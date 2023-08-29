Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Панатинаикос» сыграет с «Брагой», «Галатасарай» против «Мольде»

«Панатинаикос» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Также во вторник « » сыграет дома с « ».

В среду « » встретятся на выезде с .

Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч – 1:2

Первый матч – 0:0

Первый матч – 3:2

Первый матч – 1:0

Первый матч – 2:2

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку