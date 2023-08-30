Объявившая голодовку мать Луиса Рубиалеса попала в больницу.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Мать Рубиалеса, Анхелес Бехар, в понедельник утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

Сегодня вечером мать Рубиалеса должна была выступить перед прессой, но в назначенное время вместо нее к журналистам вышел священник отец Антонио, объявивший, что Анхелес Бехар была госпитализирована в срочном порядке. Она попала в больницу Святой Аны в Мотриле.

«Я должен сообщить вам, что у нее были проблемы, и они усугубились. По этой причине ее пришлось срочно доставить в больницу Святой Аны в Мотриле. Здесь ее больше нет», – сказал священник.

Запершаяся в церкви мать Рубиалеса: «Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость. Мой сын – порядочный человек»

Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании, где футболистки с улыбкой осбуждали поцелуй

Глава Ла Лиги Тебас: «Рубиалес унизил достоинство Испании. Образ страны был представлен безумцем, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок»

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