Далер Кузяев: «Скучаю по русской еде, маминым блюдам и гречке. Французская кухня известна, но в России она полезнее»

Далер Кузяев скучает по русской кухне во Франции.

– Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо. С каждым днем чувствую себя во Франции все лучше и лучше. Но должен признаться, что я скучаю по хорошей русской еде!

Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, именно к такой кухне я привык. Скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке! В России я ел ее каждый день.

– В чем основные различия между жизнью в России и жизнью во Франции?

– За первые несколько недель у меня сложилось впечатление, что все административные процедуры намного сложнее. Чтобы купить SIM-карту, автомобиль или открыть счет в банке, порой приходится предоставлять документы, подтверждающие адрес, или квитанции об оплате труда. В России с этим проще, – сказал хавбек «Гавра».

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