Юрист о ситуации с Загитовой: «Забрать права за проезд на красный и телефон за рулем не могут. Это максимум штраф в размере 5000 рублей»

Юрист Юрий Баринов высказался о видео в сторис Алины Загитовой.

Фигуристка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

«Конечно, права не могут забрать за проезд на красный и телефон за рулем. Это максимум штраф в размере 5000 рублей.

В России могут забрать права, если ты был за рулем в нетрезвом виде, пересек двойную сплошную или сбил человека на пешеходном переходе. В данном случае Загитову могут только оштрафовать.

Да, с нее спрос больше, чем с обычного человека, но не до такой степени. Тем более решение о лишении прав может оглашать только суд», – сказал Баринов.

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей