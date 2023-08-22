«Аль-Наср» Роналду вышел в групповой раунд азиатской ЛЧ, трижды забив «Шабабу Аль-Ахли» после 88-й. У Криштиану ассист на Брозовича
Криштиану Роналду сыграет на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов.
«Аль-Наср», за который выступает португалец, обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в раунде плей-офф квалификации (4:2).
38-летний форвард провел матч полностью и отметился голевой передачей на Марцело Брозовича на 7-й добавленной минуте.
Отметим, что «Аль-Наср» проигрывал 1:2 к 88-й минуте, однако в концовке забил три гола и вырвал победу.
- Дата проведения
- 22 августа, 20.20, «King Saud University Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 11 Талиска, 1:1 – 18 Аль-Гассани, 1:2 – 46 Аль-Гассани, 2:2 – 88 Аль-Ганам, 3:2 – 90 Талиска, 4:2 – 90 Брозович.
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Аль-Наср Эр-Рияд –
Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Амри (Али, 67), Конан (Яхья, 88), Брозович, Аль-Сулайхим (Гариб, 55), Аль-Хайбари, Талиска, Мане, Роналду.
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Шабаб Аль-Ахли –
Нассер, Аббас, Планич, Ренан, Салем, Абдалла (Ахмед, 65), Миливоевич, Ганиев, Даббур, Игор Жезус, Аль-Гассани.
- Предупреждения:
- Абдалла (45), Аль-Гассани (56), Нассер (74), Салем (90).
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Пардон, забыл что под новостями о Роналду не принято вспоминать плей-офф ЧМ. Прошу прощения.
У Месси почти 400 ассистов и вы на их не смотрите, когда сравниваете их)