Алина Горбачева записала видеообращение: «Только сейчас я понимаю, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Извините, что заставила переживать»
Фигуристка Алина Горбачева записала видеообращение о поисках ее в Москве.
16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.
«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам.
Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать.
Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски.
Большое спасибо за вашу любовь», – сказала Горбачева.
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Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Отвязались бы уже от неё все.
Перед кем извинения? Перед беснующимся с жиру бомондом, которому глубоко на неё начхать? Да они использовали этот повод сунуть свои жала в чужие дела только чтобы хайпануть на устроенном смишниками сраче.
Алина, не надо извиняться перед этими чужими людьми, ты ни в чем перед ними не виновата.
спасибо, что не погнали на первый канал