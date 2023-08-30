Объявившая голодовку мать Рубиалеса госпитализирована. Она заперлась в церкви из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Здоровье религия Футбол

Объявившая голодовку мать Луиса Рубиалеса попала в больницу.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Мать Рубиалеса, Анхелес Бехар, в понедельник утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

Сегодня вечером мать Рубиалеса должна была выступить перед прессой, но в назначенное время вместо нее к журналистам вышел священник отец Антонио, объявивший, что Анхелес Бехар была госпитализирована в срочном порядке. Она попала в больницу Святой Аны в Мотриле. 

«Я должен сообщить вам, что у нее были проблемы, и они усугубились. По этой причине ее пришлось срочно доставить в больницу  Святой Аны в Мотриле. Здесь ее больше нет», – сказал священник.

Запершаяся в церкви мать Рубиалеса: «Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость. Мой сын – порядочный человек»

Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании, где футболистки с улыбкой осбуждали поцелуй

Глава Ла Лиги Тебас: «Рубиалес унизил достоинство Испании. Образ страны был представлен безумцем, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок»

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41 комментарий

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Отец Абду
Мать это святое для любого сына... Здоровья ей!
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Гамарджоба Генацвале
Довели человека, идиоты.
+49
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songbilong
мама это святое
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fbd
Ответ Неприветливый
Какое же счастье жить в России, где из-за поцелуя тёлки, которая не сопротивлялась, не вырастают геморрои. Расскажите мне там еще про качество жизни и экономику.
Тебе в России за такой поцелуй отец/муж/брат этой телки ноги переломает. Может лучше про экономику и качество жизни поговорим?
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fbd
Сейчас Рубиалес должен надеть маску и пойти избивать всех, кто его критиковал. Я такое в человеке-пауке видел. Прошу прощения за спойлеры.
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Obdob
Ответ fbd
Тебе в России за такой поцелуй отец/муж/брат этой телки ноги переломает. Может лучше про экономику и качество жизни поговорим?
Хватит фантазировать. Ничего они не сделают чиновнику в России.
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Леван Мкртчян
Ответ Gans_hi
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Я думал Вы уже распишите последовательность событий этого "эффект бабочки" до ’логического’ завершения в виде ядерного апокалипсиса )
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Trash Talking
Жалко женщину
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voroninboris
Мама переживает за сына вне зависимости от того, прав он или нет. Можно осуждать ее поступок и говорить, что виновата сама, но в любом случае, правильно ей пожелать только здоровья!
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DVS1
Ответ Trash Talking
Жалко женщину
Да ладно, нормальная женщина и вероятно с головой, рубит фемок и всю повестку их же оружием - ложью, и по другому с ними никак, правду и факты они всегда перевернут, а тут как бы не подкопаешься. Не жалко, а удачи ей в этом непростом деле!
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Никита Филимонов
Ответ fbd
Тебе в России за такой поцелуй отец/муж/брат этой телки ноги переломает. Может лучше про экономику и качество жизни поговорим?
Много во время ЧМ2018 ног приезжим болельщикам переломали?
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Заяцволк
Ответ fbd
Тебе в России за такой поцелуй отец/муж/брат этой телки ноги переломает. Может лучше про экономику и качество жизни поговорим?
Какая-то просто лютейше лживая брехня от нашей честной оппозиции )) Кто там кому что переломает ? Не 90-е же, в тюрьме остаток жизни проведут, оно надо им ?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ fbd
Тебе в России за такой поцелуй отец/муж/брат этой телки ноги переломает. Может лучше про экономику и качество жизни поговорим?
Тебя за фразу "этой тёлки" европейские активисты по судам затаскали бы и в харассменте обвинили.
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Maturmalai
Ответ MstAndreev
Кстати, сынок мог бы и объяснить маме, что компенсация за квартиру того не стоит
Кстати да. Он также мог бы понять, что вне зависимости от оценки его поступку, он уже стал посмешищем, но цепляется за кресло несмотря ни на что.
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fbd
Ответ savik-A.M.
у вас что методичка , про отца , мужа , брата и так далее , каждый пишет под копирку
Да, лично Обама в аську скинул
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savik-A.M.
Ответ fbd
Тебе в России за такой поцелуй отец/муж/брат этой телки ноги переломает. Может лучше про экономику и качество жизни поговорим?
у вас что методичка , про отца , мужа , брата и так далее , каждый пишет под копирку
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KibR
Ответ fbd
Тебе в России за такой поцелуй отец/муж/брат этой телки ноги переломает. Может лучше про экономику и качество жизни поговорим?
Я не думаю, что в Испании жизнь лучше, чем в России.
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Антимосковский
жаль не довела начатое до конца
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Xm.md
Ответ Дмитрий Крутенко
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Грубо, но по сути верно.
То что хабалка из пятерочки является матерью не разрешает ей умышленно не убирать просроченное детское питание с полок.
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Felp
Ну и сериал
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real19024ver
Ответ Гамарджоба Генацвале
Довели человека, идиоты.
Это чудо само себя довело.Что-то матушка его не шибко и протестовала, когда всплывали коррупционные скандалы и были явные провалы в работе её любимого сыночка. И не сильно протестовала, когда её любимый сыночек пытался давить на девушку и угрожать ей
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Гамарджоба Генацвале
Ответ tony
В данной ситуации она полностью виновата в том, что попала в больницу. Чем она хотела помочь голодовкой? Ее сыну и без того тяжело (тоже сам виноват), а она еще решила добавить ему переживаний. Короче оба стоят друг друга.
Она таким образом хотела привлечь внимание к тому бреду и травле, которая происходит с её сыном.
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AmanEsen
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сынок искренне радовался победе сборной Испании на ЧМ. Если бы знал, что такая вакханалия начнется, даже руку игрокам женской сборной пожимал бы в перчатках на всякий случай.
я про голодовку матери говорю
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OldRedWhite
Ответ tony
В данной ситуации она полностью виновата в том, что попала в больницу. Чем она хотела помочь голодовкой? Ее сыну и без того тяжело (тоже сам виноват), а она еще решила добавить ему переживаний. Короче оба стоят друг друга.
Хоть кто-то же должен бороться с неокоммунистами в Европе ?
Молодой человек не всегда может пожертвовать своим благополучием и будущим
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