Алина Горбачева записала видеообращение: «Только сейчас я понимаю, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Извините, что заставила переживать»

Фигуристка Алина Горбачева записала видеообращение о поисках ее в Москве.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам.

Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать.

Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски.

Большое спасибо за вашу любовь», – сказала Горбачева.

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Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?