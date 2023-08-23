«Гринвуд точно не сможет играть в Англии. Из-за давления на его партнеров и внимания к клубу это исключено. Ему придется уехать». Саттон о хавбеке
Крис Саттон считает, что Мэйсону Гринвуду нет места в английском футболе.
«Манчестер Юнайтед» должен был принять единственное решение, и в итоге оно было принято. Это было единственное решение, которое он мог принять, разумное решение.
Нет, он совершенно точно не сможет снова играть в этой стране. Учитывая давление на его товарищей по команде и пристальное внимание к любому клубу, в который он перейдет, это исключено.
Ему придется уехать за границу и постараться исправить свою карьеру. Он талантливый парень, сбившийся с пути, он совершал ошибки, о чем сказал в своем заявлении. Серьезные ошибки. И теперь ему просто нужно делать небольшие шаги.
Он должен попытаться вернуться в строй, но не может делать это в этой стране», – сказал бывший форвард «Челси».
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Такая травля человека в обществе это настоящая дискриминация . Когда нибудь повестка общества поменяется и тех кто сегодня травит Гринвуда - самих будут травить за душниловство.
потом долго стоять в коленно-локтевой позе перед ее адвокатами, чтобы не лишаться доходов - это супермужской поступок?
парень хочет получать миллионы, которые ее платят не только за пинание мясика, но и за имидж.
Никогда не был против травли людей по некоторым преступлениям. Ладно Гринвуд, у них свои школьные разборки, это мелочь по сути. Но есть куда худшие проступки, чьих защитников я никогда не пойму.