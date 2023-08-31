Алина Горбачева записала видеообращение: «Только сейчас я понимаю, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Извините, что заставила переживать»

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Фигуристка Алина Горбачева записала видеообращение о поисках ее в Москве.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам.

Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать.

Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски.

Большое спасибо за вашу любовь», – сказала Горбачева.

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20 комментариев

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kiro_lo
Просто хочется искренне поддержать Алину и пожелать ей справиться с тем, что ее гнетет.
+21
-3
+18
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OkkoS
Ответ zyransky
Какой позор. Ребенку и так непросто, так ее еще заставили записать извинения, да еще и на видео. Перед кем извинения? Перед беснующимся с жиру бомондом, которому глубоко на неё начхать? Да они использовали этот повод сунуть свои жала в чужие дела только чтобы хайпануть на устроенном смишниками сраче. Алина, не надо извиняться перед этими чужими людьми, ты ни в чем перед ними не виновата.
Может и заставили, но сказать всем спасибо все равно надо было 🤷
+15
-2
+13
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Аленка_76
Видно что заставили Алину , жаль ее очень(
Отвязались бы уже от неё все.
+23
-12
+11
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zyransky
Какой позор. Ребенку и так непросто, так ее еще заставили записать извинения, да еще и на видео.
Перед кем извинения? Перед беснующимся с жиру бомондом, которому глубоко на неё начхать? Да они использовали этот повод сунуть свои жала в чужие дела только чтобы хайпануть на устроенном смишниками сраче.

Алина, не надо извиняться перед этими чужими людьми, ты ни в чем перед ними не виновата.
+18
-9
+9
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Лия Романова
какой у неё зашуганный вид и взгляд((
спасибо, что не погнали на первый канал
+14
-9
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Natalia Gladkia
Спасибо, Алина, что нашла в себе силы ...это признать! Молодец, никогда не поздно извиниться и это очень искренне, хороший, смелый поступок! Пусть это будет самая большая неприятность в твоей жизни и в дальнейшем ты будешь знать как поступать и к кому обращаться, увы- это тоже опыт, у всех он разный, вот такой у Алины, но верю, что такого больше не повторится, человек растет, мудреет и учится бороться со своими переживаниями, как говорится" сам набивает свои шишки" ! Удачи тебе , все еще дорогой ребенок, и пусть взросление будет не таким жестким и тяжелым, и рядом всегда будут те, кто бесконечно тебя любит и поддерживает! Держись ...все будет хорошо, главное, ты- жива и это- счастье!!!
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-5
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Ирина Иванова
Зачем превращать трагедию в фарс с поспешным и фальшивым заученным покаянием? Слишком мало времени прошло, чтобы самостоятельно осознать свой эмоциональный поступок и, тем более, оценивать его с точки зрения нормальности. А спасибо всем за участие, конечно же, нужно было сказать.
+6
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Новый Орлеан
Ответ Bernd Leno
Отвязались бы? Ну как минимум следует объяснить, что в то время, пока она прохлаждалась по кафешкам, поисковый отряд мог бы отправиться например на поиски потерявшегося пенсионера, дел у них хватает
А ещё мог бы пить пиво в кафе. Люди занимаются своей работой. Им за это деньги платят. а за пенсионером пусть дети следят.
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Anisu
Ответ Аленка_76
Видно что заставили Алину , жаль ее очень( Отвязались бы уже от неё все.
Что значит отвязались? Она большая молодец, что извинилась и поблагодарила людей за неравнодушие. Люди, которые вчера по-настоящему испугались за неё или которые приложили усилия к её поиску имеют право высказать свои негативные чувства по поводу её поступка.
+7
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Светлана Ильина
Ответ Gemma157
Ну и зачем это видео обращение записывать? Кому это нужно?
Это нужно ей, самой, прежде всего.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ну и зачем это видео обращение записывать? Кому это нужно?
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milan111
Понять и простить…
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Роман Сафетдинов
Верните детям детство. Сам знаю кучу семей, где дети с 7 лет не видят и не знают, что каникулы существуют.
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Bernd Leno
Ответ Аленка_76
Видно что заставили Алину , жаль ее очень( Отвязались бы уже от неё все.
Отвязались бы? Ну как минимум следует объяснить, что в то время, пока она прохлаждалась по кафешкам, поисковый отряд мог бы отправиться например на поиски потерявшегося пенсионера, дел у них хватает
+5
-5
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Новый Орлеан
Ответ Natalia Gladkia
Спасибо, Алина, что нашла в себе силы ...это признать! Молодец, никогда не поздно извиниться и это очень искренне, хороший, смелый поступок! Пусть это будет самая большая неприятность в твоей жизни и в дальнейшем ты будешь знать как поступать и к кому обращаться, увы- это тоже опыт, у всех он разный, вот такой у Алины, но верю, что такого больше не повторится, человек растет, мудреет и учится бороться со своими переживаниями, как говорится" сам набивает свои шишки" ! Удачи тебе , все еще дорогой ребенок, и пусть взросление будет не таким жестким и тяжелым, и рядом всегда будут те, кто бесконечно тебя любит и поддерживает! Держись ...все будет хорошо, главное, ты- жива и это- счастье!!!
Что за бред? Очевидно что её заставили сделать это признание. Тренеры - мафия, круговая порука.
+4
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Михаил Нуякшин
Да не…нам по бане
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Новый Орлеан
Ответ Ирина Иванова
Зачем превращать трагедию в фарс с поспешным и фальшивым заученным покаянием? Слишком мало времени прошло, чтобы самостоятельно осознать свой эмоциональный поступок и, тем более, оценивать его с точки зрения нормальности. А спасибо всем за участие, конечно же, нужно было сказать.
Показательная порка.
+2
-2
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