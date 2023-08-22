«Оренбург» объявил об уходе Ярошика с поста тренера «по семейным обстоятельствам»
Иржи Ярошик покинул пост главного тренера «Оренбурга».
«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.
Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Давид Деограсия, который до настоящего времени являлся главным тренером академии клуба.
Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня. В 5 матчах Мир РПЛ при 45-летнем специалисте команда набрала одно очко и занимает последнее место в таблице.
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Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса» и «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.
команду ждет слабый старт с Ярошиком, ранняя
отставка и поиск себя заново."
👍🏻