Мбаппе договорился с «ПСЖ», что не уйдет бесплатно, и может продлить контракт на несколько лет. Форвард сказал Аль-Хелайфи, что хочет выиграть с клубом ЛЧ

«ПСЖ» не отпустит Килиана Мбаппе без компенсации.

Как сообщает The Times, стороны договорились, что парижане смогут получить деньги за трансфер нападающего в другой клуб. Устное соглашение – результат нескольких бесед футболиста с президентом клуба .

Утверждается, что в конечном счете это может привести к подписанию долгосрочного контракта с « ».

Клуб и футболист либо продлят действующий договор на один год, либо заключат многолетнюю сделку, включив «пункт о гарантированной продаже». Если не произойдет ни того, ни другого, Мбаппе откажется от почти 100 млн евро, положенных ему в качестве бонусов за лояльность и подписание контракта в 2022 году.

Футболист сообщил Аль-Хелайфи, что на сто процентов готов работать под руководством нового тренера (Луиса Энрике) и что нацелен на победу в Лиге чемпионов вместе с «ПСЖ».

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