«Аль-Наср» Роналду вышел в групповой раунд азиатской ЛЧ, трижды забив «Шабабу Аль-Ахли» после 88-й. У Криштиану ассист на Брозовича

Криштиану Роналду сыграет на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов.

« », за который выступает португалец, обыграл « » в раунде плей-офф квалификации (4:2).

38-летний форвард провел матч полностью и отметился голевой передачей на на 7-й добавленной минуте.

Отметим, что «Аль-Наср» проигрывал 1:2 к 88-й минуте, однако в концовке забил три гола и вырвал победу.

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