Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Политика ЧМ по футболу среди женщин Футбол

Главу федерации футбола Испании призвали уйти в отставку за поцелуй футболистки.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании победила соперниц из Англии (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. За это Рубиалеса осудили испанские политики. Функционер принес извинения за произошедшее.

Тем не менее второй заместитель председателя правительства Испании и министр труда и социальной экономики Йоланда Диас призвала Рубиалеса уйти в отставку из-за поцелуя.

«Мы продолжаем требовать отставки Рубиалеса, который подверг женщину харассменту (харассмент – любое оскорбительное, унижающее, причиняющее физический или психологический вред поведение, в более узком смысле – приставания и сексуальные домогательства – Sports.ru), напал на нее.

Его оправдания вообще бесполезны», – говорится в заявлении Диас.

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55 комментариев

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Илья Ломакин
А может саму футболистку спросить оскорбило ли ее это?
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+38
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Андрес Бондаренко
Что себе позволяет этот проклятый натурал!)
+32
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+24
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eao79rus
Сколько же дам оказалось изнасиловано Рубиалесом в результате этого поцелуя...
+22
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hannibal ante portas
Другое дело если бы он поцеловал допустим Гави, тогда овации устраивали бы в его честь, а тут бабу поцеловал мужик, фу
+16
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Raul14
Ответ Илья Ломакин
А может саму футболистку спросить оскорбило ли ее это?
она сначала говорила что ей это не понравилось, потом заявила что это было обоюдно))
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Александр Рабонов
Ответ creat1ve
Интересно, если бы твою девушку или жену поцеловал руководитель, ты бы так же говорил?
Так у нее есть парень или муж?)) К чему ты это написал?
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Боня Бобоня
вроде тут ниче такого, но с другой стороны куда оно лезит со своими поцелуями??
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Локуся
Такое чувство что он ещё и половину комментаторов на этом сайте изнасиловал🤡
+7
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Сикарио
Ответ songbilong
круто наверное говорить за кого, к тому же футболистка сказала "не проблема"
изначально она сказала, что "ей не понравилось", потом видимо испугалась властей и решила замять, но по факту это щас Лысого замнут так, что больше о нем никто никогда не услышит))
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songbilong
круто наверное говорить за кого, к тому же футболистка сказала "не проблема"
+6
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Vatikan
Ответ songbilong
всем футболистам наруталам нужно поцеловать своих жен после забитого гола, наконец хоть поймут, что это нормально, целоваться гетеросексуалам
Что эти гетеросексуалы себе позволяют! Это пропаганда отношений мужчины и женщины! То ли дело лгбт
+7
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Сикарио
Ответ songbilong
всем футболистам наруталам нужно поцеловать своих жен после забитого гола, наконец хоть поймут, что это нормально, целоваться гетеросексуалам
Про обоюдное согласие слышал?
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Антон Фалафель
Всё, отменили лысого из Испании.
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evgen nickulin
ну правильно. он же не мужика поцеловал, как таперича в Европах принято.
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Vitezslav
Ответ Александр Рабонов
Так у нее есть парень или муж?)) К чему ты это написал?
Т.е. любую девушку без парня или мужа можно просто подойти и поцеловать без её согласия?
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ololoshkin
А Диас видимо готова будет занять его место))
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Анатолий Дегтярёв
Девушка сама сказала, что все отлично!!! Куда вы лезете?!!! Кретины!
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counsel
Ответ Илья Ломакин
А может саму футболистку спросить оскорбило ли ее это?
Она сказала, что все норм, но им по фиг. Они руководят Европой и живут по трафаретам …
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ЛыСъ
А чего не кастрировать сразу? Гуманизм не позволяет?
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sad
Пропал мужик....держись
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Алексей Юшин
они просто сошли с ума, жесть
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Евгений Чуев
Видимо на эмоциях от грядущей премии за кубок, Брежнев вон вообще мужиков целовал. Причём тут вообще харассмент?
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songbilong
всем футболистам наруталам нужно поцеловать своих жен после забитого гола, наконец хоть поймут, что это нормально, целоваться гетеросексуалам
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Роберт Дауни-средний
этот олух должен был давно уйти в отставку, ещё в 2018, и точно не за поцелуй.
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Игорь М.
Ответ hannibal ante portas
Другое дело если бы он поцеловал допустим Гави, тогда овации устраивали бы в его честь, а тут бабу поцеловал мужик, фу
у Гави есть испанская принцесса))
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