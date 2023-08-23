Рубиалес в самолете уговаривал Эрмосо подготовить совместное обращение насчет поцелуя – футболистка отказалась. RFEF выпустила заявление от лица девушки без ее согласия (Relevo)

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Луис Рубиалес упрашивал Дженнифер Эрмосо выпустить совместное заявление.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании в губы на церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира.

Как сообщает Relevo, во время перелета команды и делегации из Сиднея в Доху, где они должны были сделать остановку перед возвращением в Мадрид, стало понятно, что назревает серьезный скандал.

Рубиалес в присутствии спонсоров, персонала, футболисток и их семей обратился к Эрмосо и начал умолять ее записать совместное видео с извинениями и объяснениями. Мужчина указывал на то, данная ситуация угрожает его положению, а потому он нуждается в помощи нападающей. Она отказалась и была готова говорить только о победе на ЧМ.

Отмечается, что Хорхе Вильда, главный тренер женской сборной Испании, трижды подходил к семье Эрмосо и убеждал, что лучше выступить на эту тему, чтобы снизить накал и не омрачать завоевание трофея. Но в итоге Рубиалесу все же пришлось записывать ролик в аэропорту Дохи в одиночку.

Также Relevo удалось установить, что заявление от лица девушки, в котором говорилось о «совершенно спонтанном взаимном жесте большой радости от победы», было выпущено без участия Дженнифер. Их подготовила пресс-служба федерации – сама же Эрмосо таких слов не произносила.

При этом ни сама футболистка, ни ее семья не стали никак комментировать инцидент, переводя все разговоры в плоскость достижения сборной Испании.

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40 комментариев

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AF007
Да увольте вы уже этого бездаря, я его ещё по увольнению Лопетеги за день до старта ЧМ запомнил
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King_X
Ответ Astan4o
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Заранее сорри за зеркалку
Но, допустим, если б начальник/босс вашей жены или сестры(к примеру) вдруг на радостях и волне рабочих успехов поцеловал бы в губы, вы бы так же писали?
Ну принёс извинения, нормас, ну че за толерастию развели, да?)
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Zagashtok
Странный тип этот Рубиалес. Ещë зачем то свои причиндалы трогал во время празднования на трибуне.
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Ярик01
Ответ JUNT
Вот если бы два мужика поцеловались,тогда другое дело...И шума бы такого не было
Сколько же латентных в каждой такой новости, что только о гомогеях и думают
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encaro_one
Ахаха, еще и фальсификация/подлог )
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Best game on Earth
Совершенно спонтанный жест большой радости от пресс-служба федерации.
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Ice Vorya
Ответ prus_3
Блин, столько крику, как будто это были те самые губы.
Я думаю, если бы вас или вашего коллегу без согласия поцеловал начальник/ менеджер, который к тому же старше лет на 10, то вы бы ли бы не очень довольны, а босс мог бы получить пару тумаков
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idemidov
Новости про это за последние дни в 2 раза превосходят число новостей про весь остальной женский ЧМ. И они ещё хотят, чтобы "женский футбол был не менее популярен, чем мужской". Пока такая хрень популярнее самого женского футбола - этого не будет.
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NikoVinkovic
Ответ idemidov
Новости про это за последние дни в 2 раза превосходят число новостей про весь остальной женский ЧМ. И они ещё хотят, чтобы "женский футбол был не менее популярен, чем мужской". Пока такая хрень популярнее самого женского футбола - этого не будет.
Да, с этим соглашусь. Все реальные инфоповоды, которые дал женский футбол - Рапино против всех, equal pay, вот теперь эта испанка. Об этом говорят востократ больше, чем о игре. Получается, женский футбол - это типа такая медиалига, что имеет право на жизнь, и будет иметь своих зрителей, но это другой жанр, не совсем спорт.
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться — мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», — приводит слова Эрмосо Diario Sport. И никакие зеркалки не нужны тут.
Текст новости прочитай. До конца.
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Val Smith
Ответ Гамарджоба Генацвале
Уволить и прилюдно кастрировать чего уж там.
Клин клином, пусть в наказание в местном доме престарелых всех вызвавшихся бабок целует.
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encaro_one
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Прям ни одного слова? Зачем это враньё.
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Слончик
Рубиалес - бестолковый руководитель, сливший один ЧМ и потерявший двух тренеров сборной.
Но если его уберут за этот поцелуй, это будет потеха - он там целовал ее так, как целуют какой-нибудь предмет, например барахливший автомобиль, если он вдруг завелся. Или какую-нибудь кошечку или собачку, если она наконец стала ходить в лоток.
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King_X
Ответ Astan4o
Ну пусть вмешается ее муж, или ему сделают выговор, а так все с каждой стороны его буду «убивать»
Так пример был не к тому, что заступиться могут только родственники и супруг
А к тому, что само это действие - не норма вообще
И самой Эрмосо не понравилось(судя по новостям о реакции и тому, что заявление было левым)
Поэтому нормально, что за неё заступаются. Тем более, как мы видим, давление на нее оказывают, пытаясь замять (Рубиалес и Федерация)
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King_X
Ответ arspurs9
А что, тут выступают ее муж или семья?)
Выше написал собеседнику, что пример(зеркалка) не к тому, что только родня может заступиться
А для понимания неуместности/дикости действия Рубиалеса

Так-то важно именно отношение самой Эрмосо к поступку. Если ей было неприятно (о чем несколько новостей), и если заявление и вправду было блефом Федерации, то все верно раскручивают и дают резонанс
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Men77
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться — мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», — приводит слова Эрмосо Diario Sport. И никакие зеркалки не нужны тут.
ты бы хотя бы новость внимательней читал
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Men77
ты бы хотя бы новость внимательней читал
Марисоль Фуэнтес, мать футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо, ответила на вопрос по поводу скандального поцелуя своей дочери с президентом испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом во время церемонии награждения чемпионата мира — 2023.

«Поцелуй Рубиалеса и моей дочери? Нужно обращать внимание на то, что они чемпионы мира, а остальное неважно», — приводит слова Фуэнтес Marca со ссылкой на TVE.

Слова её матери тоже, наверное, неправда.
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King_X
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться — мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», — приводит слова Эрмосо Diario Sport. И никакие зеркалки не нужны тут.
Так в новости написано(если правда, конечно), мол, это заявление было блефом от Федерации
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Men77
Ответ Гамарджоба Генацвале
Марисоль Фуэнтес, мать футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо, ответила на вопрос по поводу скандального поцелуя своей дочери с президентом испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом во время церемонии награждения чемпионата мира — 2023. «Поцелуй Рубиалеса и моей дочери? Нужно обращать внимание на то, что они чемпионы мира, а остальное неважно», — приводит слова Фуэнтес Marca со ссылкой на TVE. Слова её матери тоже, наверное, неправда.
а что в ее словах? в статье тоже написано, что они уходили от этой темы, и придавали значение победе.
Слова матери это и подтверждают. Ты тогда скажи, если все нормально, почему она отказалась от совместного заявления по этой теме?
Все же нормально)
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Val Smith
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться — мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», — приводит слова Эрмосо Diario Sport. И никакие зеркалки не нужны тут.
Ну а новость кто читать будет?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Men77
а что в ее словах? в статье тоже написано, что они уходили от этой темы, и придавали значение победе. Слова матери это и подтверждают. Ты тогда скажи, если все нормально, почему она отказалась от совместного заявления по этой теме? Все же нормально)
Так сказали один раз, что не стоит придавать этому значения и точка.Уходили от этой темы и уходят сейчас. Кто это все раздувает, сама футболистка что-ли?
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Jeremy Fraser
Ответ Astan4o
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При чем тут толерантность и этот поцелуй? Хз кем надо быть, чтобы не видеть негатив этого поступка. Руководитель без согласия подчиненной прилюдно поцеловал в губы. Можно принять, испанцы, итальянцы и другие южные народы очень эмоциональны, но это поцелуй в губы (не рука, щека), он всегда был очень интимным у любых народов.
Люди и не за такое уходили с должностей, поэтому извинения это само собой разумеющееся, но с должности должен уйти, тк любой поступок несет ответственность.
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Men77
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так сказали один раз, что не стоит придавать этому значения и точка.Уходили от этой темы и уходят сейчас. Кто это все раздувает, сама футболистка что-ли?
у тебя с логикой проблемы. Эта тема раздувается ,и чтобы погасить ее, им нужно совместно официально выступить (что и предложил глава) и сказать, что все ок.Но она не стала этого делать. Еслт у него действительно нет никаких претензий, то почему она не стала этого делать, тем самым немного успокоить этот конфликт? Потому что, мама сказала, что это неважно?
Мама-мамой, но нужны слова самой футболистки
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Антон Абызов
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Почему в самолете? Слишком много там делали уже) Или самолет был единственный?)
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d3fstqd
Хорошо хоть поджопник не догадался ей дать
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