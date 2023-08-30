Александра Трусова еще весной задумывалась о завершении карьеры («Матч ТВ»)
Фигуристка Александра Трусова еще весной задумывалась о завершении карьеры.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Сдерживающим фактором от официального заявления могут стать контрактные обязательства перед спонсорами.
Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что серебряный призер Олимпиады-2022 не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.
Я не фанатка Ани, но она более мудрая по сравнению с Сашей, что ли... Не эмоциями живёт, а сначала думает, потом делает.
Ну зачем оно ей надо? Прошла эпоха ТЩК, пора это принять.
Если Саша и уходит , то у неё была яркая спортивная карьера , только одно то, что она первая из девочек прыгала некоторые квады , дорогого стоит ! Не просто так ее прозвали « русской ракетой « , она вписала своё имя в историю мирового ФК .
И после спорта есть жизнь не менее яркая и интересная , удачи Саше в этой жизни !
Да и где им выступать? На урюпинском коньке?
- Хм, Лана, то есть, Ваша хозяйка всё-таки не планирует выступать в новом сезоне?
- Гав-гав!
- А есть ли вероятность того, что она поменяет своё решение?
- Гав!
- Спасибо, всё ясно.