Роналду установил рекорд по голам в национальных лигах – 517. Криштиану обошел Пушкаша и Бицана, у Месси 496 голов

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг Ювентус МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси серия А Италия Ла Лига рейтинги Ференц Пушкаш высшая лига Саудовская Аравия IFFHS рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Йозеф Бицан Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах.

В матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» Роналду отметился дублем в составе «Аль-Насра», забив 516-й и 517-й голы в национальных лигах.

Из его 517 голов три были забиты в чемпионате Португалии («Спортинг»), 103 – в АПЛ («Манчестер Юнайтед»), 311 – в Ла Лиге («Реал Мадрид»), 81 – в Серии А («Ювентус») и 19 – в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду единолично стал лучшим бомбардиром национальных лиг, обойдя Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша (по 515 голов).

Отметим, что лишь троим игрокам удалось достичь отметки в 500 голов в национальных лигах. У Лионеля Месси на данный момент 496 забитых мячей.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ Мохнатый55
Мировой рекорд по голам в топ-5 принадлежит Месси. Только это имеет значение.
вот только Франция не входит в топ 5.
+49
-16
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Это какие-то безумные цифры от одержимого человека. 4 десяток пошёл, а он останавливаться не собирается
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
517 жесть
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DavidRobertJosephBeckham
Ответ Cruel Snake
Это какие-то безумные цифры от одержимого человека. 4 десяток пошёл, а он останавливаться не собирается
Я бы сказал, что 5-ый десяток уже на подходе)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
я не фанат ,не поклонник роналду, но надо быть объективным, это огромный труд, трудолюбие, талант.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Мохнатый55
Мировой рекорд по голам в топ-5 принадлежит Месси. Только это имеет значение.
А мировой рекорд в 3 сильнейших лигах мира - АПЛ, Ла-Лиге и Серии А - принадлежит Роналду. Это еще круче!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Фанат спорта01
когда Роналду забивал Португалия тоже входила в топ 5. итого 498-496 в пользу Рона.
Нет, она занимала 7-е место. Можете проверить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Saveliy Ivanov
они оба завершили в этом году карьеру в профессиональном футболе. заканчивайте уже эти подсчёты.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ Фанат спорта01
когда Роналду забивал Португалия тоже входила в топ 5. итого 498-496 в пользу Рона.
это в какие годы Португалия входила в топ 5?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Очевидное невероятное
Месси на 2 года младше, да и много пенальти отдавал партнерам, Месси в ближайшие год полтора обгонит роналду
все верно....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rookie84
Ответ psixyec
Величайший в истории.
;D
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ madaev
517 жесть
Месть!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Ответ Cruel Snake
Это какие-то безумные цифры от одержимого человека. 4 десяток пошёл, а он останавливаться не собирается
Давно уже пошел, тут лучше скоро 5 десяток скоро пойдет)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидное невероятное
Месси на 2 года младше, да и много пенальти отдавал партнерам, Месси в ближайшие год полтора обгонит роналду
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Любезный Коссутий
этот чертов рекордсмен уже всех достал
левый рекордсмен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Мои поздравления с новым рекордом. Удачи, Криш!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
после того как Месси стал ЧМ вообще параллельно кто и как его едят в мире футбола этого рональда.
пускай Кринж со своими кентами( Пушкаш и Бицан) , а Месси со своими ( Пеле и Марадона)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Максаков
Если вспомнить, что Месси на два года младше, то красивому ещё пахать и пахать до пенсии)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
Ответ Rus Donskoy
Месть!
😄))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Mykytka
Каких топ-5? Франция, например, уже не в топ-5.
Вы рассуждаете очень узко. Месси провел во Франции 2 сезона и во время этих 2-х сезонов она входила в топ-5. Что будет после, уже неважно
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
Ответ Александр Максаков
Если вспомнить, что Месси на два года младше, то красивому ещё пахать и пахать до пенсии)
и плакать и плакать ему )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидное невероятное
Ответ Любезный Коссутий
правый
%)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arman Markosyan 25
У Месси же 497.

472 в Ла Лиге
24 в Лиге 1
И 1 в МЛС
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Фанат спорта01
вот только Франция не входит в топ 5.
Когда Месси забивал, входила
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ Saveliy Ivanov
они оба завершили в этом году карьеру в профессиональном футболе. заканчивайте уже эти подсчёты.
Хорошо, что они не в курсе, что "завершили", и продолжают жечь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий