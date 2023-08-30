«Эти ушли – придут другие. Никакой трагедии нет, каждый решает для себя». Исполнительный директор ФШР о переходах шахматистов

В Федерации шахмат России не считают трагедией переходы спортсменов.

Ранее стало известно, что под флагами других стран будут выступать российские гроссмейстеры Никита Витюгов, Алексей Сарана, Владимир Федосеев, Санан Сюгиров, Кирилл Алексеенко и другие.

«Я не хотел бы подробно комментировать, каждая история индивидуальна. Могу сказать, что завтра это все закончится, в буквальном смысле, ФИДЕ (Международная шахматная федерация) разрешила переходы без компенсации и согласований, завтра этот срок закончится.

Эти ушли – придут другие. У нас хорошая история, хорошая школа, дети занимаются, то количество детей, которые играют в турнирах всероссийского масштаба, где в два, где в полтора больше по сравнению с прошлым годом. В первенстве Свердловской области только играло 450 детей.

Никакой трагедии нет, каждый решает для себя», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?