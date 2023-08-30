Александра Трусова еще весной задумывалась о завершении карьеры («Матч ТВ»)

Фигуристка Александра Трусова еще весной задумывалась о завершении карьеры.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник.

Сдерживающим фактором от официального заявления могут стать контрактные обязательства перед спонсорами.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что серебряный призер Олимпиады-2022 не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.