Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Алина Загитова выложила видео с водительского сиденья на пешеходном переходе.

Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

Запись снята на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

Видео олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в сторис своего инстаграма.

Загитова получила водительские права в мае 2020 года, когда ей исполнилось 18 лет.

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