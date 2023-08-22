Мбаппе договорился с «ПСЖ», что не уйдет бесплатно, и может продлить контракт на несколько лет. Форвард сказал Аль-Хелайфи, что хочет выиграть с клубом ЛЧ

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не отпустит Килиана Мбаппе без компенсации.

Как сообщает The Times, стороны договорились, что парижане смогут получить деньги за трансфер нападающего в другой клуб. Устное соглашение – результат нескольких бесед футболиста с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

Утверждается, что в конечном счете это может привести к подписанию Мбаппе долгосрочного контракта с «ПСЖ».

Клуб и футболист либо продлят действующий договор на один год, либо заключат многолетнюю сделку, включив «пункт о гарантированной продаже». Если не произойдет ни того, ни другого, Мбаппе откажется от почти 100 млн евро, положенных ему в качестве бонусов за лояльность и подписание контракта в 2022 году.

Футболист сообщил Аль-Хелайфи, что на сто процентов готов работать под руководством нового тренера (Луиса Энрике) и что нацелен на победу в Лиге чемпионов вместе с «ПСЖ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

125 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сково Роад
Если Чеферин не нагреет шары, чтобы Реал и ПСЖ встретились в группе, у него нет сердца.
+140
-7
+133
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Ansu Fati
Комментарий скрыт
В плей-офф ЛЧ
2017/18 «Реал» - «ПСЖ» 3:1, 2:1
2021/22 «ПСЖ» - «Реал» 1:0, 1:3
В обоих случаях «Мадрид» не был в лучшей форме и не считался фаворитом противостояния, а сейчас с одним Мбаппе в атаке и без центра поля (если встретятся) при нынешней игре шансов у Парижа будет чуть меньше, чем нефига
+71
-13
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
"нацелен на победу в Лиге чемпионов вместе с «ПСЖ"

мм, понял-принял
зафиксируем, как об этот ватокат вытрут ноги в 1/8
+71
-15
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SWS
Ответ Любезный Коссутий
зря. намного более одаренный и универсальный игрок, чем Хааланд, потратит впустую половину карьеры в Париже.
Он в первую очередь бизнесмен, а потом футболист
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
зря. намного более одаренный и универсальный игрок, чем Хааланд, потратит впустую половину карьеры в Париже.
+40
-14
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
d1mk0
даже интересно, удастся ли ему за карьеру выиграть ЛЧ?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman_ello
Если у Переса есть хоть какое-то самоуважение, должен уже отказаться от идеи купить его
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Smith
Уверен сказку про многолетнее продление распространяет ПСЖ, надеясь выбить денег из Мадрида в этом окне. Пока никакого продления нет. И сомневаюсь, что оно вообще будет.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Жабиев
Ответ SWS
Он в первую очередь бизнесмен, а потом футболист
Весь в маму .
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ d1mk0
даже интересно, удастся ли ему за карьеру выиграть ЛЧ?
Ему скоро 25 лет. До конца карьеры, лет 5-6 есть. Лично я, не уверен, что он лч выиграет. У Мбаппе, к его годам, клубных трофеев особо и нет. 6 чемпионатов Франции, несколько каких-то никому не нужных кубков Франции, да и всё. Не золотого мяча, не золотой бутсы. Вот вам и засраная карьера.
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
Ответ Artur Smith
Уверен сказку про многолетнее продление распространяет ПСЖ, надеясь выбить денег из Мадрида в этом окне. Пока никакого продления нет. И сомневаюсь, что оно вообще будет.
спасибо за аналитику. продолжайте следить за ситуацией
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shoopdawoop
В этом сезоне не удалось Переса развести, сделал новый ход.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Предан Мадриду!!!
Ответ Scorpio
"нацелен на победу в Лиге чемпионов вместе с «ПСЖ" мм, понял-принял зафиксируем, как об этот ватокат вытрут ноги в 1/8
с Энрике далеко не пойдут, ПСЖ это вам не Барса с Месси
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wshnmn
С эти персонажем всё ясно. Ему не победы нужны а только деньги.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Ответ Ansu Fati
Че ты мне неполную статистику приводишь? Где групповой этап ЛЧ 2019/20 ПСЖ 3:0 Реал, в ответке 2:2?)) хотел просто стрясти плюсиков с болел Реала?)) Лч 2021/22 Реал МС 6:5 ЛЧ 2022/23 Реал МС 1:5 Как тебе такая статистика? Или считаешь, что пару раз в выиграл теперь всегда будет побеждать?))
ты когда ник будешь менять, ведь это полено скоро выставят на мороз?)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.B.W.
Ответ Сково Роад
Если Чеферин не нагреет шары, чтобы Реал и ПСЖ встретились в группе, у него нет сердца.
с такой полузащитой Реал раздавит ПСЖ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mars Usmanov
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ему скоро 25 лет. До конца карьеры, лет 5-6 есть. Лично я, не уверен, что он лч выиграет. У Мбаппе, к его годам, клубных трофеев особо и нет. 6 чемпионатов Франции, несколько каких-то никому не нужных кубков Франции, да и всё. Не золотого мяча, не золотой бутсы. Вот вам и засраная карьера.
ну может ещё одно чм возьмёт или че
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexis 5715
Господи пусть он в ПСЖ всю карьеру просидит.. Не один нормальный клуб не должен подписывать это чудо, чтоб потом все это получить
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
«ПСЖ» и «победа в ЛЧ» - вещи несовместимые
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman_ello
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
А кто «кто»? Де Лаурентис? Леви? Румменигге [или кто в Баварии]?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vk5w6rqvxx
Ответ JENNINGS
В плей-офф ЛЧ 2017/18 «Реал» - «ПСЖ» 3:1, 2:1 2021/22 «ПСЖ» - «Реал» 1:0, 1:3 В обоих случаях «Мадрид» не был в лучшей форме и не считался фаворитом противостояния, а сейчас с одним Мбаппе в атаке и без центра поля (если встретятся) при нынешней игре шансов у Парижа будет чуть меньше, чем нефига
ПСЖ будучи фаворитом с Месси в составе не смог одолеть Реал, а уже без месси пусть мечтают)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Direct free kick
Что осенью 2019 Реал был не очень на фоне ПСЖ. Всё равно с тех пор почти все поменялись там. Вы же об этом между строк хотели донести? Тут многие так делали в разное время
По сути, та игра в сентябре - единственная провальная за всё время. Матч в Мадриде «Реал» провёл намного лучше и должен был побеждать
В группе 2015/16 тоже успех за «Реалом» - 0:0 и 1:0
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
miguel_diaz
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Если тебе больше 12-13 лет,то я тебе сочувствую.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sla Slo
Пару - тройку лет в ПСЖ, а потом в Саудовскую Аравию , за безбедной старостью для своих прапраправнуков.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Ansu Fati
Че ты мне неполную статистику приводишь? Где групповой этап ЛЧ 2019/20 ПСЖ 3:0 Реал, в ответке 2:2?)) хотел просто стрясти плюсиков с болел Реала?)) Лч 2021/22 Реал МС 6:5 ЛЧ 2022/23 Реал МС 1:5 Как тебе такая статистика? Или считаешь, что пару раз в выиграл теперь всегда будет побеждать?))
Раз нужна полная статистика, добавь ещё 0:0 и 1:0 в сезоне 15/16
Пару раз здесь как раз-таки «ПСЖ» выиграл, а не «Реал».
Нет, «Мадрид» не будет постоянно выигрывать, но если «Реал» и «Париж» встретятся в ЛЧ в этом сезоне, я надеюсь, что больших проблем у моего клуба не возникнет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий