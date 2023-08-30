Следователи передали Алину Горбачеву маме. Фигуристка сообщила, что провела ночь на лестнице в жилом доме, но причину исчезновения не назвала

Следователи передали фигуристку Алину Горбачеву матери.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что спортсменка не назвала причину своего исчезновения.

Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», – сказал собеседник агентства.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года. Она проживала вместе со своим тренером – Софьей Федченко.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?