Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Панатинаикос» сыграет с «Брагой», «Галатасарай» против «Мольде»

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«Панатинаикос» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Также во вторник «Галатасарай» сыграет дома с «Мольде».

В среду «Рейнджерс» встретятся на выезде с ПСВ.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы. 

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Панатинаикос Греция – Брага Португалия
Дата проведения
29 августа, 22.00, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:2

Янг Бойз Швейцария – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
29 августа, 22.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:0

Галатасарай Турция – Мольде Норвегия
Дата проведения
29 августа, 22.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 3:2

Копенгаген Дания – Ракув Польша
Дата проведения
30 августа, 22.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:0

ПСВ Нидерланды – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
30 августа, 22.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:2

АЕК Греция – Антверпен Бельгия
Дата проведения
30 августа, 22.00, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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7 комментариев

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Сикарио
Поболеем за Галатасарай, может привезут в Стамбул кого интересного.
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BARCA_10
Хотелось бы конечно увидеть ПАО в группе. в ЛЧ у них ассоциации с сезоном 2005/06 и 2010/11 когда с Барсой в одной группе были
+1
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+1
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Olympiq
панатинаикос - Брага, матч оливер будет судить?
+1
-1
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Blaumerc
по именам, на бумаге Галатасарай конечно команда уровня ЛЧ.
На минуточку : Муслера, Торейра, Мертенс, Икарди, Заа, Зиеш. и это те что сразу пришли в голову.
Интересно будет наблюдать за ними в ЛЧ (если пройдут Мольде)
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Игорь Пичугин
Надеюсь Брага выстоит,потом будет самогончик знатный.
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Игорь Пичугин
Ответ Blaumerc
по именам, на бумаге Галатасарай конечно команда уровня ЛЧ. На минуточку : Муслера, Торейра, Мертенс, Икарди, Заа, Зиеш. и это те что сразу пришли в голову. Интересно будет наблюдать за ними в ЛЧ (если пройдут Мольде)
Пройдут, это же ни ЦСКА!
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