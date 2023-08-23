«Гринвуд точно не сможет играть в Англии. Из-за давления на его партнеров и внимания к клубу это исключено. Ему придется уехать». Саттон о хавбеке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Крис Саттон Мэйсон Гринвуд Футбол

Крис Саттон считает, что Мэйсону Гринвуду нет места в английском футболе.

«Манчестер Юнайтед» должен был принять единственное решение, и в итоге оно было принято. Это было единственное решение, которое он мог принять, разумное решение.

Нет, он совершенно точно не сможет снова играть в этой стране. Учитывая давление на его товарищей по команде и пристальное внимание к любому клубу, в который он перейдет, это исключено.

Ему придется уехать за границу и постараться исправить свою карьеру. Он талантливый парень, сбившийся с пути, он совершал ошибки, о чем сказал в своем заявлении. Серьезные ошибки. И теперь ему просто нужно делать небольшие шаги.

Он должен попытаться вернуться в строй, но не может делать это в этой стране», – сказал бывший форвард «Челси».

Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
Ответ Abu Ibrahim
Каждый человек оступается и совершает ошибки. Каждый человек имеет право на второй шанс. Это ясная вещь в любых основах права . Такая травля человека в обществе это настоящая дискриминация . Когда нибудь повестка общества поменяется и тех кто сегодня травит Гринвуда - самих будут травить за душниловство.
За какое душниловство ? фото его "ошибок" в интернете все еще есть
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abu Ibrahim
Каждый человек оступается и совершает ошибки. Каждый человек имеет право на второй шанс. Это ясная вещь в любых основах права .

Такая травля человека в обществе это настоящая дискриминация . Когда нибудь повестка общества поменяется и тех кто сегодня травит Гринвуда - самих будут травить за душниловство.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
Ответ Abu Ibrahim
Каждый человек оступается и совершает ошибки. Каждый человек имеет право на второй шанс. Это ясная вещь в любых основах права . Такая травля человека в обществе это настоящая дискриминация . Когда нибудь повестка общества поменяется и тех кто сегодня травит Гринвуда - самих будут травить за душниловство.
травля Аршавина хотя он все сказал по делу , травля Мамаева , травля Смолова после чм нам ли говорить о травле ?)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыкола
Людоеды. Пацана зачмырили
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mike From Moscow
Ответ Abu Ibrahim
Много людей совершают такие ошибки . Каждого увольняют и вынуждают переехать в другую страну ?
я что-то не пойму вас, мужчины, которые плачут по поводу Гринвуда - вы считаете, что отметелить хрупкую девушку и сдать ей угрозы - это слегка отступиться?
потом долго стоять в коленно-локтевой позе перед ее адвокатами, чтобы не лишаться доходов - это супермужской поступок?
парень хочет получать миллионы, которые ее платят не только за пинание мясика, но и за имидж.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
До сих пор поражаюсь с руководства МЮ.Отпустить Мейсона,который в теории мог заиграть на топ-уровне круче,чем 100 миллионный Антони,который и 30% не показывает от того,чего от него ждут за такие деньги!Не удивлюсь,если потом вернут его потом за 150 млн
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ Abu Ibrahim
Каждый человек оступается и совершает ошибки. Каждый человек имеет право на второй шанс. Это ясная вещь в любых основах права . Такая травля человека в обществе это настоящая дискриминация . Когда нибудь повестка общества поменяется и тех кто сегодня травит Гринвуда - самих будут травить за душниловство.
Не каждый. Очень многие люди за разные проступки не имеют права на второй шанс. Все оступаются по разному. Можно оступиться и оскорбить человека, а можно оступиться и кого-то изнасиловать, к примеру, или убить.

Никогда не был против травли людей по некоторым преступлениям. Ладно Гринвуд, у них свои школьные разборки, это мелочь по сути. Но есть куда худшие проступки, чьих защитников я никогда не пойму.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abu Ibrahim
Ответ Pucheslav
За какое душниловство ? фото его "ошибок" в интернете все еще есть
Много людей совершают такие ошибки . Каждого увольняют и вынуждают переехать в другую страну ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
Ответ Abu Ibrahim
Каждый человек оступается и совершает ошибки. Каждый человек имеет право на второй шанс. Это ясная вещь в любых основах права . Такая травля человека в обществе это настоящая дискриминация . Когда нибудь повестка общества поменяется и тех кто сегодня травит Гринвуда - самих будут травить за душниловство.
Это не второй шанс, это уже третий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bernd Leno
Ответ Pucheslav
За какое душниловство ? фото его "ошибок" в интернете все еще есть
На фото видно как именно Гринвуд кого-то бьёт? Это не было доказано в суде, потому что "жертва" от него отказалась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лужин
Ответ Abu Ibrahim
Каждый человек оступается и совершает ошибки. Каждый человек имеет право на второй шанс. Это ясная вещь в любых основах права . Такая травля человека в обществе это настоящая дискриминация . Когда нибудь повестка общества поменяется и тех кто сегодня травит Гринвуда - самих будут травить за душниловство.
Его в тюрьму что ли посадили или гражданства лишили? Нашли мученика, блин, будет теперь в другом клубе получать меньше миллионов чем мог бы, какое горе. Так работает институт репутации для публичных людей, пока ты симпатичен публике, будешь зарабатывать состояние и монетизировать свой каждый пост в соц. сети, если додумался вести себя непорядочно, то не удивляйся, что все это потеряешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Ответ St.7
До сих пор поражаюсь с руководства МЮ.Отпустить Мейсона,который в теории мог заиграть на топ-уровне круче,чем 100 миллионный Антони,который и 30% не показывает от того,чего от него ждут за такие деньги!Не удивлюсь,если потом вернут его потом за 150 млн
С Гринвудом партнеры не хотят играть. Слишком токсичный стал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий