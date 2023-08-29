Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Панатинаикос» сыграет с «Брагой», «Галатасарай» против «Мольде»
«Панатинаикос» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Также во вторник «Галатасарай» сыграет дома с «Мольде».
В среду «Рейнджерс» встретятся на выезде с ПСВ.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 29 августа, 22.00, «Спирос Луис»
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
- 29 августа, 22.00, «Стад де Сюисс»
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 29 августа, 22.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
Первый матч – 3:2
- Дата проведения
- 30 августа, 22.00, «Паркен»
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 30 августа, 22.00, «Филипс Стадион»
Первый матч – 2:2
- Дата проведения
- 30 августа, 22.00, «OPAP Arena»
Первый матч – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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На минуточку : Муслера, Торейра, Мертенс, Икарди, Заа, Зиеш. и это те что сразу пришли в голову.
Интересно будет наблюдать за ними в ЛЧ (если пройдут Мольде)