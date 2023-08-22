«Аль-Наср» Роналду вышел в групповой раунд азиатской ЛЧ, трижды забив «Шабабу Аль-Ахли» после 88-й. У Криштиану ассист на Брозовича

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Шабаб Аль-Ахли Марцело Брозович Футбол

Криштиану Роналду сыграет на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Наср», за который выступает португалец, обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в раунде плей-офф квалификации (4:2).

38-летний форвард провел матч полностью и отметился голевой передачей на Марцело Брозовича на 7-й добавленной минуте.

Отметим, что «Аль-Наср» проигрывал 1:2 к 88-й минуте, однако в концовке забил три гола и вырвал победу.

Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия – Шабаб Аль-Ахли ОАЭ 4:2 (1:1, 3:1)
Дата проведения
22 августа, 20.20, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Талиска, 1:1 – 18 Аль-Гассани, 1:2 – 46 Аль-Гассани, 2:2 – 88 Аль-Ганам, 3:2 – 90 Талиска, 4:2 – 90 Брозович.
Аль-Наср Эр-РиядАль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Амри (Али, 67), Конан (Яхья, 88), Брозович, Аль-Сулайхим (Гариб, 55), Аль-Хайбари, Талиска, Мане, Роналду.
Шабаб Аль-АхлиНассер, Аббас, Планич, Ренан, Салем, Абдалла (Ахмед, 65), Миливоевич, Ганиев, Даббур, Игор Жезус, Аль-Гассани.
Предупреждения:
Абдалла (45), Аль-Гассани (56), Нассер (74), Салем (90).

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79 комментариев

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Экспертное мнение
Помню кринжефанов, когда Месси прошел через все поле и обвел нескольких соперников против Швейцарии в плей-офф ЧМ и выкатил под удар на победный гол Ди Марии.... они говорили что Месси ничего не сделал на том ЧМ))) А теперь радуются такому ассисту, на 4-й ненужный гол, назад на пару метров, под дальний удар.

Пардон, забыл что под новостями о Роналду не принято вспоминать плей-офф ЧМ. Прошу прощения.
+50
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+24
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Гегенпрессинг Рангника
Талиска опять вытащил кришти
+22
-8
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noti22
Ответ Экспертное мнение
Помню кринжефанов, когда Месси прошел через все поле и обвел нескольких соперников против Швейцарии в плей-офф ЧМ и выкатил под удар на победный гол Ди Марии.... они говорили что Месси ничего не сделал на том ЧМ))) А теперь радуются такому ассисту, на 4-й ненужный гол, назад на пару метров, под дальний удар. Пардон, забыл что под новостями о Роналду не принято вспоминать плей-офф ЧМ. Прошу прощения.
Главное, что Рон лучший ассистент в истории ЛЧ. И про это будут помнить все, а не про ассист Швейцарии
+34
-27
+7
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Экспертное мнение
Ответ noti22
Главное, что Рон лучший ассистент в истории ЛЧ. И про это будут помнить все, а не про ассист Швейцарии
Никто не будет об этом помнить) Ты что, разве помнишь кто был лучшим ассистентом ЛЧ до Роналду? Нет, зато каждый помнит гол Макси Родригеса в ворота Мексики в 1/8 финала, таков уж статус ЧМ - вершина футбола.
+7
-2
+5
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Веселый денек
Талиска, забивший впервие за десять матчей, у секти в почете, я смотрю )) Тащер, ничего не скажешь, ага)
+11
-7
+4
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Muhammad Juraev
Ассист и истерика)
+16
-13
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VERBLYUD
Ответ хавбек+
три пенки на Роне не поставили и одну на Мане, похоже рефери азиат был глором пешего
Если Кришти истерит и просит пенку, это не значит, что пенка чистая
+5
-2
+3
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noti22
Ответ VERBLYUD
Роналду весь матч симулировал, истерил и просил пенальти)))
Даже Мессифаны смотрят матчи никому ненужного Аль-Насра
+9
-6
+3
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Muhammad Juraev
Ответ noti22
Ассист Аль Шабабу не считается, зато ноунеймам из МЛС считается? )
Причём тут МЛС?)
У Месси почти 400 ассистов и вы на их не смотрите, когда сравниваете их)
+4
-1
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Muhammad Juraev
Ответ хавбек+
три пенки на Роне не поставили и одну на Мане, похоже рефери азиат был глором пешего
Я вижу не только у кринжа истерика, но и у его поклонников)
+3
0
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Men77
Ответ Muhammad Juraev
Ассист и истерика)
а че истерил?
+5
-2
+3
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Muhammad Juraev
Ответ noti22
Главное, что Рон лучший ассистент в истории ЛЧ. И про это будут помнить все, а не про ассист Швейцарии
А Месси лучший ассистент в истории футбола)
+3
0
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vitalis
Ответ Экспертное мнение
Помню кринжефанов, когда Месси прошел через все поле и обвел нескольких соперников против Швейцарии в плей-офф ЧМ и выкатил под удар на победный гол Ди Марии.... они говорили что Месси ничего не сделал на том ЧМ))) А теперь радуются такому ассисту, на 4-й ненужный гол, назад на пару метров, под дальний удар. Пардон, забыл что под новостями о Роналду не принято вспоминать плей-офф ЧМ. Прошу прощения.
"Ненужный гол" - спасибо за ваше чувство юмора! поржал
+17
-14
+3
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Muhammad Juraev
Ответ noti22
Лучший ассистент европейской ЛЧ делает первый ассист в Азиатской👏
Истерика в первом матче в ЛЧ Азии 👏
+10
-7
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Дмитрий Васин
Штирлиц ещё не был так близок к провалу)
+2
0
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Muhammad Juraev
Ответ Веселый денек
Талиска, забивший впервие за десять матчей, у секти в почете, я смотрю )) Тащер, ничего не скажешь, ага)
Скоро вы будете кричать, что Таджикский Истиклол и Узбекские клубы, которые играют в ЛЧ Азии на голову лучше клубов АПЛ)
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Веселый денек
Талиска, забивший впервие за десять матчей, у секти в почете, я смотрю )) Тащер, ничего не скажешь, ага)
Зато не истерит)
+2
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Рискну предположить
Роналду вышел, ……. трижды забив. Неграмотно сформировано предложение, он только ассист отдал.
+2
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atomio
Ответ noti22
Главное, что Рон лучший ассистент в истории ЛЧ. И про это будут помнить все, а не про ассист Швейцарии
41 ассист при 183 играх. у Месси 40 ассистов при 163 играх. именно про это будут помнить.
+3
-1
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хавбек+
три пенки на Роне не поставили и одну на Мане, похоже рефери азиат был глором пешего
+6
-5
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Muhammad Juraev
Ответ Веселый денек
Не знаю, кого там унизил Истиклол (что ето?), но Роналду к етому никокого отношения не имеет
Ну ничего скоро они попадут в одну группу и ты будешь говорить, что таджикский Истиклол лучше, чем все клубы МЛС)
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Muhammad Juraev
Ответ Веселый денек
Комментарий удален модератором
Посмотрим как ты запоёшь, когда твой кумир приедет в Таджикистан и их в очередной раз Истиклол унизит)
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MustangGT
Ответ Ненасровец
Не понял.. А чё это вообще за матч был?.. Где и за что?... Ни рекламы, ни показа... Геша играл?.. 🤔
Финал квалификации за выход в групповую стадию азиатской ЛЧ. Футболиста по фамилии "геша" лично я на поле не видел.
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ noti22
Даже Мессифаны смотрят матчи никому ненужного Аль-Насра
Хейтеры первыми тут отмечаются.Трафик полон ихними никому не нужному мнениями
+6
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ noti22
Ассист Аль Шабабу не считается, зато ноунеймам из МЛС считается? )
Посмотрим стоимость состава Аль-Шабаб и команд МЛС. Лубая команда МЛС дороже Аль-Шабаба раз в 5
+4
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