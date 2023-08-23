Загитова и правила ПДД, обязательное поднятие флага на соревнованиях, нервная победа Роналду, Рубиалеса призывают уйти, Мбаппе – вице-капитан «ПСЖ» и другие новости

1. Алина Загитова вновь привлекла к себе нежелательное внимание, опубликовав ролик с водительского сиденья: машина проехала пешеходный переход, когда пешеходам горел зеленый. Позже появилось видео с веб-камеры около этого перехода – на нем черная машина проезжает на красный свет. По словам юриста, за подобные нарушения прав не лишают, максимум – штраф 5000 рублей. Тем не менее Дмитрий Губерниев призвал Алину «быть умнее, извиниться и сообщить, что отныне она будет ездить только на зеленый».

2. Незадолго до публикации Загитовой видео появилась информация, что Алина сама обратилась к президенту Татарстана с предложением открыть в Казани школу ее имени. Фигуристка хочет сама набирать тренеров, но с татарстанскими специалистами она не контактирует.

3. Депутаты Свищев и Слуцкий подготовили законопроект об обязательном поднятии флага России на соревнованиях в стране.

4. Полным эмоций получился для Роналду матч против «Шабаба Аль-Ахли» за выход в группу азиатской ЛЧ: его «Аль-Наср» перевернул игру в концовке (у Криша ассист), однако в перерыве португалец возмущался работой судей, ругался и даже толкался – под горячую руку попал сотрудник «Шабаба».

5. Вице-премьер Испании призвала Луиса Рубиалеса уйти в отставку с поста главы Федерации футбола Испании за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо. А премьер-министр страны заявил, что извинений президента RFEF в данной ситуации недостаточно. Оказывается, Эрмосо отказалась записывать совместное обращение с Рубиалесом, а заявление от лица футболистки выпустили без ее согласия.

6. «ПСЖ» и Мбаппе окончательно помирились – похоже, Аль-Хелайфи подобрал нужные слова для Килиана. Более того, в этом сезоне нападающий будет одним из вице-капитанов парижской команды.

7. Иржи Ярошик покинул пост главного тренера «Оренбурга» по семейным обстоятельствам. Одна из причин – его годовалая дочь сломала теменную кость, упав в межлестничный пролет в гостинице. Однако и провальные результаты тоже забывать не стоит.

8. Артем Дзюба накануне отпраздновал 35-летие. Форварда поздравили «Локомотив», «РПЛ и сборная России.

9. Удаление Мак Аллистера признано ошибочным. Хавбек «Ливерпуля» не будет отстранен на 3 игры.

10. Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери завоевал золотую медаль на ЧМ по легкой атлетике. Все результаты дня – здесь.

11. Саудовцы не хотят подписывать Гринвуда из опасений, что это навредит имиджу лиги. В английские клубы футболисту «МЮ» тоже будет тяжело устроиться.

12. Агент Захаряна Андреев получил 50% от комиссии Нобеля и других посредников, перечисленной «Сосьедадом», заработав суммарно 2,5 млн евро с учетом денег от «Динамо».

13. «Рейнджерс» сыграли вничью с ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, «Антверпен» одолел АЕК.

14. «Барселона» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды ради сокращения расходов.

15. Апелляция «Юве» по делу о лишении титула-2005/06 из-за «кальчополи» отклонена. «Интер» окончательно признан чемпионом.

16. Роман Костомаров вышел к зрителям на лед в шоу Авербуха в Сочи. Ранее он перенес ампутацию стоп из-за осложнений пневмонии.

17. «Амкал» вылетел из Кубка России, уступив «Текстильщику» по пенальти. Почти тайм медиафутбольный клуб играл вдесятером.

Цитаты дня

Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

Пиццелли о Захаряне и Коваленко в сборной России: «Расстраивает, если армяне выбирают не свою сборную. Оба совершили ошибку, мне кажется»

Хабиб – о рейтинге Путина в России: «Россияне радуются простым вещам, люди не зарабатывают $5-10 тысяч в месяц»

Гаджиев о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Правильно сделали. Не надо из Испании говорить, как нам жить»

Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»