Далер Кузяев: «Скучаю по русской еде, маминым блюдам и гречке. Французская кухня известна, но в России она полезнее»

Теги лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Здоровье Питание Футбол

Далер Кузяев скучает по русской кухне во Франции.

– Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо. С каждым днем чувствую себя во Франции все лучше и лучше. Но должен признаться, что я скучаю по хорошей русской еде!

Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, именно к такой кухне я привык. Скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке! В России я ел ее каждый день.

– В чем основные различия между жизнью в России и жизнью во Франции?

– За первые несколько недель у меня сложилось впечатление, что все административные процедуры намного сложнее. Чтобы купить SIM-карту, автомобиль или открыть счет в банке, порой приходится предоставлять документы, подтверждающие адрес, или квитанции об оплате труда. В России с этим проще, – сказал хавбек «Гавра».

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32 комментария

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Вечный Хрюн
В плане цифровизации а также получение услуг Франции и остальной Европе еще далеко до России!что есть то есть
+70
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Всеволод Бобров
Ответ Vitto
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ахаха, как же рвутся фанаты эуропы, если про неё говорят, что она в чем-то хуже, фантастика)
+31
-7
+24
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Всеволод Бобров
Ответ Gleb
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это все говорят, кто был в Европе и в России)
+15
-2
+13
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Gleb
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Все, кто может объективно сравнить
+9
-1
+8
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ТимТалер
Нет уж брат. Решил играть во Франции ? Кушай лягушек и устриц !))
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МТБ
Ответ Gleb
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Ну, на самом деле это правда. Не скажу, что им прямо далеко, но есть ряд вещей, которые у нас действительно лучше. Причин для этого много - от привычек населения, до разных сроков старта развития.
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bukvoed33
Кузяев не трусло и не приспособленец. Уважение.
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Полосатый Октобус*)
Ответ Gleb
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Уважай себя, переставай заискивать перед Западом в любых вопросах.
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prus_3
"Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее." Почему французская кухня в России полезнее?!
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Gleb
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Опять Тарасы взбунтовались
Да что ж такое
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.ru
Ответ prus_3
"Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее." Почему французская кухня в России полезнее?!
у них лягушки инкубаторские...
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Simka87
Так в чём проблема,самому всё приготовить? На худой конец,наверняка есть русские ресторанчики.
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Ivan Ivanych
Рано/быстро заскучал. Похоже, толку не будет.
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Alex1104
Ответ Gleb
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Обязательно нужно?
Я бы не хотел там жить. Приехать посмотреть - с удовольствием, есть ещё много мест, где не был, но жить - нет.
И дело не в "лучше-хуже". Не мое. Дачу в Финке - возможно, но и то не сейчас.
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