Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в метании диска и беге на 1500 м, мужчины – в прыжках в высоту и стипль-чезе

22 августа на ЧМ по легкой атлетике будет разыграно 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Прыжки в высоту

20.58

Фавориты: Мутаз Баршим (Катар), Джувон Харрисон (США), Джанмарко Тамбери (Италия), У Сан Хек (Южная Корея), Тобиас Потье (Германия).

3000 м с/п

22.42

Фавориты: Ламеха Гирма (Эфиопия), Суфьян Эль-Баккали (Марокко), Абрахам Кибивот (Кения), Саймон Кипроп Коэч (Кения), Леонард Кипкемои Бетт (Кения).

Женщины

Диск

21.20

Фавориты: Валери Оллмен (США), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Кристин Пуденц (Германия), Фэн Бинь (Китай), Сандра Перкович (Хорватия), Клодин Вита (Германия).

1500 м

22.31

Фавориты: Фаит Кипьегон (Кения), Сифан Хассан (Нидерланды), Лора Мьюр (Великобритания), Бирке Хайлом (Эфиопия), Дирибе Велтеджи (Эфиопия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.