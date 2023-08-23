Рубиалес в самолете уговаривал Эрмосо подготовить совместное обращение насчет поцелуя – футболистка отказалась. RFEF выпустила заявление от лица девушки без ее согласия (Relevo)
Луис Рубиалес упрашивал Дженнифер Эрмосо выпустить совместное заявление.
Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании в губы на церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира.
Как сообщает Relevo, во время перелета команды и делегации из Сиднея в Доху, где они должны были сделать остановку перед возвращением в Мадрид, стало понятно, что назревает серьезный скандал.
Рубиалес в присутствии спонсоров, персонала, футболисток и их семей обратился к Эрмосо и начал умолять ее записать совместное видео с извинениями и объяснениями. Мужчина указывал на то, данная ситуация угрожает его положению, а потому он нуждается в помощи нападающей. Она отказалась и была готова говорить только о победе на ЧМ.
Отмечается, что Хорхе Вильда, главный тренер женской сборной Испании, трижды подходил к семье Эрмосо и убеждал, что лучше выступить на эту тему, чтобы снизить накал и не омрачать завоевание трофея. Но в итоге Рубиалесу все же пришлось записывать ролик в аэропорту Дохи в одиночку.
Также Relevo удалось установить, что заявление от лица девушки, в котором говорилось о «совершенно спонтанном взаимном жесте большой радости от победы», было выпущено без участия Дженнифер. Их подготовила пресс-служба федерации – сама же Эрмосо таких слов не произносила.
При этом ни сама футболистка, ни ее семья не стали никак комментировать инцидент, переводя все разговоры в плоскость достижения сборной Испании.
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Но, допустим, если б начальник/босс вашей жены или сестры(к примеру) вдруг на радостях и волне рабочих успехов поцеловал бы в губы, вы бы так же писали?
Ну принёс извинения, нормас, ну че за толерастию развели, да?)
Но если его уберут за этот поцелуй, это будет потеха - он там целовал ее так, как целуют какой-нибудь предмет, например барахливший автомобиль, если он вдруг завелся. Или какую-нибудь кошечку или собачку, если она наконец стала ходить в лоток.
А к тому, что само это действие - не норма вообще
И самой Эрмосо не понравилось(судя по новостям о реакции и тому, что заявление было левым)
Поэтому нормально, что за неё заступаются. Тем более, как мы видим, давление на нее оказывают, пытаясь замять (Рубиалес и Федерация)
А для понимания неуместности/дикости действия Рубиалеса
Так-то важно именно отношение самой Эрмосо к поступку. Если ей было неприятно (о чем несколько новостей), и если заявление и вправду было блефом Федерации, то все верно раскручивают и дают резонанс
«Поцелуй Рубиалеса и моей дочери? Нужно обращать внимание на то, что они чемпионы мира, а остальное неважно», — приводит слова Фуэнтес Marca со ссылкой на TVE.
Слова её матери тоже, наверное, неправда.
Слова матери это и подтверждают. Ты тогда скажи, если все нормально, почему она отказалась от совместного заявления по этой теме?
Все же нормально)
Люди и не за такое уходили с должностей, поэтому извинения это само собой разумеющееся, но с должности должен уйти, тк любой поступок несет ответственность.
Мама-мамой, но нужны слова самой футболистки