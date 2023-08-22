Дзюбе исполнилось 35 лет. «Локо», РПЛ и сборная России поздравили форварда

Артему Дзюбе исполнилось 35 лет.

«Артему Дзюбе – 35 лет! 🎂🎉 Мы поздравляем нашего футболиста и желаем оставаться всегда таким же веселым и позитивным, как можно чаще забивать и побеждать, крепкого здоровья и отсутствия травм, быть душой команды в раздевалке и на поле! ❤️💚» – поздравил « » нападающего с юбилеем.

«С днем рождения, 🥳. Один из лучших бомбардиров сборной и настоящий лидер 🫡.

Поздравляем Артема с 35-летием, желаем крепкого здоровья, исполнения всех желаний и достижения новых вершин!» – говорится в телеграме сборной России.

«35 лет сегодня исполнилось лучшему бомбардиру в истории РПЛ – Артему Дзюбе 🥳.

Желаем дойти до отметки в 200 голов в нашем чемпионате (каких-то 43 гола всего осталось) и почаще нас радовать нестандартными решениями на поле 😉», – поздравила Мир .

Форвард также известен по выступлениям за « », « », «Ростов». Дзюба – лучший бомбардир в истории Премьер-лиги, он забил 157 голов.

В составе сборной России Артем вышел в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018. Он делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира национальной команды страны – у них по 30 голов.

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