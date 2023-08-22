Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Теги видео фото Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова выложила видео с водительского сиденья на пешеходном переходе.

Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

Запись снята на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

Видео олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в сторис своего инстаграма.

Загитова получила водительские права в мае 2020 года, когда ей исполнилось 18 лет.

ВИДЕО

76 комментариев

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Serge Vendino
То есть, что она снимает сторис за рулём, априори никого не смущает?
+66
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saskha
фотошоп, светофор перекрашен из красного, за рулем медведева, вы все завидуете!
+65
-5
+60
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Дмитрий Новиков
ей пофиг, лишат прав, будет без них ездить. ничего не изменится.
+47
-3
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Daishi
Ответ Мира2024
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Там еще есть такая дьявольщина, когда картинки двигаются со звуком. Видева называется..)))
+24
0
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Raduga
это надо в ГИБДД отправить
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Anna
Ответ Мира2024
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Видео посмотрите
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Фрол21208
Ответ Мира2024
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Совсем слепая?
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несахар
загитова уже давно постит видосики, снятые прямо во время вождения, она регулярно создаёт угрозу для себя и для остальных участников дорожного движения.
ей в ее телеге уже много раз писали об этом, делали замечание, но ей всё равно, она устанавливает свои правила.
ну что сказать, вот такие они хозяева жизни.
золотая молодёжь...
+15
0
+15
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Сергей Заднепровский
кое-кто с гранатой
+17
-4
+13
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Kironbet
Как можно быть настолько недалекой???? 0_0 Просто сюр какой-то. А про соблюдение таких элементарных правил это конечно даже обсуждению не подлежит. Лишить прав могут за такое от 1-1,5 года.
+13
-1
+12
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XXXVI
Очередные козни Медведевой, не иначе!
+9
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Дмитрий Сидоров
Ответ Мира2024
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Она едет перпендикулярно пешеходному переходу, на котором горит зелёный. Это автоматически означает, что у Алиначки - красный.
+9
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TravenS
Тэкс, новое увлечение у нашей разносторонней: "кретины на дорогах или как я катаюсь и снимаю одновременно какую-то дичь")
+12
-3
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Mcconaughey_lol
Ответ Мира2024
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Там видео, если что. Надо прокликать и подождать загрузку, не благодарите
+7
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Mcconaughey_lol
Ответ Pelageya_20
Комментарий удален пользователем
Наверное, в очередной раз надо промолчать и пройти мимо, верно ? Вот когда Алиночка слово правильно произнесет, то можно смело нахваливать целый день
+5
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Игорь Луценко
Ответ Коля Постнов
Комментарий удален модератором
Готовься к миллиону ответов от домохозяечной армии фанатов Алиночки)
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ribikorto
Что-то странное на видео происходит. Противоположная сторона стоит, сторона, где Загитова, едет.
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Go-go-love
Печально осознавать, что человек, за которого ты когда-то переживал на Олимпиаде. оказывается таким днищем.
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TravenS
Ответ TravenS
Тэкс, новое увлечение у нашей разносторонней: "кретины на дорогах или как я катаюсь и снимаю одновременно какую-то дичь")
А, ну ещё: как ЭТО относится к спорту и фк в частности??? Может перейдёте в соцсети и там начнёте подобное постить, а не на спортивном сайте?
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Интересно, если по ее вине случится какое-нибудь ДТП, то ее отмажут?
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Anna
Ответ Pelageya_20
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А если нет пешеходов, то можно нарушать?
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Raduga
Ответ Pelageya_20
Но так пешеходов-то нет
И что? ей значит можно ехать?)
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Raduga
Ответ Pelageya_20
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И что? Все стоят, а звязда едет?
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unknownman
Смешнее самой Загитовой только ее фанатки. Одна уже написала, что на видео "нет доказательств, что Алина проезжала на зеленый". Подождем, что еще они сочинят в течении дня.
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Anna
У меня из-за таких водил дикая фобия пешеходных переходов, особенно нерегулируемых, всегда стою, жду до последнего, а потом бегом перехожу, со стороны выгляжу сумасшедшей, наверное)
+3
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