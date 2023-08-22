Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»

Главу федерации футбола Испании призвали уйти в отставку за поцелуй футболистки.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании победила соперниц из Англии (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. За это Рубиалеса осудили испанские политики. Функционер принес извинения за произошедшее.

Тем не менее второй заместитель председателя правительства Испании и министр труда и социальной экономики Йоланда Диас призвала Рубиалеса уйти в отставку из-за поцелуя.

«Мы продолжаем требовать отставки Рубиалеса, который подверг женщину харассменту (харассмент – любое оскорбительное, унижающее, причиняющее физический или психологический вред поведение, в более узком смысле – приставания и сексуальные домогательства – Sports.ru), напал на нее.

Его оправдания вообще бесполезны», – говорится в заявлении Диас.

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