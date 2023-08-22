Мбаппе договорился с «ПСЖ», что не уйдет бесплатно, и может продлить контракт на несколько лет. Форвард сказал Аль-Хелайфи, что хочет выиграть с клубом ЛЧ
«ПСЖ» не отпустит Килиана Мбаппе без компенсации.
Как сообщает The Times, стороны договорились, что парижане смогут получить деньги за трансфер нападающего в другой клуб. Устное соглашение – результат нескольких бесед футболиста с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
Утверждается, что в конечном счете это может привести к подписанию Мбаппе долгосрочного контракта с «ПСЖ».
Клуб и футболист либо продлят действующий договор на один год, либо заключат многолетнюю сделку, включив «пункт о гарантированной продаже». Если не произойдет ни того, ни другого, Мбаппе откажется от почти 100 млн евро, положенных ему в качестве бонусов за лояльность и подписание контракта в 2022 году.
Футболист сообщил Аль-Хелайфи, что на сто процентов готов работать под руководством нового тренера (Луиса Энрике) и что нацелен на победу в Лиге чемпионов вместе с «ПСЖ».
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2017/18 «Реал» - «ПСЖ» 3:1, 2:1
2021/22 «ПСЖ» - «Реал» 1:0, 1:3
В обоих случаях «Мадрид» не был в лучшей форме и не считался фаворитом противостояния, а сейчас с одним Мбаппе в атаке и без центра поля (если встретятся) при нынешней игре шансов у Парижа будет чуть меньше, чем нефига
мм, понял-принял
зафиксируем, как об этот ватокат вытрут ноги в 1/8
В группе 2015/16 тоже успех за «Реалом» - 0:0 и 1:0
Пару раз здесь как раз-таки «ПСЖ» выиграл, а не «Реал».
Нет, «Мадрид» не будет постоянно выигрывать, но если «Реал» и «Париж» встретятся в ЛЧ в этом сезоне, я надеюсь, что больших проблем у моего клуба не возникнет