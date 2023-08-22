Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый
Алина Загитова выложила видео с водительского сиденья на пешеходном переходе.
Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.
Запись снята на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве.
В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.
Видео олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в сторис своего инстаграма.
Загитова получила водительские права в мае 2020 года, когда ей исполнилось 18 лет.
ей в ее телеге уже много раз писали об этом, делали замечание, но ей всё равно, она устанавливает свои правила.
ну что сказать, вот такие они хозяева жизни.
золотая молодёжь...