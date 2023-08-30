Александра Трусова не планирует соревноваться в сезоне-2023/24 («СЭ»)

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова не планирует участвовать в соревнованиях нового сезона.

По информации «СЭ», Трусова снизила тренировочную активность после гастролей в Пекине, причем фигуристка и ранее сомневалась в продолжении карьеры. Среди причин – отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, спорное судейство на российских соревнованиях, состояние здоровья и занятость в шоу.

Отмечается, что предпосылок к изменению решения Трусовой сейчас нет.

ТАСС также сообщает, что спортсменка пропустит контрольные прокаты сборной России в Москве 16 и 17 сентября.