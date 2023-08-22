Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
Премьер-министр Испании раскритиковал поведение главы RFEF Луиса Рубиалеса.
Во время вручения футболисткам сборной Испании золотых медалей женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы нападающую Дженнифер Эрмосо. Позднее глава Королевской испанской футбольной федерации принес извинения, а Эрмосо призвала не зацикливаться на случившемся.
«Футболистки сделали все для победы, но некоторые поступки, подобные поведению господина Рубиалеса, напоминают о том, что предстоит еще пройти долгий путь.
То, что мы увидели, было неприемлемо, но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию.
Хочется, чтобы мы продолжали в том же духе, потому что успех на чемпионате мира показывает, что у нас есть великие спортсменки, и женский футбол обладает влиянием, поддержкой и признанием.
RFEF не зависит от правительства Испании и сама избирает и увольняет сотрудников – но ее [действий] недостаточно, и она должна предпринять дополнительные шаги, чтобы разъяснить неприемлемое поведение [Рубиалеса], которое не соответствует ценностям большинства испанцев. Его извинений недостаточно, ему нужно быть яснее и решительнее», – сказал Педро Санчес.
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Или они от нас ?)
#пониматьнужно