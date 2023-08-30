Роналду установил рекорд по голам в национальных лигах – 517. Криштиану обошел Пушкаша и Бицана, у Месси 496 голов
Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах.
В матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» Роналду отметился дублем в составе «Аль-Насра», забив 516-й и 517-й голы в национальных лигах.
Из его 517 голов три были забиты в чемпионате Португалии («Спортинг»), 103 – в АПЛ («Манчестер Юнайтед»), 311 – в Ла Лиге («Реал Мадрид»), 81 – в Серии А («Ювентус») и 19 – в чемпионате Саудовской Аравии.
Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду единолично стал лучшим бомбардиром национальных лиг, обойдя Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша (по 515 голов).
Отметим, что лишь троим игрокам удалось достичь отметки в 500 голов в национальных лигах. У Лионеля Месси на данный момент 496 забитых мячей.
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пускай Кринж со своими кентами( Пушкаш и Бицан) , а Месси со своими ( Пеле и Марадона)
472 в Ла Лиге
24 в Лиге 1
И 1 в МЛС