  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Георгий Черданцев: «Новому тренеру «Динамо» нечего там делать, если он не знает, что клуб ездил в Англию в 1945 году и обыграл «Арсенал». Это великая команда»
133

Георгий Черданцев: «Новому тренеру «Динамо» нечего там делать, если он не знает, что клуб ездил в Англию в 1945 году и обыграл «Арсенал». Это великая команда»

Георгий Черданцев: тренер «Динамо» должен знать историю клуба.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о ситуации в «Динамо» в нынешнем сезоне.

На данный момент команда занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков в 17 матчах.

– Что не получается у «Динамо»?

– Нужно понимать, кто принимает решения в клубе.

Есть Сергей Вадимович Степашин, уважаемый человек. Но, помимо него, есть и оперативное руководство командой, есть спортивный директор, который якобы отвечает за назначение тренера.

Степашин не ведет переговоры с Роланом Гусевым или с другими возможными тренерами. Он может утвердить и высказать мнение.

В клубе появился новый председатель совета директоров, есть оперативное управление. Чем эти люди заняты? Какие они решения принимают? Мы вообще не понимаем.

Футбольный клуб – это сложная система. Тем более в таком клубе, как «Динамо». Я не до конца понимаю, кто принимает оперативные решения в «Динамо». Именно от этого зависит, какие цели и задачи у клуба.

– «Динамо» на посту главного тренера тоже нужен не просто иностранец, а человек, который знает нашу лигу?

– Это касается любой команды, которая имеет историю. «Динамо» – это великая команда, команда Льва Яшина.

Они играют на некогда главном стадионе страны, где игрались финалы Кубка СССР. Конечно, туда должен приходить человек, который знает историю «Динамо», советского и российского футбола.

Также он должен знать, что было в 1945 году, помимо победы в Великой Отечественной войне.

Если новый тренер не знает, что в 1945 году клуб ездил в Англию и обыграл там «Арсенал» и сыграл вничью с «Челси», то ему нечего делать в «Динамо», – сказал Георгий Черданцев.

Кто выиграет ЧМ-2026?25255 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
logoСергей Степашин
logoМатч ТВ
logoАрсенал
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
4 минуты назад
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
19 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
35 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
44 минуты назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
44 минуты назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
45 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
45 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
46 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
46 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
8 минут назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
18 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
18 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
18 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
20 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
24 минуты назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
24 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
34 минуты назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
49 минут назад