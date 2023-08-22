Хабиб – о рейтинге Путина в России: «Россияне радуются простым вещам, люди не зарабатывают $5-10 тысяч в месяц»

Теги Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов объяснил популярность Владимира Путина простыми запросами россиян.

«Жители России радуются простым вещам. Люди не зарабатывают по $5-10 тысяч в месяц. Я из Дагестана – нам много не надо. Мы гордимся традициями, разговор с матерями для нас – это главное. Я живу в США с 2012 года – 11 лет. Знаком с менталитетом американцев, россияне – совсем другие.

Но я люблю жителей США, это прекрасные люди. Им плевать на политику и на все остальное. Это единственная страна, в которой меня никто не трогает, не беспокоит. У меня был шанс попасть в политику, но меня это не интересует. Я хочу быть обычным человеком», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб: «Я не хотел бы стать толстым в 45 лет. Есть цель, план и я его придерживаюсь»

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23 комментария

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Пётр
Если бы я зарабатывал $5-10 тысяч в месяц, не факт, что это мешало бы мне радоваться простым вещам
+43
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+42
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Далер Гайнеев
Прекрасные люди. Им плевать на политику и на все остальное.

Толькь когда в России людям плевать на политику - это стадо и крепостные, не имеющие своего мнения. Не перепутайте!
+25
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+22
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Gleb
Жители России радуются простым вещам: вечный царь, повышением пенсионного возраста, переписывание конституции, мобилизация, доллар по 100 рублей :)
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Петя Петров
Он назвал американцев прекрасными людьми. А разве так можно? Неужели есть еще другие критерии оценки людей и страны, кроме того, что у них разрешены однополое браки. Даже Хабиб, будучи еще более ценителем традиционных ценностей чем обычные россияне, не смотрит и не оценивает целую страну и народ только лишь по каким-то отдельным вещам, пусть и очень неправильным
+14
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+8
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banchik1
Ответ Далер Гайнеев
Прекрасные люди. Им плевать на политику и на все остальное. Толькь когда в России людям плевать на политику - это стадо и крепостные, не имеющие своего мнения. Не перепутайте!
Но зато на политику США им совсем не наплевать! :D
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Джанлука Нальюка
Ответ Далер Гайнеев
Прекрасные люди. Им плевать на политику и на все остальное. Толькь когда в России людям плевать на политику - это стадо и крепостные, не имеющие своего мнения. Не перепутайте!
Когда ты неплохо живешь, у тебя есть институт выборов и устойчивая политическая система, которая обеспечивает сменяемость власти, то можно и расслабиться. Что из этого есть в россии ?
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Михаил Fishing
Хабиб правильно говорит что 5-10тысяч.долларов это минимум что должен получать средний человек в России, но этого у нас нет, и мы Россияне радуемся простым вещам))
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Максим Шаповалов
В дурке так живут, жрачка есть и радостно)))
+5
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Андрей Винтовой
Так если радуются простым вещам, то хоть черт лысый может быть президентом. ... ой.... прошу прощения, извините...
+4
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Барин
Ответ Edward XVII
американцы пожалуй самые приятные люди в мире. после 80 стран мне кажется именно так. пожалуй более приятные только в Исландии, но Исландия это вообще что то неземное по всем понятиям.
Лучше всего в Антарктиде, там нет людей.
+3
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Pasha0403
200-300 $ + патриотизм и вера побольше каких-то там 5-10 тыс в месяц
+3
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saskha
Ответ Pasha0403
200-300 $ + патриотизм и вера побольше каких-то там 5-10 тыс в месяц
вот 20-25 - уже сравнимо.
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Edward XVII
американцы пожалуй самые приятные люди в мире. после 80 стран мне кажется именно так. пожалуй более приятные только в Исландии, но Исландия это вообще что то неземное по всем понятиям.
+6
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ZjzoRe
ну в целом он прав, народец-богоносец только рад жрать одни макароны, мечтать о гранте и ругать злой запад, разваливший виликий саюс ради секрета технологии лючка для рыбной ловли в Запорожце
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mantruck
Почему-то сразу вспоминается Манифест ЕР от 2002 года
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УсыЧерчесова
Если получаешь 5-10 тысяч долларов, то уже нельзя маме звонить? Кто-то в курсе таких правил?
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Альваро Негредо
простые дагестанцы радуются простым вещам: электричеству и воде
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Dzhanbekov Shapi
Ответ Петя Петров
Он назвал американцев прекрасными людьми. А разве так можно? Неужели есть еще другие критерии оценки людей и страны, кроме того, что у них разрешены однополое браки. Даже Хабиб, будучи еще более ценителем традиционных ценностей чем обычные россияне, не смотрит и не оценивает целую страну и народ только лишь по каким-то отдельным вещам, пусть и очень неправильным
Ща его иноагентом признают))
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ɔculpa
Ответ Edward XVII
американцы пожалуй самые приятные люди в мире. после 80 стран мне кажется именно так. пожалуй более приятные только в Исландии, но Исландия это вообще что то неземное по всем понятиям.
Ну ты, кстати, известный путешественник, говорю без сарказма, и потому спрошу: а из всех посещённых тобой стран, в какой люди были, наоборот, самыми сложными или неприятным, если уж быть готовым хоть как-то это дело обобщать?)
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