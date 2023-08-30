«Эти ушли – придут другие. Никакой трагедии нет, каждый решает для себя». Исполнительный директор ФШР о переходах шахматистов
В Федерации шахмат России не считают трагедией переходы спортсменов.
Ранее стало известно, что под флагами других стран будут выступать российские гроссмейстеры Никита Витюгов, Алексей Сарана, Владимир Федосеев, Санан Сюгиров, Кирилл Алексеенко и другие.
«Я не хотел бы подробно комментировать, каждая история индивидуальна. Могу сказать, что завтра это все закончится, в буквальном смысле, ФИДЕ (Международная шахматная федерация) разрешила переходы без компенсации и согласований, завтра этот срок закончится.
Эти ушли – придут другие. У нас хорошая история, хорошая школа, дети занимаются, то количество детей, которые играют в турнирах всероссийского масштаба, где в два, где в полтора больше по сравнению с прошлым годом. В первенстве Свердловской области только играло 450 детей.
Никакой трагедии нет, каждый решает для себя», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?
И это если "эти" не продолжат уходить...
(с) один бывший министр обороны РФ
С таким отношением и другие побегут
Дубов уже забил на шахматы. Взрослые еще в обойме
Почему у нас на руководящие должности попадают вот такие Ткачёвы ? Какой-то отрицательный отбор в действии.
Очень лояльно и согласно правил международной федерации, никаких препятствий для спортсменов
Каждый решает за себя
С учетом имеющейся статистики по популярности шахмат в России новые спортсмены будут появляться с большой вероятностью, на место ушедших гроссмейстеров будут появляться новые звездочки