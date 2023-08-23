«Гринвуд точно не сможет играть в Англии. Из-за давления на его партнеров и внимания к клубу это исключено. Ему придется уехать». Саттон о хавбеке

Крис Саттон считает, что Мэйсону Гринвуду нет места в английском футболе.

« » должен был принять единственное решение, и в итоге оно было принято. Это было единственное решение, которое он мог принять, разумное решение.

Нет, он совершенно точно не сможет снова играть в этой стране. Учитывая давление на его товарищей по команде и пристальное внимание к любому клубу, в который он перейдет, это исключено.

Ему придется уехать за границу и постараться исправить свою карьеру. Он талантливый парень, сбившийся с пути, он совершал ошибки, о чем сказал в своем заявлении. Серьезные ошибки. И теперь ему просто нужно делать небольшие шаги.

Он должен попытаться вернуться в строй, но не может делать это в этой стране», – сказал бывший форвард «Челси».

Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку