Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли»

Теги Криштиану Роналду судьи Лига чемпионов Азии высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Шабаб Аль-Ахли Футбол

Криштиану Роналду вышел из себя по окончании 1-го тайма матча азиатской ЛЧ.

По ходу первой половины игры в Лиге чемпионов Азии против «Шабаба Аль-Ахли» возникли два спорных эпизода с участием форварда «Аль-Насра»: в штрафной площади соперника португалец врезался в защитника, которого пытался обыграть, а другому футболисту попал в руку, исполняя удар ножницами.

После свистка на перерыв 38-летний игрок начал кричать на главного судью Фу Мина, взмахнув рукой перед его лицом. Уходя в раздевалку, он также несколько раз приложил палец к глазу, сигнализируя о необходимости внимательнее следить за игрой, и крикнул: «Проснитесь, проснитесь, черт возьми!»

Затем Роналду толкнул в грудь человека с телефоном, пытавшегося сделать селфи с ним.

«Аль-Наср» завершил первый тайм со счетом 1:1, но сумел добиться победы по итогам матча – 4:2. На счету Криштиану голевая передача на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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109 комментариев

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Odin Odin
10 ударов плетью этому господину по законам шариата!)
+103
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+95
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TheCreator
Совсем плохо с головой стало, тут нужна помощь специалиста, без шуток.
+74
-7
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Фарид Харисов
Даже трофей выиграл уже, что ему ещё надо в жизни, чтобы не нервничать как полная истеричка?

Моменты посмотрел, имеет место недовольство, но почему он там постоянно кого-то распихивает, как животное себя ведёт, орёт на судей...

Зарабатывает дофига денег, почему бы просто не играть в кайф и радовать публику?
+80
-18
+62
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Блуждающий странник
Вообще это удаление, при чем дважды. Как он ушел без желтой?)
+59
-6
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Отец Абду
Годы идут, дни летят, а Роналду до сих пор просить пенальти:)
+52
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Мгер Цолакян
Ответ Фарид Харисов
Даже трофей выиграл уже, что ему ещё надо в жизни, чтобы не нервничать как полная истеричка? Моменты посмотрел, имеет место недовольство, но почему он там постоянно кого-то распихивает, как животное себя ведёт, орёт на судей... Зарабатывает дофига денег, почему бы просто не играть в кайф и радовать публику?
Он простое не может смириться с тем, что он второй игрок поколения
+50
-12
+38
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Hella black
Имея в составе Брозовича,Мане и Талиску,это полено с игры забить не может ! Естественно что у него нервы сдают,ему что теперь в футбол надо учится играть ? Может вы ему ещё комбинировать прикажите а ? Брать игру на себя,вместо того что бы тупо пастись в двух метрах от вратарской линии ? Вы в своём уме
+37
-6
+31
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rigobersong
А что еще ожидать от гнилого игрока и человека, будто это неожиданность какая-то:))
+33
-11
+22
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Aphenya
Какое же омерзительное окончание карьеры у Роналду
+30
-8
+22
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Фарид Харисов
Ответ #SharkTeam
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Я так и запишу, что орать на судей и пихать болельщиков (причем довольно сильно) — это не скотство, а менталка победителя и лидера.

Весь вот этот "лидерский характер" хорош на пути к цели, но если от него не избавится вовремя, то ты становишься не человеком, а животным.
+27
-6
+21
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Michael Boldyrev
Малец-аутист с телефон подрос и переехал в Аравию за кумиром).
+20
-1
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Владимир Стрельцов
Чела вообще ни за что толкнул. Хотя, может он некрасивый просто
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Антон Фалафель
Ему бы психику подлечить. Либо присесть на пару суток за рукоприкладство. Часто начал распускать лапы.
+17
-2
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rigobersong
В очередной раз подтверждается факт, что за деньги счастье не купишь. Очевидно роналду совершенно потерянный человек, но вы посмотрите на реакцию той же Антонеллы когда Месси играет, и искуственной цыганки которая для вида живет с кринжем:) У него все пустое как и он сам, жаль в этой ситуации его детей, реально с такими родителями психически ненормальными станут и закончат плохо:) А у рончика конечно окончательно кукуха слетела, тут к сожалению уже не излечить:)
+23
-8
+15
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Фарид Харисов
Ответ Акыл Сатыбалдиев
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Он молодец, достиг высот всех возможных. А сейчас себя зачем ведёт как животное?
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Simbad
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий удален пользователем
Ты плохой хейтер Месси. Это был матч с Голландией, а не Хорватией. И чтобы говорить о быдло выходках Лео, узнай предысторию, что говорил про него Ван Гал до матча и игрок голландцев во время матча и на разминке. Приравнивать это к постоянным психам Роналду, это объективно не уметь в анализ и контекст.
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Oleg
Ответ Фарид Харисов
Даже трофей выиграл уже, что ему ещё надо в жизни, чтобы не нервничать как полная истеричка? Моменты посмотрел, имеет место недовольство, но почему он там постоянно кого-то распихивает, как животное себя ведёт, орёт на судей... Зарабатывает дофига денег, почему бы просто не играть в кайф и радовать публику?
Как он может радоваться жизни с его то эго, когда случилось 18.12.2022 и в октябре случится 8 ЗМ?
+14
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cektor
Истеричка 100 процентов
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Люблю Марго Робби
Ну тут даже Пирс Морган не отмажет😂😂😂
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bel01
Фрукт стал совсем психованным.
Никогда и близко не был к Месси, но в душе точно считал себя не хуже.
А теперь, после предыдущих двух сезонов, ни один человек в здравом уме и близко их не поставит рядом.
Есть от чего расстраиваться и психовать.
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Человек1991
Опять выпрашивал левейшие пенальти , всегда видно сам заваливается и врезается в игрока )) Кринжиану Пеналду не обладает исскуством симуляции на пенальти как например маэстро Суарес ) но ручные мерзкие судейкии всё равно велись и поставили ему 120 левейших пенальти в карьере , а всего пенальти уже более 180 ! ))
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Oleg
Ответ rigobersong
В очередной раз подтверждается факт, что за деньги счастье не купишь. Очевидно роналду совершенно потерянный человек, но вы посмотрите на реакцию той же Антонеллы когда Месси играет, и искуственной цыганки которая для вида живет с кринжем:) У него все пустое как и он сам, жаль в этой ситуации его детей, реально с такими родителями психически ненормальными станут и закончат плохо:) А у рончика конечно окончательно кукуха слетела, тут к сожалению уже не излечить:)
Психическое расстройство кринжа кроется в двух вещах:
1. Дата 18.12.2022
2. Он понимает что 8 ЗМ Величайшего неизбежен а это 8 > 5.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахахахха, как фанаты могут оправдывать и болеть за этого человека. ЧСВ,высокомерие, наглость, невоспитанность, и глупость на лицо. Если Холланд или Салах будут заниматься таким же, я сразу вычеркну для себя этих игроков. Я не понимаю людей, которые для кого-то делают исключение. Вы бы с такими людьми в жизни общаться не стали, но оправдываете их в интернете.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Tristan...
Эти люди даже насилие оправдывают... Не удивлюсь, если они мечтают оказаться на месте Майорги...
Я просто в шоке. В человеке, нужно в первую очередь ценить человеческие качества. Какая разница как он этот мячик несчастный пинает, если человек «гнилой». Если бы Чикатило хорошо игра в футбол, вы бы его тоже боготворили, называли гением, и закрывали глаза на то, какой он человек? Мне аж противно.
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Фарид Харисов
Ответ #SharkTeam
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Я его поздравляю, пусть не теряет мотивацию и борется дальше. Только это можно делать как-то не так убого. По хорошему тут должна быть карточка жёлтая как минимум за такое рявкание в сторону судей.
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