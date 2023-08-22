Дзюбе исполнилось 35 лет. «Локо», РПЛ и сборная России поздравили форварда

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Артему Дзюбе исполнилось 35 лет.

«Артему Дзюбе – 35 лет! 🎂🎉 Мы поздравляем нашего футболиста и желаем оставаться всегда таким же веселым и позитивным, как можно чаще забивать и побеждать, крепкого здоровья и отсутствия травм, быть душой команды в раздевалке и на поле! ❤️💚» – поздравил «Локомотив» нападающего с юбилеем.

«С днем рождения, Артем Дзюба 🥳. Один из лучших бомбардиров сборной и настоящий лидер 🫡.

Поздравляем Артема с 35-летием, желаем крепкого здоровья, исполнения всех желаний и достижения новых вершин!» – говорится в телеграме сборной России.

«35 лет сегодня исполнилось лучшему бомбардиру в истории РПЛ – Артему Дзюбе 🥳.

Желаем дойти до отметки в 200 голов в нашем чемпионате (каких-то 43 гола всего осталось) и почаще нас радовать нестандартными решениями на поле 😉», – поздравила Мир РПЛ.

Форвард также известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Ростов». Дзюба – лучший бомбардир в истории Премьер-лиги, он забил 157 голов.

В составе сборной России Артем вышел в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018. Он делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира национальной команды страны – у них по 30 голов.

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43 комментария

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Михаил1970
Ответ Vitto
А Левандовскому вчера было 35 лет.
А сколько у Левандовского голов в РПЛ?
+30
-2
+28
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Антон Фалафель
Поменьше травм, побольше дрочки, юбиляр!
+36
-8
+28
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Vitto
А Левандовскому вчера было 35 лет.
+17
-1
+16
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Мукунку хороший
35 лет- а ума всё нет! С ДР)))
+16
-5
+11
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44ndfwwgbr
Ответ Антон Фалафель
Поменьше травм, побольше дрочки, юбиляр!
Поменьше травм во время дрочки?))
+6
0
+6
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Доктор Броманталь
« сегодня исполнилось лучшему бомбардиру в истории РПЛ – Артему Дзюбе».

Но запомнится он не этим. Перефразируя анекдот «но стоило один раз пошалить руками …»
+11
-7
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Отец Абду
Дзюба не одобряет английский язык:)
Да хранит его Николай Чудотворец.

Так он одобряет?
+4
-1
+3
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чакСЕВЕРНАЯкореа
С Днем Рождения,Артем.Назло всем,у кого вместо футбола,мозги поставлены на хайп. Жаль,что они в зеркало не смотрятся ежедневно.
+4
-2
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DanielCarvalho
Жаль, что это чучело-лучший бомбардир нашего чемпионата.
+12
-10
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Born is the King
Ответ DanielCarvalho
Жаль, что это чучело-лучший бомбардир нашего чемпионата.
Какой чемпионат такой и бомбардир ручной
+7
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Bayern Munich Mia San Mia
Зенит и Спартак не поздравили....
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WelD
Ответ Vitto
А Левандовскому вчера было 35 лет.
Сравнил несравнимое ...
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-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Зенит и Спартак не поздравили....
Спартак по понятным причинам
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Зизуха
Ответ Антон Фалафель
Поменьше травм, побольше дрочки, юбиляр!
Рости большой, не будь лапшой
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Ena Therapy
А Журавель с Моссаковским ?
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Олег Жуков
Ответ Vitto
А Левандовскому вчера было 35 лет.
А Месси этим летом 36 исполнилось....
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JBa
Ответ Vitto
А Левандовскому вчера было 35 лет.
ну и? а дальше-то что?

еще у миллинов людей день рождения был вчера
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rigobersong
Легенда Российского футбола, как бы его не хейтили футболист прекрасный:) Желаю все-таки побить ему рекорд в сборной, жаль что карпенс завистливый и злой эстонец не дал ему шанса:))
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7gbvr8rj2c
Ответ GuruFutbola
Иногда лучше жевать
Сам жуй
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Большое сердце Неймара
Ответ Доктор Броманталь
« сегодня исполнилось лучшему бомбардиру в истории РПЛ – Артему Дзюбе». Но запомнится он не этим. Перефразируя анекдот «но стоило один раз пошалить руками …»
Сидит старый шотландец в пабе, сидит, пивко потягивает, трубку курит. Сидел, сидел и говорит:
- Вот эту мельницу, построил я сам, ОДИН(!)… собрал камней, намесил раствор и построил… но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мельниц.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод, посадил я сам, ОДИН(!)… все радуются и собирают плоды. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-садовник.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот мост, построил я сам, ОДИН(!), спилил деревья, ошкурил и сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мостов.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Но стоило один раз отиметь овцу
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CSKAvrn
Ответ DanielCarvalho
Жаль, что это чучело-лучший бомбардир нашего чемпионата.
Блин, помню устанавливал faceПак на Football manager 2006 и там были эти фотографии, кайф
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Мукунку хороший
Ответ Отец Абду
Дзюба не одобряет английский язык:)
Только «язычок»)
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Отец Абду
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Happy birthday to you.
Дзюба не одобряет английский язык:)
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serginn
Ответ Кузя Гитарист
А ты что сделал в свои 35 лет ?
https://neolurk.org/wiki/Сперва_добейся
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punker18
"Правая рука РПЛ". С юбилеем!
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