У большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внутренней проверки, устроенной по решению руководства (Baza)

Теги Салават Юлаев происшествия допинг КХЛ МХЛ РУСАДА Толпар Хоккей

У большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внутренней проверки.

«Семерых хоккеистов «Толпара» РУСАДА поймало на допинге еще весной. Тогда же, в апреле 2023 года, руководство ХК начало внутреннее расследование и отправило на анализы вообще всю команду, получив удивительные результаты: допинг обнаружили не только у всех хоккеистов клуба, но также и у членов команды, включая техника, массажиста и сервисмена. 

Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время», – сообщает телеграм-канал Baza.

Утверждается, что информация об этой внутренней проверке долгое время оставалась только внутри команды.

Параллельно с этим спустя несколько дней сотрудники РУСАДА взяли тесты на допинг у десятерых хоккеистов команды, однако официальных результатов анализов с тех пор все еще нет. Президент КХЛ Алексей Морозов недавно сообщил, что расследование не завершено

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ранее назвал ситуацию «диверсией»

«Сами хоккеисты заявили, что препараты их заставлял принимать тренер по физподготовке Игорь Загретдинов. Источники «Базы» в ХК утверждают, что он и в самом деле, не имея медицинского образования, «пичкал команду непонятно чем» и не согласовывал это с врачом клуба.

Со слов наших собеседников, медик знал о происходящем и даже писал директору ХК служебную записку с просьбой принять меры – к тому же игроки стали жаловаться на проблемы со здоровьем и пропажу аппетита даже после игры. Однако разбираться начали только после получения положительных допинговых проб.

При этом, как отметили источники, Загретдинов каждый месяц закупал препаратов на 200 тысяч рублей. Но что именно приобретал тренер, неясно, поскольку в команде просто не вели медицинский журнал обращений и выдачи препаратов.

За это Росздравнадзор уже оштрафовал медика, а вот тренером и допингом придется заниматься следователям», – говорится в сообщении канала. 

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11 комментариев

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Radik_2.0
Ответ Rodgeras
Ещё в СЮ желательно сделать проверку.😎😁
если они под допингом так прошлый плей-офф провели, то я уже не знаю...
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avcgloronalduMU
смешно, что на одного сейчас все будут вешать, хотя за результатом бежали все, и руководство закрывало на это глаза из-за этого?
+3
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4k7shv9zrw
Баширов: Это диверсия!
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Rodgeras
Ещё в СЮ желательно сделать проверку.😎😁
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viktorpavlov70
Я, как и большинство против допинга. Но вот в этой новости столько прекрасного. Во-первых, у игроков Толпара, насколько известно обнаружили мельдоний. Этот препарат только номинально причислен к допингу, на самом деле таковым не являясь. Во-вторых, как это понятно из текста злой Загретдинов насильно пичкал таблетками не только хоккеистов, но и техника, массажиста и сервисмена. Наверное, чтобы коньки интенсивней точил. В-третьих, не знаю, сколько нужно сожрать милдроната, чтобы потерять аппетит. Скорее всего эти две вещи никак не связаны между собой. Ну и заявление кучи игроков о том, что именно физрук пичкал их непонятными таблетками в обход врача команды и все терпели, пищали, но продолжали грызть кактус и то, что лекарства аж на двести тысяч в месяц закупал опять же этот физрук за спиной врача ничего кроме улыбки не вызывает. По всей видимости решили этого Загретдинова назначить громоотводом и паровозом, выводя из-под удара руководство команды и врача.
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ДнепрЧемпион1983
в спартаке футбол так до конца не разобрались а к каком то толпаре и подавно
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Dinara V
Что же вы мальчики не следите за собой .
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Mac Miller
С таким руководством не удивительно
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4k7shv9zrw
Ответ avcgloronalduMU
смешно, что на одного сейчас все будут вешать, хотя за результатом бежали все, и руководство закрывало на это глаза из-за этого?
Естественно они в курсе были
+1
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Игорь Васильев
Ответ 4k7shv9zrw
Баширов: Это диверсия!
Ждём, что скажет Петров
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