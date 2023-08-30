«Эти ушли – придут другие. Никакой трагедии нет, каждый решает для себя». Исполнительный директор ФШР о переходах шахматистов

Теги ФИДЕ сборная России Никита Витюгов сборная России жен ФШР Александр Ткачев Шахматы

В Федерации шахмат России не считают трагедией переходы спортсменов.

Ранее стало известно, что под флагами других стран будут выступать российские гроссмейстеры Никита Витюгов, Алексей Сарана, Владимир Федосеев, Санан Сюгиров, Кирилл Алексеенко и другие.

«Я не хотел бы подробно комментировать, каждая история индивидуальна. Могу сказать, что завтра это все закончится, в буквальном смысле, ФИДЕ (Международная шахматная федерация) разрешила переходы без компенсации и согласований, завтра этот срок закончится.

Эти ушли – придут другие. У нас хорошая история, хорошая школа, дети занимаются, то количество детей, которые играют в турнирах всероссийского масштаба, где в два, где в полтора больше по сравнению с прошлым годом. В первенстве Свердловской области только играло 450 детей.

Никакой трагедии нет, каждый решает для себя», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

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22 комментария

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Олег Кузнецов
Мне это напоминает знаменитое- "бабы новых нарожают". Такое же пренебрежение к людям.
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aya
Типичное «не нравится - вали». На большее чиновники не способны
+18
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Костя Както
От Алехина до Ботвинника 20 лет прошло. В общем осталось 19 лет подождать "других".
И это если "эти" не продолжат уходить...
+9
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S Works Tarmac SL7
В стиле-бабы ещё нарожают.Как же вы не цените самый ценные ресурс любой страны-ЛЮДИ.
+7
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Tima_Milan
«Эти ушли – придут другие. Никакой трагедии нет, каждый решает для себя». Тупин о потерях на фронте.
+5
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S Works Tarmac SL7
Ответ Олег Кузнецов
Мне это напоминает знаменитое- "бабы новых нарожают". Такое же пренебрежение к людям.
Держи плюс.У нас мысли совпали, я каменты не читал)))
+5
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ostap&mio&dio
Ответ lenson
Если бы ты бездарь ушел, то трагедии не было бы. С таким отношением и другие побегут
Этот бездарь уйдет - придут другие бездари. Отрицательная селекция у них
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IntoTheRainBow
Ответ Олег Кузнецов
Мне это напоминает знаменитое- "бабы новых нарожают". Такое же пренебрежение к людям.
"люди - вторая нефть"

(с) один бывший министр обороны РФ
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lenson
Если бы ты бездарь ушел, то трагедии не было бы.
С таким отношением и другие побегут
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SopTecret
"Бабы ещё нарожают", версия 2023
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Da prozecutor
Есипенко, Артемьев есть и норм. Остальные подтянутся.
Дубов уже забил на шахматы. Взрослые еще в обойме
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ТумбаЮмба
Ну да, конечно. И вообще элитного шахматиста можно купить в любом военторге.

Почему у нас на руководящие должности попадают вот такие Ткачёвы ? Какой-то отрицательный отбор в действии.
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руслан рарк
трагедии может и нет, но и ничего хорошего здесь тоже нет
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Melnikov1968
"Да ты я вижу коньюктурщик, лакировщик ты."(с) " Я шагаю по Москве".
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ostap&mio&dio
Ответ Олег Кузнецов
Мне это напоминает знаменитое- "бабы новых нарожают". Такое же пренебрежение к людям.
Абсолютно та же риторика, что и "бабы новых нарожают". В России жизнь и таланты человека не ценятся, к сожалению
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napoli_14
Ответ Олег Кузнецов
Мне это напоминает знаменитое- "бабы новых нарожают". Такое же пренебрежение к людям.
Очередь за забором же, ну.
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Atsuktuvas
Если на всё пофиг - то и трагедии нет ни в чем...
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Djar88
Все правильно 👍🏻
Очень лояльно и согласно правил международной федерации, никаких препятствий для спортсменов
Каждый решает за себя
С учетом имеющейся статистики по популярности шахмат в России новые спортсмены будут появляться с большой вероятностью, на место ушедших гроссмейстеров будут появляться новые звездочки
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Светлана Светлана
Если всё так хорошо, то почему так плохо?
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sabur
Ответ Олег Кузнецов
Мне это напоминает знаменитое- "бабы новых нарожают". Такое же пренебрежение к людям.
Бабы так себе тока рожают, и их это никак не волнует, похоже
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