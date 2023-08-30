Александра Трусова еще весной задумывалась о завершении карьеры («Матч ТВ»)

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова еще весной задумывалась о завершении карьеры.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Сдерживающим фактором от официального заявления могут стать контрактные обязательства перед спонсорами.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что серебряный призер Олимпиады-2022 не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

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38 комментариев

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sprosonic
Ни Саша и уж тем более не Аня не будут продолжать спортивную карьеру. пора признать этот очевидный факт
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Natalia Solomakha
Ответ AlexFed
Как перешла к Соколовской, так и задумалась. Провела пару соревнований для вида и снялась с ЧР. Как будто что-то новое, такой трюк ни она первая, ни одна последняя проворачивает.
А несколько человек в сборной, на "зарплате" у федры, провернули ещё лучше трюк: не провели даже пары соревнований. Жаль, Трусова вовремя так сделать не догадалась.
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AlexFed
Как перешла к Соколовской, так и задумалась. Провела пару соревнований для вида и снялась с ЧР. Как будто что-то новое, такой трюк ни она первая, ни одна последняя проворачивает.
+27
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russalka
Ответ AlexFed
Как перешла к Соколовской, так и задумалась. Провела пару соревнований для вида и снялась с ЧР. Как будто что-то новое, такой трюк ни она первая, ни одна последняя проворачивает.
Можно подумать, что если бы она осталась в ТШТ, она бы продолжала. Вам не смешно? Мы видим, как Щербакова ярко продолжает карьеру)))
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Виктория Китаева
Очень жаль, но всё к этому шло. Грустно..
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SatelliteSS
Ответ Бильм@н
Да логично, что в 19 лет, когда уже вся травмированная нет смысла гробить здоровье на местных водокачках. Тем более при вечном предвзятом отношении федерации к Саше. Вот и сейчас все претензии только к Саше, хотя та же Щербакова уже второй сезон не участвует на соревнованиях, но про нее никто таких обличительных статеек почему то не пишет.
Щербакова не заявляется на Чемпионат России, потом не снимается из-за болезни, а через несколько дней не висит под потолком на шоу.
Я не фанатка Ани, но она более мудрая по сравнению с Сашей, что ли... Не эмоциями живёт, а сначала думает, потом делает.
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Александр Шульгин
Какие у не спонсоры кроме Рудковских и нет никого
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Александр Шульгин
Ответ sprosonic
Ни Саша и уж тем более не Аня не будут продолжать спортивную карьеру. пора признать этот очевидный факт
Ну Щербакову думаю увидели на турнире шоу программ и может быть на кубке 1 канала. Трусову теперь только на шоу Плющенко
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angelbf@mail.ru
Ответ АннаФ
Да потому что Саша должна блистать на мировой арене! Собственно как и другие наши супер талантливые девочки. Они гробят свое здоровье не чтобы быть чемпионкой этапа гран при России , а чтобы быть чм, че, и так далее
Да даже если бы была мировая арена у них, сомневаюсь что после ОИ, что Аня, что Саша продолжили. Они уже выжали из себя максимум, травмы, необходимость режима, отсутствие мотивации, всё уже было.
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alexpashc1982@gmail.com
забудьте о ТЩК,не выступят они. и в парах у Алены успехов не будет. всё очевидно
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Наталья Трофимова
А как же кататься до 21, потом замуж и троих детей? Или какой там план был?
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Natalia Solomakha
Источник: собака Саши Трусовой, в присутствии которой она высказывала эти мысли.
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papadok
Ответ Natalia Solomakha
Источник: собака Саши Трусовой, в присутствии которой она высказывала эти мысли.
Папа потребовал отстранить собаку от общения с прессой во избежание дальнейших сливов.
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AlexFed
Ответ russalka
Можно подумать, что если бы она осталась в ТШТ, она бы продолжала. Вам не смешно? Мы видим, как Щербакова ярко продолжает карьеру)))
А где я предлагал ей оставаться в ТШТ? Это уже ваши комплексы и додумывания, что без тшт жизни нет))
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Тайга86
Почему-то всегда думала, что именно Саша продолжит, в Аню 50 на 50, в Аленку меньше всего. Как все-таки все непредсказуемо, и никогда не угадаешь кто из них завернет вот этот финт...Всем троим удачи, понятно что жизнь движется дальше, появляются новые приоритеты, происходит взросление. Пусть все сложится, а все цели достигнутся.
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Orange carrot
Ага, причем весной 2022 года)
Ну зачем оно ей надо? Прошла эпоха ТЩК, пора это принять.
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Mari Gams
Из спорта все уходят рано или поздно , пожизненно никто не остаётся .
Если Саша и уходит , то у неё была яркая спортивная карьера , только одно то, что она первая из девочек прыгала некоторые квады , дорогого стоит ! Не просто так ее прозвали « русской ракетой « , она вписала своё имя в историю мирового ФК .
И после спорта есть жизнь не менее яркая и интересная , удачи Саше в этой жизни !
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SatelliteSS
Ответ Александр Скворцов
Я много раз писал комменты о том, что Саша заканчивает карьеру, меня жёстко минусовали поклонники Саши. Да и не только Саша, но и Аня скорее всего заканчивает, с этим тоже не могут смириться её поклонники. Так устроены болельщики, что они не хотят расставаться со своими любимцаии, тем более что они ещё такие молодые. Но нынешняя ситуация демотивирует звёзд нашего ФК и ведёт их к уходу со спортивной арены.
Загитова и Медведева тоже из-за ситуации, похожей на нынешнюю, заканчивали, что ли? Просто не могут уже так катать и всё.
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Anna
Ответ tanya_1111
Это просто сбор сплетен, откуда они знают о чем она там задумывалась, как бабки со скамейки. Задумывалась главное.
Она вообще-то сотрудничает с матчем, зачем им фейки постить?
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ angelbf@mail.ru
Да даже если бы была мировая арена у них, сомневаюсь что после ОИ, что Аня, что Саша продолжили. Они уже выжали из себя максимум, травмы, необходимость режима, отсутствие мотивации, всё уже было.
Реально было бы все залечить в том сезоне, а в этом выйти уже отдохнувшими. Не они первые, не они последние, кто исполняют ультра си после 18.
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Streetbor
так она и так завершила и к сезону ничего не готовит. Или кто-то верит ещё спустя год, она будет более конкурентоспособна. 😁 Там уже молодая поросль на пятки наступает и сдавать свои позиции не собирается))
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AlexFed
Ответ Natalia Solomakha
А несколько человек в сборной, на "зарплате" у федры, провернули ещё лучше трюк: не провели даже пары соревнований. Жаль, Трусова вовремя так сделать не догадалась.
Ну Щербакова еще хитрее и изворотливее, сразу травмами прикрываться начала, Трусовой надо было тоже эту линию продавливать, но ей ведь захотелось и эфирного времени, типа выступает, за Кондратюком наблюдает, на ЧР зачем то поперлась, в то время как Щербакова вообще не отсвечивала на соревнованиях, даже как зритель.
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fewral
Она ещё на Олимпиаде задумалась, собственно говоря, там и завершила. Как и Анна
Да и где им выступать? На урюпинском коньке?
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Iomov
Как говаривал мой тренер: это не мы бросаем спорт, это спорт нас бросает!
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Настасья Белоглазова
Ответ Natalia Solomakha
Источник: собака Саши Трусовой, в присутствии которой она высказывала эти мысли.
- Гав-гав-гав!
- Хм, Лана, то есть, Ваша хозяйка всё-таки не планирует выступать в новом сезоне?
- Гав-гав!
- А есть ли вероятность того, что она поменяет своё решение?
- Гав!
- Спасибо, всё ясно.
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