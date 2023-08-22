Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»

Теги Луис Рубиалес Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании чемпионат мира среди девушек сборная Испании жен Политика Футбол

Премьер-министр Испании раскритиковал поведение главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Во время вручения футболисткам сборной Испании золотых медалей женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы нападающую Дженнифер Эрмосо. Позднее глава Королевской испанской футбольной федерации принес извинения, а Эрмосо призвала не зацикливаться на случившемся.

«Футболистки сделали все для победы, но некоторые поступки, подобные поведению господина Рубиалеса, напоминают о том, что предстоит еще пройти долгий путь.

То, что мы увидели, было неприемлемо, но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию.

Хочется, чтобы мы продолжали в том же духе, потому что успех на чемпионате мира показывает, что у нас есть великие спортсменки, и женский футбол обладает влиянием, поддержкой и признанием.

RFEF не зависит от правительства Испании и сама избирает и увольняет сотрудников – но ее [действий] недостаточно, и она должна предпринять дополнительные шаги, чтобы разъяснить неприемлемое поведение [Рубиалеса], которое не соответствует ценностям большинства испанцев. Его извинений недостаточно, ему нужно быть яснее и решительнее», – сказал Педро Санчес.

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50 комментариев

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Kuryanin
"но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию."

Как честный человек, он теперь обязан на ней жениться?
+56
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blаncо
Министр Поцелуев при поддержке министра Равенства должен урегулировать эту ситуацию.
+26
-2
+24
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Георгий Большаков
Но ведь только в России власти давят на федерации, не так ли, либералы со Спортса?
+27
-16
+11
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Саша Пушкин
Урегулировать? Жениться на ней что ли?
+11
-4
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ApXuMaHqPuT
Только каминг-аут спасёт подлого харассиста Рубиалеса!😑
+8
-1
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ЦСКА1960
Ответ Георгий Большаков
Но ведь только в России власти давят на федерации, не так ли, либералы со Спортса?
Парадокс - "либералы" говорят о России, а "патриоты" почему-то о других странах.
+8
-2
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Георгий Большаков
Но ведь только в России власти давят на федерации, не так ли, либералы со Спортса?
либералики со спортса очень обиженные
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rdyabin@icloud.com
Обратите внимание, как быстро по всем ступенькам от футболистов до премьер-министра все высказались, раздув скандал из-за ерунды.
Культура отмены и левацкий фашизм в европе во всей красе.
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Всё знаю
Ответ Георгий Большаков
Но ведь только в России власти давят на федерации, не так ли, либералы со Спортса?
Это кто так говорил ?
Или мы все перенимаем с «ненавистного» запада , в том числе коррупцию , кумовство и так далее ?
Или они от нас ?)
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Мистер Уайт
Ему нужно объявить себя амасеком или трансформером, тогда простят, ещё и медаль дадут.
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Клирик
Ответ blаncо
Министр Поцелуев при поддержке министра Равенства должен урегулировать эту ситуацию.
А Педро утвердить!)
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Uragan Boy
А всякие лгбт++ поощреряются, фу
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Евгений Шазиев
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Ответ Serge Vendino
Не вхожу в число либералов со спортса, но процессы совсем разные. У нас, если кому-то что-то надо, за пару звонков все по-тихому решается и никакого давления нет. На Западе сначала создается волнение в общественном поле, после чего "общественность" в лице публичных фигур и сми кэнселлит неугодных. Результат один, но есть культурные особенности, так сказать)
#этодругое
#пониматьнужно
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Вадим flanec
Ответ Kuryanin
"но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию." Как честный человек, он теперь обязан на ней жениться?
А что, мысль недурна. Как никак она чемпионка мира-завидная невеста, он спортивный функционер-должность что надо , крепкая испанская семья будет.
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Vastich
Какое блабла обо всём и ни о чём, истинный политик
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Uragan Boy
А всякие лгбт++ поощреряются, фу
все верно
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Жорег Борщофф
Ответ Ярик01
Кто о чём, зенитовцы всегда о гомогеях мечтательно говорят, по любому поводу.
И тут приплёл. =) Молодчина, походу у тебя в голове только это.
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green-friend
Ответ Мистер Уайт
Ему нужно объявить себя амасеком или трансформером, тогда простят, ещё и медаль дадут.
Биомеханоидом)
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Илья Савчук
он должен встать на колено?
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max bogomazov
Пусть сядет в тюрьму на лет 100.
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giloko
А поцеловал бы мужика, проблем бы не возникло! Их нравы
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VDX00
Видимо надо футболиста поцеловать
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Uragan Boy
так пусть лучше отрубит себе болтик!*)
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Andrey Ashhabadskiy
он видимо из обиженных
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Andrey Ashhabadskiy
как все таки у них в европе все это мерзко!
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