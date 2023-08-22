Хабиб – о рейтинге Путина в России: «Россияне радуются простым вещам, люди не зарабатывают $5-10 тысяч в месяц»

Хабиб Нурмагомедов объяснил популярность Владимира Путина простыми запросами россиян.

«Жители России радуются простым вещам. Люди не зарабатывают по $5-10 тысяч в месяц. Я из Дагестана – нам много не надо. Мы гордимся традициями, разговор с матерями для нас – это главное. Я живу в США с 2012 года – 11 лет. Знаком с менталитетом американцев, россияне – совсем другие.

Но я люблю жителей США, это прекрасные люди. Им плевать на политику и на все остальное. Это единственная страна, в которой меня никто не трогает, не беспокоит. У меня был шанс попасть в политику, но меня это не интересует. Я хочу быть обычным человеком», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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