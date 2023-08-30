Следователи передали Алину Горбачеву маме. Фигуристка сообщила, что провела ночь на лестнице в жилом доме, но причину исчезновения не назвала
Следователи передали фигуристку Алину Горбачеву матери.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что спортсменка не назвала причину своего исчезновения.
Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.
«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», – сказал собеседник агентства.
Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года. Она проживала вместе со своим тренером – Софьей Федченко.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
Я слежу с интересом за этой фигуристкой года два-три, надеюсь, увидеть её на контрольных прокатах. И очень хочется, чтобы все сделали правильные выводы из этой ситуации. По сути они нам и даются для этого, а не чтоб вину валить друг на друга.
с ней грамотный психолог должен работать сейчас, а семья окружить любовью и заботой в первую очередь
В этой ситуации СМИ стоило бы умерить активность — речь идет о несовершеннолетней, в конце концов. Нашлась — и слава богу, об остальном девочка или семья расскажет, если захотят.
Девочка нашлась, это просто здорово!
Дальше это уже не наше дело, что, как и почему это все произошло.