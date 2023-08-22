Агент Захаряна получил 50% от комиссии Нобеля и других посредников, перечисленной «Сосьедадом». Андреев заработал 2,5 млн евро с учетом денег от «Динамо» (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Павел Андреев Нобель Арустамян агенты деньги Арсен Захарян Футбол

Иван Карпов рассказал об участии Нобеля Арустамяна в сделке по Арсену Захаряну.

Полузащитник перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» за 12,5 млн евро.

«Арустамян давно вошел в доверие к семье Захаряна и через это получил авторизацию от [агента Павла] Андреева на переговоры с басками. Только, само собой, не на себя, а на своего партнера – известного в узких кругах продюсера «Коммент.Шоу» [Владислава] Хапсаса.

С таким ворохом посредников вопрос по агентским выплатам просто обязан был встать ребром. Так и случилось: Андреева категорически не устраивал размер его комиссии, и он попытался ее увеличить. Ожидаемо – ему это удалось», – написал инсайдер.

Карпов отметил, что половина средств, которые от «Сосьедада» должны были получить Арустамян, Хапсас и глава агентства Universe Twenty Two Владо Лемич, в результате «тяжелых переговоров» досталась Андрееву. Речь идет о 50% от 1 млн евро. К тому же агент Захаряна получил 2 млн евро от «Динамо», итого – 2,5 млн.

Вдобавок журналист сообщает, что «Реал Сосьедад» должен будет перечислить «Динамо» 15% выручки от следующего трансфера Захаряна, а не только прибыли.

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

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29 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
В результате тяжёлых переговоров, Андреев получил "Нобелевскую" премию 😅🤭
+45
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Aleksey Yashin
Итого агент получил 2.5 млн с этого перехода. Жирно!
+28
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+28
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rigobersong
Ответ Bobby Shmonka
Нобель везде влезет ,в любую дырку без смазки как говорится)
Нобель молодец, без всяких связей и лизоблюдства поднялся сам и люди ему доверяют, т.е. как минимум человек порядочный:)
+29
-3
+26
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Under
получил авторизацию на переговоры с баксами
+13
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the80dream
А Нобель здесь каким боком?
Или он лично, все переходы армян контролирует?
+7
-1
+6
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Bobby Shmonka
Нобель везде влезет ,в любую дырку без смазки как говорится)
+11
-8
+3
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Spaten
А вы откуда тут нарисовались? Это вы нарисовались, а мы тут были!
+3
0
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Розе Ротенбергино
Помню, Бубнов сказал про Нобеля:
"Да он упакованный!"
+2
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fizrukfizruk
кто о чем, а лысый о расческе
+2
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Mitya26
Раба-прилипала этот Арустамян. Понял, что на комиссии бабла можно поднять. Не то, что в журналистике.
+4
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Хозяин патриотов
Ответ Александр Александрович
Нобель хорош . Самый эрудированный журналист на мой взгляд и производит впечатление порядочного человека
Производит впечатление жополиза и человека, который в каждой бочке затычка)
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Виктор Войнов
Ох сколько прокладок
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Стахович
А в рублях сколько?
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Slavnov
Столько дармоедов вокруг трансферов,не понятно только за что им клубы платят,хочет игрок агента,плати ему со своей зп,а так им платят все стороны
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Ростов-на-Дону
Всех, на картошку!
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kritik777
Значит Нобелю около 150 перепало, неплохо👍🏻
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Рагнар Лодброк
как стать этими людьми типа Андреева ?
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TC@ER18
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Bobby Shmonka
Ответ rigobersong
Нобель молодец, без всяких связей и лизоблюдства поднялся сам и люди ему доверяют, т.е. как минимум человек порядочный:)
Бесспорно,молодец он)
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prod1
Ответ rigobersong
Нобель молодец, без всяких связей и лизоблюдства поднялся сам и люди ему доверяют, т.е. как минимум человек порядочный:)
это тебе так кажется, порядочный, хаха!
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rospierdolator
Ответ Полуэктов Пётр
Ну получили и получили. Зачем мусолить чужие бабки? Это уже копание в кошельках конкретных физ. лиц, это уже не про футбол.
Агенты это вообще не про футбол. Какие-то дяди, кто-то кого-то знает, кто-то что-то может, доят футбольные клубы и игроков ни за что. Получается знакомый знакомого агента игрока взял и нагнул всю шайку-лейку на 50% от премии за продажу игрока. Красавец.
+1
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Виталик Украинский
Ответ Полуэктов Пётр
Ну получили и получили. Зачем мусолить чужие бабки? Это уже копание в кошельках конкретных физ. лиц, это уже не про футбол.
Копание в кошельках Зенита/Газпрома не так смущает?
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Игорь Васильев
Хорош уже деньги чужие считать ))
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