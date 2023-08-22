«Оренбург» объявил об уходе Ярошика с поста тренера «по семейным обстоятельствам»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия отставки Оренбург Футбол

Иржи Ярошик покинул пост главного тренера «Оренбурга».

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.

Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Давид Деограсия, который до настоящего времени являлся главным тренером академии клуба.

Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня. В 5 матчах Мир РПЛ при 45-летнем специалисте команда набрала одно очко и занимает последнее место в таблице.

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54 комментария

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tonyadams
Жаль, конечно, что у Иржи не получилось. Но результаты были просто швах.
+41
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Николай Корягин
Эксперты Матч ТВ уже сидят на телефоне
+33
-1
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alexus-1990
Ответ Николай Корягин
Эксперты Матч ТВ уже сидят на телефоне
сейчас Мостовой бумажку получит и разорвёт всех с Оренбургом)
+30
-2
+28
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21Savage
Я сегодня так же домой с работы отпросился
+18
0
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Святослав Федорович
Что и требовалось ожидать. Удачи Иржи в дальнейшей карьере
+17
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Bobby Shmonka
в России тренеры кроме физруков с матч ТВ есть?
Есть, но они работают, а не на Матч ТВ тусуются.
+10
-1
+9
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RSI
Ответ Роберт Дауни-средний
Многие говорили что Личка поплывет в Динамо без своих латиносов. Но они остались в Оренбурге, а Личка ушёл в ДМ, и результат виден всем
В Оренбурге ваш Личка 0:8 проигрывал, и ничего. И с ДМ пока ничегошеньки не добился. Только везение. Это не будет продолжаться бесконечно, поверьте.
+12
-3
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SF_NY
Ответ alexus-1990
сейчас Мостовой бумажку получит и разорвёт всех с Оренбургом)
слишком низок Оренбург для него. Минимум Спартак. Или Реал Мадрид.
+12
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Bobby Shmonka
в России тренеры кроме физруков с матч ТВ есть?
+8
-1
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Ярик01
Давид Деограсия Маркез – испанский специалист с тренерской лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга».

Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса» и «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.
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Роберт Дауни-средний
Многие говорили что Личка поплывет в Динамо без своих латиносов. Но они остались в Оренбурге, а Личка ушёл в ДМ, и результат виден всем
+8
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mars
Жена запилила, что слишком мало очков
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ss_podonok
глебчик чернявский в июле: "Еще не верю в «Оренбург» без Лички –
команду ждет слабый старт с Ярошиком, ранняя
отставка и поиск себя заново."
👍🏻
+4
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SF_NY
Очко- это общее дело, а не семейное обстоятельство))
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Иван Егурнов
Теперь армейцам будет посложнее в Оренбурге...
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Иван1984
Теперь только русские торговать будут!!!!
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кабан галльский
Ответ ss_podonok
глебчик чернявский в июле: "Еще не верю в «Оренбург» без Лички – команду ждет слабый старт с Ярошиком, ранняя отставка и поиск себя заново." 👍🏻
по-моему это любому человеку так казалось кто даже одним глазом рпл смотрит.
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Алексей Васильев
А не мог в пятницу после матча?
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Сергей Лимонников
Ответ RSI
В Оренбурге ваш Личка 0:8 проигрывал, и ничего. И с ДМ пока ничегошеньки не добился. Только везение. Это не будет продолжаться бесконечно, поверьте.
Ну так и Оренбург не ДМ. Пока Личка идёт не плохо + состав усиливают, как по мне, не смотря на трансфер Захаряна. Тот же Караскаль в первые полгода - год должен быть топом.
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Игорь М.
Ответ Роберт Дауни-средний
Многие говорили что Личка поплывет в Динамо без своих латиносов. Но они остались в Оренбурге, а Личка ушёл в ДМ, и результат виден всем
хорошо оценивать работу тренера по 5 матчам чемпионата и 2 играм в кубке. Да, была победа над Зенитом, но в том матче вмешался арбитр и сам Зенит был не очень.
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Andrew Petrov
очень предсказуемо и хорошо для Оренбурга,еще есть время все исправить
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Сергей Лебедев
Ответ SF_NY
слишком низок Оренбург для него. Минимум Спартак. Или Реал Мадрид.
ну, до Реала ещё Сельта должна быть, так, поразмяться😉
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Kit244098
Уже второй по этапу пошел. А я лопухнулся - думал, что первым станет Хохлов. Ан шиш))
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Shuller18
Ответ RSI
В Оренбурге ваш Личка 0:8 проигрывал, и ничего. И с ДМ пока ничегошеньки не добился. Только везение. Это не будет продолжаться бесконечно, поверьте.
Лучше один раз проиграть 0:8, чем 5 раз в семи матчах, в том числе разгромно
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Сибирский литовец
Это уже предвиделось
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