Роналду установил рекорд по голам в национальных лигах – 517. Криштиану обошел Пушкаша и Бицана, у Месси 496 голов

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах.

В матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» Роналду отметился дублем в составе « », забив 516-й и 517-й голы в национальных лигах.

Из его 517 голов три были забиты в чемпионате Португалии («Спортинг»), 103 – в («Манчестер Юнайтед»), 311 – в («Реал Мадрид»), 81 – в Серии А («Ювентус») и 19 – в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), единолично стал лучшим бомбардиром национальных лиг, обойдя Йозефа Бицана и (по 515 голов).

Отметим, что лишь троим игрокам удалось достичь отметки в 500 голов в национальных лигах. У Лионеля Месси на данный момент 496 забитых мячей.

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