Агент Захаряна получил 50% от комиссии Нобеля и других посредников, перечисленной «Сосьедадом». Андреев заработал 2,5 млн евро с учетом денег от «Динамо» (Иван Карпов)

Иван Карпов рассказал об участии Нобеля Арустамяна в сделке по Арсену Захаряну.

Полузащитник перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» за 12,5 млн евро.

« давно вошел в доверие к семье Захаряна и через это получил авторизацию от [агента Павла] на переговоры с басками. Только, само собой, не на себя, а на своего партнера – известного в узких кругах продюсера «Коммент.Шоу» [Владислава] Хапсаса.

С таким ворохом посредников вопрос по агентским выплатам просто обязан был встать ребром. Так и случилось: Андреева категорически не устраивал размер его комиссии, и он попытался ее увеличить. Ожидаемо – ему это удалось», – написал инсайдер.

Карпов отметил, что половина средств, которые от «Сосьедада» должны были получить Арустамян, Хапсас и глава агентства Universe Twenty Two Владо Лемич, в результате «тяжелых переговоров» досталась Андрееву. Речь идет о 50% от 1 млн евро. К тому же агент Захаряна получил 2 млн евро от «Динамо», итого – 2,5 млн.

Вдобавок журналист сообщает, что « » должен будет перечислить « » 15% выручки от следующего трансфера Захаряна, а не только прибыли.

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

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