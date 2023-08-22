Дзюбе исполнилось 35 лет. «Локо», РПЛ и сборная России поздравили форварда
Артему Дзюбе исполнилось 35 лет.
«Артему Дзюбе – 35 лет! 🎂🎉 Мы поздравляем нашего футболиста и желаем оставаться всегда таким же веселым и позитивным, как можно чаще забивать и побеждать, крепкого здоровья и отсутствия травм, быть душой команды в раздевалке и на поле! ❤️💚» – поздравил «Локомотив» нападающего с юбилеем.
«С днем рождения, Артем Дзюба 🥳. Один из лучших бомбардиров сборной и настоящий лидер 🫡.
Поздравляем Артема с 35-летием, желаем крепкого здоровья, исполнения всех желаний и достижения новых вершин!» – говорится в телеграме сборной России.
«35 лет сегодня исполнилось лучшему бомбардиру в истории РПЛ – Артему Дзюбе 🥳.
Желаем дойти до отметки в 200 голов в нашем чемпионате (каких-то 43 гола всего осталось) и почаще нас радовать нестандартными решениями на поле 😉», – поздравила Мир РПЛ.
Форвард также известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Ростов». Дзюба – лучший бомбардир в истории Премьер-лиги, он забил 157 голов.
В составе сборной России Артем вышел в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018. Он делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира национальной команды страны – у них по 30 голов.
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Но запомнится он не этим. Перефразируя анекдот «но стоило один раз пошалить руками …»
Так он одобряет?
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- Но стоило один раз отиметь овцу