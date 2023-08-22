Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли»
Криштиану Роналду вышел из себя по окончании 1-го тайма матча азиатской ЛЧ.
По ходу первой половины игры в Лиге чемпионов Азии против «Шабаба Аль-Ахли» возникли два спорных эпизода с участием форварда «Аль-Насра»: в штрафной площади соперника португалец врезался в защитника, которого пытался обыграть, а другому футболисту попал в руку, исполняя удар ножницами.
После свистка на перерыв 38-летний игрок начал кричать на главного судью Фу Мина, взмахнув рукой перед его лицом. Уходя в раздевалку, он также несколько раз приложил палец к глазу, сигнализируя о необходимости внимательнее следить за игрой, и крикнул: «Проснитесь, проснитесь, черт возьми!»
Затем Роналду толкнул в грудь человека с телефоном, пытавшегося сделать селфи с ним.
«Аль-Наср» завершил первый тайм со счетом 1:1, но сумел добиться победы по итогам матча – 4:2. На счету Криштиану голевая передача на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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Моменты посмотрел, имеет место недовольство, но почему он там постоянно кого-то распихивает, как животное себя ведёт, орёт на судей...
Зарабатывает дофига денег, почему бы просто не играть в кайф и радовать публику?
Весь вот этот "лидерский характер" хорош на пути к цели, но если от него не избавится вовремя, то ты становишься не человеком, а животным.
Никогда и близко не был к Месси, но в душе точно считал себя не хуже.
А теперь, после предыдущих двух сезонов, ни один человек в здравом уме и близко их не поставит рядом.
Есть от чего расстраиваться и психовать.
1. Дата 18.12.2022
2. Он понимает что 8 ЗМ Величайшего неизбежен а это 8 > 5.