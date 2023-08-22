Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли»

Криштиану Роналду вышел из себя по окончании 1-го тайма матча азиатской ЛЧ.

По ходу первой половины игры в Лиге чемпионов Азии против «Шабаба Аль-Ахли» возникли два спорных эпизода с участием форварда « »: в штрафной площади соперника португалец врезался в защитника, которого пытался обыграть, а другому футболисту попал в руку, исполняя удар ножницами.

После свистка на перерыв 38-летний игрок начал кричать на главного судью Фу Мина, взмахнув рукой перед его лицом. Уходя в раздевалку, он также несколько раз приложил палец к глазу, сигнализируя о необходимости внимательнее следить за игрой, и крикнул: «Проснитесь, проснитесь, черт возьми!»

Затем Роналду толкнул в грудь человека с телефоном, пытавшегося сделать селфи с ним.

«Аль-Наср» завершил первый тайм со счетом 1:1, но сумел добиться победы по итогам матча – 4:2. На счету голевая передача на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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