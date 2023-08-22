«Оренбург» объявил об уходе Ярошика с поста тренера «по семейным обстоятельствам»

Иржи Ярошик покинул пост главного тренера «Оренбурга».

« по семейным обстоятельствам покидает ФК « », контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.

Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Давид Деограсия, который до настоящего времени являлся главным тренером академии клуба.

Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня. В 5 матчах Мир при 45-летнем специалисте команда набрала одно очко и занимает последнее место в таблице.

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