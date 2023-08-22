Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в метании диска и беге на 1500 м, мужчины – в прыжках в высоту и стипль-чезе
22 августа на ЧМ по легкой атлетике будет разыграно 4 комплекта медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Прыжки в высоту
20.58
Фавориты: Мутаз Баршим (Катар), Джувон Харрисон (США), Джанмарко Тамбери (Италия), У Сан Хек (Южная Корея), Тобиас Потье (Германия).
3000 м с/п
22.42
Фавориты: Ламеха Гирма (Эфиопия), Суфьян Эль-Баккали (Марокко), Абрахам Кибивот (Кения), Саймон Кипроп Коэч (Кения), Леонард Кипкемои Бетт (Кения).
Женщины
Диск
21.20
Фавориты: Валери Оллмен (США), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Кристин Пуденц (Германия), Фэн Бинь (Китай), Сандра Перкович (Хорватия), Клодин Вита (Германия).
1500 м
22.31
Фавориты: Фаит Кипьегон (Кения), Сифан Хассан (Нидерланды), Лора Мьюр (Великобритания), Бирке Хайлом (Эфиопия), Дирибе Велтеджи (Эфиопия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.
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