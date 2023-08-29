Россия сыграет с Египтом, победа Андреевой и поражение Кудерметовой на US Open, Винисиус выбыл на 6 недель, премии игрокам «Зенита», голодовка матери Рубиалеса, ЦСКА и «Фиксики» и другие новости

1. Сборная России по футболу сыграет с олимпийской командой Египта 7 и 11 сентября.

2. Вероника Кудерметова уступила Бернарде Пере в первый день US Open. Это третье поражение россиянки в четырех последних матчах. Мирра Андреева победила Оливию Гадеки, отыграв сет и брейк, серия без поражений в первом круге ТБШ продолжилась. Элина Аванесян впервые выиграла матч на турнире, выбив Ализе Корне.

Аслан Карацев прошел Иржи Лехечку, Роман Сафиуллин обыграл Марко Чеккинато, Павел Котов уступил Ринки Хиджикате.

Александр Бублик проиграл Доминику Тиму и назвал соперника «инвалидом». После этого Бублик и Александр Шевченко снялись с парного US Open.

3. «Реал» потерял вингера Винисиуса Жуниора на шесть недель – травма бразильца оказалась серьезнее, чем ожидалось. Однако искать замену игроку клуб не планирует.

4. Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что игроки «Зенита» получили по 100 000 долларов за победу над «Спартаком». Гендиректор петербуржцев заявил, что не комментирует «зловредные слухи».

5. Мать главы RFEF Луиса Рубиалеса заперлась в церкви и объявила голодовку из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына. Прокуратура начала расследование инцидента с поцелуем с футболисткой Дженнифер Эрмосо, а президенты региональных футбольных федераций Испании призвали Рубиалеса уйти в отставку. Тем временем сторонник Луиса, генсек RFEF пожаловался в УЕФА на вмешательство правительства Испании в спорт, поэтому УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса.

6. ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками». Перед матчем с «Зенитом» пройдет шоу с героями мультфильма.

7. В заключительном матче 3-го тура Ла Лиги «Атлетико» отгрузил 7 голов «Райо Вальекано» – это крупнейшая выездная победа в истории клуба. Все результаты Примеры – здесь.

8. В Серии А «Интер» на классе обыграл «Кальяри» благодаря голам Лаутаро и Думфриса. Остальные результаты тура – по ссылке.

9. Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

10. На ЧМ по баскетболу США обыграли Грецию, Испания одержала победу над Бразилией.

11. Трансферы. «Аль-Иттихад» предложит 108+54 млн долларов «Ливерпулю» за Салаха. «Челси» и «Рома» согласовали аренду Лукаку за 5 млн фунтов. «Барса» договорилась с «Сити» об аренде Канселу с правом выкупа. «Фенербахче» готовит предложение «Зениту» по Венделу.

12. Судьи ошиблись, засчитав гол форварда «Вильярреала» Александра Серлота «Барселоне»: офсайдные линии были проведены неправильно.

Цитаты дня

Орлов о Нагучеве, не называвшем Дзюбу по фамилии: «Это непрофессионально, ну нельзя так делать! Он использовал служебное положение. А при чем зрители?»

Слуцкий о рассмотрении его слов комитетом по этике: «Думаю, лет на 5 посадят, с конфискацией имущества»

Ренат Лайшев: «Тутберидзе очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет»

Личка об алкоголе: «1-2 бутылки пива по 0,33 лучше, чем кока-кола или фанта. Перебарщивать, выпивать по 5-7 бутылок ни в коем случае нельзя»

Валерий Газзаев: «Поменять Абаскаля и Юрана местами – и «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание. Игры нет второй год, какие-то метания»

Рио Мавуба: «Месси задевает «ПСЖ» в каждом интервью. Лео не должен забывать, что только парижане пришли за ним, когда «Барса» не смогла платить ему»