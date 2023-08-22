«Барса» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды ради сокращения расходов

Теги Барселона Рафаэль Маркес Ла Лига бизнес детский футбол Барселона Б деньги Футбол

В «Барселоне» отменили завтраки и обеды для игроков резервной команды.

По информации Relevo, в «Барселоне» решили отказаться от услуг сторонней компании, готовившей питание для игроков резервной команды.

Раньше футболисты «Барселоны Атлетик», которую тренирует Рафаэль Маркес, могли после тренировки остаться на завтрак или обед в «Ла Масии». Это было необязательно, но клуб предоставлял такую услугу.

Однако из-за сложной экономической ситуации в клубе «Барса» решила отказаться от этой практики. В клубе считают, что это были неоправданные расходы, так как не все футболисты оставались на прием пищи.

Отмечается, что сам Маркес предпочитал, чтобы игроки после утренней тренировки уходили есть домой, чтобы они могли отдохнуть и расслабиться перед следующими занятиями.

«Барселона» отменит такси для учащихся академии ради сокращения расходов и пустит автобус. Некоторые семьи могут отказаться от занятий из-за проблем с логистикой

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

190 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
error505
Ну это уже слишком. Зная, что денег нет, они продолжают подписывать игроков, вместо того, чтобы потерпеть 1 год без трансферов на вход. Скоро и основа есть перестанет
+222
-11
+211
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Filipp Gorski
Играйте ребята за еду теперь
Они теперь и за еду не играют )))
+176
-7
+169
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gafurbek Gafurov
Ответ Nylex
сначала такси, тепер еда, что дальше?
Форму домой будут носить чтобы самим стирать
+101
-1
+100
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Играйте ребята за еду теперь
+106
-13
+93
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gunner_14
Жесть. Неоправданные расходы — это трансферы на 120-135 млн евро и огромные зарплаты футболистов, а экономить на питании — мелочно как-то
+80
-4
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nylex
сначала такси, тепер еда, что дальше?
+59
-3
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ena Therapy
Ну наверно скоро будем ждать и таких новостей

«Барса» заменила трехслойную на двухслойную туалетную бумагу для игроков резервной команды ради сокращения расходов.

Но эт уже будет крайная мера
+59
-3
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Penguin87
Все как в детстве - сэкономил на завтраках = купил диск с фифой, ой, т.е. подписал Канселу)
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Nylex
сначала такси, тепер еда, что дальше?
Почки
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Как фан Барсы,мне уже ппц как стыдно
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Даниил Козловцев
Комментарий удален модератором
во первых:следи за языком. во вторых Лапорта всё равно тратит большие деньги на основную команду, контракты, игроки и тд.
и за это страдают резерв и академия
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер
Работал я в такой фирме)) Когда речь заходила о сокращении расходов, то оптимизировать процессы, чтоб сэкономить миллионы - ой, это сложно. Давайте печеньки на кухне сократим.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Ответ Filipp Gorski
Играйте ребята за еду теперь
Агент Тюкавина : Нам точно не в Барсу!🤣
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
error505
Ответ timoxa7766605@mail.ru
Комментарий скрыт
толку от этой лч, если они из нее даже с траснферами вылетают
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S100 Winner
Вот тебе и "Больше, чем клуб". "Семья". Ага
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Как у нас на работе, сократили штат инженеров, чтобы уменьшить расходы, но купили одному из замов коврики в мерс за 60 тысяч рублей)))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Kukhov
И на форму пора уже родителям скидываться
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azamat Usmanov
Ответ Nylex
сначала такси, тепер еда, что дальше?
Следующий рычаг, футболисты будут сами покупать все экипировку)) Форму, одежду, бутсы, гетри и.т.д
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yury Fedoseev
Лапорта себе пусть отменит завтраки , больше сэкономит. Вот как можно такому великому спортивному клубу так поступать ? Там же не только дети , которые живут рядом с домом ? Барса уверенно шагает за Депортиво
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рауан Турсунов
Мне кажется это уже слишком
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игровой Канал Артёма
Я хоть и фанат Барсы, но вот это уже похоже реально на шутку какую-то
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Скоро горячую воду отключат. 🤦🏻‍♂️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Бервинов
Помню, в 2020 году Арсенал сократил Гуннерзавра - я думал, какой стыд, ради пары копеек портить такую историю. Думаю, фаны Барсы сейчас что-то схожее начнут испытывать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M.H.S
Для покупки игроков есть, а для еды нет, понятно)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иваненко
да будут с собой бутерброды носить)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий