет, маркетинг плюкадемий поднимать? Зачахнут они бедные, совсем зачахнут))
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Лакс
согласен со спорным судейством - фигуристке Трусовой А. завышали 2-ю оценку во всех её соревнованиях сезона в прокатах без падений.
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Lapo Elkann
Отсутствие формы теперь называется отсутствием мотивации.
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Анаcтасия Обрезкова
Спорное судейство? Это чем обидели Сашу в прошлом сезоне?)
Компонентов слишком много сыпали.
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comewhatmay
Ответ Oleandra
Международные старты могут внезапно открыться и там будет у нас только по одной квоте.
А могут и не открыться, что вероятнее.
+5
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