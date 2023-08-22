Юрист о ситуации с Загитовой: «Забрать права за проезд на красный и телефон за рулем не могут. Это максимум штраф в размере 5000 рублей»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Юрист Юрий Баринов высказался о видео в сторис Алины Загитовой.

Фигуристка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

«Конечно, права не могут забрать за проезд на красный и телефон за рулем. Это максимум штраф в размере 5000 рублей.

В России могут забрать права, если ты был за рулем в нетрезвом виде, пересек двойную сплошную или сбил человека на пешеходном переходе. В данном случае Загитову могут только оштрафовать.

Да, с нее спрос больше, чем с обычного человека, но не до такой степени. Тем более решение о лишении прав может оглашать только суд», – сказал Баринов. 

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей

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46 комментариев

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Ебздрогыч
Загитова плавно превращается в Бузову. Правда, никогда не думал, что скажу это, Бузова поумнее будет
+47
-20
+27
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Alealeale
Размеры штрафов должны корректироваться с уровнем дохода и стоимостью машины. Иначе таким как Алина можно хоть только на красный ездить, все равно теряют незначительные суммы на штрафы.
+24
-9
+15
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Загитова уже начал звонить журналистам и угрожать своей крышей?
+24
-9
+15
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Комиссар Жабер
Вы все хейтеры и завидуете, а я всего лишь хочу ездить на красный
+19
-7
+12
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несахар
Ответ Комиссар Жабер
Вы все хейтеры и завидуете, а я всего лишь хочу ездить на красный
останавливаться на красный означает не двигаться вперед, не развиваться, стоять на месте
+15
-5
+10
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comewhatmay
Опять бедную девочку травят?)
+15
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Гамарджоба Генацвале
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Загитова уже начал звонить журналистам и угрожать своей крышей?
Крышей своего будущего дворца в Казани.
+16
-8
+8
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Mohnatiy
На редкость глупый поступок. А раз сама накосячила - сама пусть и отвечает.
+12
-5
+7
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На Пекин
Ответ Ебздрогыч
Загитова плавно превращается в Бузову. Правда, никогда не думал, что скажу это, Бузова поумнее будет
Её старательно превращают, это можно с любым сделать, было бы желание.
+11
-4
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Екатерина Ивановская
Ору с фанов Загитовой. Что бы не делала кумирша, они будут кипятком ссать, какая она икона. Странно, что еще не написали, что ППД не так написаны, ибо если пешеходов нет - можно ехать.
+12
-6
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smoky eyes
Как же повезло нашим родителям, которые болели за спортсменов и мало что знали о них). Все же надо наверное помнить две вещи: чемпион - это человек, который профи в определенном деле, чемпион - обычный человек с обычными недостатками, на которые имеет право, кстати. Странно накидываться на Загитову за то, что она неидеальная. Ну да, и?))
+15
-10
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Фут.Боль
Ответ Комиссар Жабер
Вы все хейтеры и завидуете, а я всего лишь хочу ездить на красный
И слушать в машине свои любимые музыки.
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-2
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Pelageya_20
Ответ несахар
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ты все ещё на смене?
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fewral
Фух, успокоил хоть фатимов.
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На Пекин
Ответ Серега Москалев
Зачем вообще таким как она выдавать права.
Каким таким?
+5
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Серега Москалев
Ответ На Пекин
Ну да, учитывая, что за рулём одни академики ездят
Я уверен она понятия не имеет что обозначают большинство дорожных знаков.
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Mixalblch
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Загитова уже начал звонить журналистам и угрожать своей крышей?
Ладно крышей. Натравит своих домохозяек
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Грибная Фея
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Ответ Ебздрогыч
Загитова плавно превращается в Бузову. Правда, никогда не думал, что скажу это, Бузова поумнее будет
Бузова совсем не глупая, это образ. так-то она сама окончила вуз, родители у нее образованные.
а вот глупость загитовой - это не сценический образ, к сожалению
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Olga.t
Ответ Екатерина Ивановская
Ору с фанов Загитовой. Что бы не делала кумирша, они будут кипятком ссать, какая она икона. Странно, что еще не написали, что ППД не так написаны, ибо если пешеходов нет - можно ехать.
Вы, видимо, не все комментарии прочитали)
Защитники пишут, если нет пешеходов на переходе, можно ехать.
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несахар
Ответ ЛисаАлиса78
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загитова должна понимать, что к ней больше всего внимания.
была бы умнее, тщательнее следила бы за тем, что выкладывает у себя в соцсетях
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Грибная Фея
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Ответ несахар
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нафига такая зловонная популярность?
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Большой Влад
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Это показывает неуважение к другим людям. Она могла убить кого-нибудь.
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Natalia Shkurina
Ответ Mohnatiy
На редкость глупый поступок. А раз сама накосячила - сама пусть и отвечает.
Даже если нарушение есть, с чего вы решили, что она штраф не оплатит? Как она ещё, по вашему, должна ответить? Для нее какие-то особые правила писаны что-ли?
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Алексей Венедиктов
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Ответ Грибная Фея
Бузова совсем не глупая, это образ. так-то она сама окончила вуз, родители у нее образованные. а вот глупость загитовой - это не сценический образ, к сожалению
Там все семейка забила на образование)
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Татьяна Карасева
Ответ Anna Stefan
Я не спорю, что скорее всего нарушила. Вот пусть с ней ГИБДД и разбирается. Я бы даже не возмущалась всеобщим осуждением здесь, если бы не попахивало (очень мягко выражаясь) организованной кампанией против неё.
Компания организована и уже не один год, терпения и выдержки Алине и её семье. Но такие взрывы обычно происходят, когда у Алины намечается какой то новый проект, удачи ей.
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