Следователи передали Алину Горбачеву маме. Фигуристка сообщила, что провела ночь на лестнице в жилом доме, но причину исчезновения не назвала

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Следователи передали фигуристку Алину Горбачеву матери.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что спортсменка не назвала причину своего исчезновения.

Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», – сказал собеседник агентства.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года. Она проживала вместе со своим тренером – Софьей Федченко.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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133 комментария

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Кошка Матраскина
Ответ Дружба11
Надеюсь мама сделает все возможное и окутает ее теплотой,чтобы Алине было спокойно и состояние девочки стабилизировалось.
мама так долго не исполняла свои функции должным образом, что сейчас ей придется очень постараться чтобы девочка откликнулась на тепло и заботу
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Anastasia1990_
Очевидно, что не просто погулять. Когда просто гуляют не ночуют на лестничных клетках случайных домов. Хорошо, что передали маме.
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Elenstvo
Не знаю, что там с тенером, но мать нужно привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. сколько угодно можно петь про злую тренершу, которая отобрала ребенка. Ага, с 9 лет. Взяла и отобрала. Просто такая вот мать
+66
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+52
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Tan Tan
Конфликтов ни с кем не было, но ночь провела на лестнице?
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Ирина Валентиновна
Мне кажется, Алина просто устала от всего. Мы иногда сами на себя же давим, не только окружающие. Ставим себе какие-то цели, думаем, что вот прям точно именно этого хотим. А на самом деле и не хотим, а часто если и хотим, то совсем не того. В случае с Алиной я не сомневаюсь, что ФК дело всей её жизни, но просто нужна была небольшая передышка. Ребёнок себе её устроил, как сумел. Да, потом, позднее придёт понимание, что поступок был безответственным. Но уж как получилось.
Я слежу с интересом за этой фигуристкой года два-три, надеюсь, увидеть её на контрольных прокатах. И очень хочется, чтобы все сделали правильные выводы из этой ситуации. По сути они нам и даются для этого, а не чтоб вину валить друг на друга.
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0:4 на спотифай камп ноу
Передали Маме которая забила болт на неё 7 лет и вообще не волновалась что её ребёнок живёт с чужим человеком. Я будучи мужчиной в уме даже не представляю как мог ребёнок в столь юном возрасте воспитывается чужими людьми. И если бы она хотела прийти к маме разве бы она это не сделала бы. Очень странная история. Или в маме проснулось материнское после первых успехов "биологической "дочки
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Лия Романова
так она и рассказала следователям истинную причину ухода, ага
с ней грамотный психолог должен работать сейчас, а семья окружить любовью и заботой в первую очередь
+30
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Lana74
Передали матери, которой вообще плевать на Алину.
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papadok
Как ты выросла! - сказала мама.
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Maturmalai
Ответ Lale Ganbarova
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Многие люди, а особенно подростки, могут даже из-за чепухи и убежать, и чуть ли не руки на себя наложить, и что угодно. Эмоции и гормоны - такая вот вещь. Недаром есть поговорка: "Назло маме отморожу уши".
+23
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+19
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N-fox
Такое ощущение, что скрытые мотивы поступка - обратить, наконец, на себя внимание мамы. А Федченко оказалась слишком близко. А кто ближе, тому первому и достается.
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N-fox
Ответ Порядка.нет
Федченко невиноватая! Она сама к ней пришла-аааа
Ответственность за ребенка несут, прежде всего, родители, семья. Мама, похоже, вообще не ин ересовалась успехами дочки, не была ни разу на соревнованиях, чтобы ее поддержать! Какой должен быть раздрай в душе у ребенка. Судя по интервью, там папа адекватный. А бабушка с откуда-то взявшимся дядей просто обвиняли тренера, и ни слова о внучке/племяннице. Наверное, любящие люди, прежде всего, могли бы сказать: главное, чтобы нашлась, чтобы была здорова. Но таких слов не было сказано.
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Светлана Менова
Причина в таких случаях обычно одна - обратить на себя внимание. Вопрос кого - родителей или Федченко.
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Katerina Sunny
Ушла гулять, чтобы провести ночь в подъезде на лестнице.
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Александр Шульгин
Ответ Rina
Надо хорошего психолога и сделать отдых от спорта. И чтобы мама была рядом
Не факт что такая мама рядом это хорошо
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fewral
Конфликтов не было, но тф отключила..или не отвечала.
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Rina
Надо хорошего психолога и сделать отдых от спорта. И чтобы мама была рядом
+15
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Елена Сергеева
Ответ Elenstvo
Не знаю, что там с тенером, но мать нужно привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. сколько угодно можно петь про злую тренершу, которая отобрала ребенка. Ага, с 9 лет. Взяла и отобрала. Просто такая вот мать
Вот вот, там у всех рыльце в пушку
+11
-1
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Serge Vendino
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Первое - тренершу нужно полностью отделить от ребёнка, ребёнку нужны сессии с психологом, там работы будет непочатый край. Человек много лет живёт в условиях изоляции и давления.
Какие фигуристки не живут в условиях давления? Тренер ей была самым близким человеком 7 лет. В такой ситуации отделять - еще сильнее навредить. Особенно учитывая, что родители ее не воспитывали по сути.
+15
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Anisu
Ответ Lale Ganbarova
Комментарий скрыт
Что вы несёте?
+17
-9
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Е...С
Маме и дочке предстоит трудный путь, но, надеюсь, они справятся.
+12
-4
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Manukello
Мое мнение, что родители не виноваты. Они ясно оценили, что не могут ей обеспечить карьеру спортсменки спорта высших достижений и дочери следовало принять это и жить по возможностям родителей. Но ее распропогандировала тренер, цель которой была построить свою карьеру. В итоге, девочке пришлось жить жизнь не по своей дороге, как видно, счастье ей это не принесло. Я считаю что ей необходимо вернуться к матери и жить в соответствии с возможностями своей семьи.
+10
-3
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To56
Да что угодно может быть, от размолвки с тренером до дебюта психиатрического заболевания.
В этой ситуации СМИ стоило бы умерить активность — речь идет о несовершеннолетней, в конце концов. Нашлась — и слава богу, об остальном девочка или семья расскажет, если захотят.
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Залина Малина
Всё очевидно - у Алины депрессия. Кто знает - тот поймёт. Понимаешь, что делаешь, но иначе не можешь.
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+7
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Сергей Павлов
Предлагаю закрыть тему.
Девочка нашлась, это просто здорово!
Дальше это уже не наше дело, что, как и почему это все произошло.
+7
0
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