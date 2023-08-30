У большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внутренней проверки, устроенной по решению руководства (Baza)

У большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внутренней проверки.

«Семерых хоккеистов «Толпара» РУСАДА поймало на допинге еще весной. Тогда же, в апреле 2023 года, руководство ХК начало внутреннее расследование и отправило на анализы вообще всю команду, получив удивительные результаты: допинг обнаружили не только у всех хоккеистов клуба, но также и у членов команды, включая техника, массажиста и сервисмена.

Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время», – сообщает телеграм-канал Baza.

Утверждается, что информация об этой внутренней проверке долгое время оставалась только внутри команды.

Параллельно с этим спустя несколько дней сотрудники РУСАДА взяли тесты на допинг у десятерых хоккеистов команды, однако официальных результатов анализов с тех пор все еще нет. Президент КХЛ Алексей Морозов недавно сообщил, что расследование не завершено.

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ранее назвал ситуацию «диверсией».

«Сами хоккеисты заявили, что препараты их заставлял принимать тренер по физподготовке Игорь Загретдинов. Источники «Базы» в ХК утверждают, что он и в самом деле, не имея медицинского образования, «пичкал команду непонятно чем» и не согласовывал это с врачом клуба.

Со слов наших собеседников, медик знал о происходящем и даже писал директору ХК служебную записку с просьбой принять меры – к тому же игроки стали жаловаться на проблемы со здоровьем и пропажу аппетита даже после игры. Однако разбираться начали только после получения положительных допинговых проб.

При этом, как отметили источники, Загретдинов каждый месяц закупал препаратов на 200 тысяч рублей. Но что именно приобретал тренер, неясно, поскольку в команде просто не вели медицинский журнал обращений и выдачи препаратов.

За это Росздравнадзор уже оштрафовал медика, а вот тренером и допингом придется заниматься следователям», – говорится в сообщении канала.