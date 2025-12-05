Георгий Черданцев: «Новому тренеру «Динамо» нечего там делать, если он не знает, что клуб ездил в Англию в 1945 году и обыграл «Арсенал». Это великая команда»

Георгий Черданцев: тренер «Динамо» должен знать историю клуба.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о ситуации в «Динамо» в нынешнем сезоне.

На данный момент команда занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 20 очков в 17 матчах.

– Что не получается у «Динамо»?

– Нужно понимать, кто принимает решения в клубе.

Есть Сергей Вадимович Степашин, уважаемый человек. Но, помимо него, есть и оперативное руководство командой, есть спортивный директор, который якобы отвечает за назначение тренера.

Степашин не ведет переговоры с Роланом Гусевым или с другими возможными тренерами. Он может утвердить и высказать мнение.

В клубе появился новый председатель совета директоров, есть оперативное управление. Чем эти люди заняты? Какие они решения принимают? Мы вообще не понимаем.

Футбольный клуб – это сложная система. Тем более в таком клубе, как «Динамо». Я не до конца понимаю, кто принимает оперативные решения в «Динамо». Именно от этого зависит, какие цели и задачи у клуба.

– «Динамо» на посту главного тренера тоже нужен не просто иностранец, а человек, который знает нашу лигу?

– Это касается любой команды, которая имеет историю. «Динамо» – это великая команда, команда Льва Яшина.

Они играют на некогда главном стадионе страны, где игрались финалы Кубка СССР. Конечно, туда должен приходить человек, который знает историю «Динамо», советского и российского футбола.

Также он должен знать, что было в 1945 году, помимо победы в Великой Отечественной войне.

Если новый тренер не знает, что в 1945 году клуб ездил в Англию и обыграл там «Арсенал» и сыграл вничью с «Челси», то ему нечего делать в «Динамо », – сказал Георгий Черданцев.