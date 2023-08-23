Рубиалес в самолете уговаривал Эрмосо подготовить совместное обращение насчет поцелуя – футболистка отказалась. RFEF выпустила заявление от лица девушки без ее согласия (Relevo)

Луис Рубиалес упрашивал Дженнифер Эрмосо выпустить совместное заявление.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании в губы на церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира.

Как сообщает Relevo, во время перелета команды и делегации из Сиднея в Доху, где они должны были сделать остановку перед возвращением в Мадрид, стало понятно, что назревает серьезный скандал.

в присутствии спонсоров, персонала, футболисток и их семей обратился к Эрмосо и начал умолять ее записать совместное видео с извинениями и объяснениями. Мужчина указывал на то, данная ситуация угрожает его положению, а потому он нуждается в помощи нападающей. Она отказалась и была готова говорить только о победе на ЧМ.

Отмечается, что Хорхе Вильда, главный тренер женской сборной Испании, трижды подходил к семье Эрмосо и убеждал, что лучше выступить на эту тему, чтобы снизить накал и не омрачать завоевание трофея. Но в итоге Рубиалесу все же пришлось записывать ролик в аэропорту Дохи в одиночку.

Также Relevo удалось установить, что заявление от лица девушки, в котором говорилось о «совершенно спонтанном взаимном жесте большой радости от победы», было выпущено без участия Дженнифер. Их подготовила пресс-служба федерации – сама же Эрмосо таких слов не произносила.

При этом ни сама футболистка, ни ее семья не стали никак комментировать инцидент, переводя все разговоры в плоскость достижения сборной Испании.

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