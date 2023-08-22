Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей

Теги видео Алина Загитова Фигурное катание

Появилось новое видео с машиной, откуда Алина Загитова выкладывала сторис.

Сегодня Загитова выложила видео с водительского сиденья – запись снята на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

Позже появилось видео с веб-камеры около этого перехода – на нем черная машина проезжает на красный свет.

За езду на красный свет для водителя предусмотрен штраф в 1000 рублей. Если оплатить его в течение 20 дней, действует скидка 50%. 

Штраф за использование телефона за рулем – 1500 рублей.

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

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131 комментарий

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unreality
Ответ Shveddka
Если и придет штраф, оплатит, это ни о чем и продолжит так же ездить. Наверняка правила не первый раз нарушает
Наверняка она даже их не знает, слишком уж она талантливая, чтобы на права учиться ;) Ей их вместе с машиной подарили)
+89
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+83
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unreality
Штрафы смешные, за такое нужно права забирать без разговоров. Ну а Алиночка конечно... еще и выкладывает такое... впрочем, чего от неё ожидать-то?)
+85
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+82
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мистер бин
А будь скорость чуть больше и на самокатах были малолетки, то могло быть два трупа
+66
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+60
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Shveddka
Если и придет штраф, оплатит, это ни о чем и продолжит так же ездить. Наверняка правила не первый раз нарушает
+57
-3
+54
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Аморалинни
Ответ мистер бин
А будь скорость чуть больше и на самокатах были малолетки, то могло быть два трупа
Произошло бы безызбежное столкновение
+57
-4
+53
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Streetbor
когда пилишь видосики некогда там смотреть на вашу дорогу.
+51
-3
+48
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Buharoid
Святая безызбежная Алиночка еще и на гелике ездит? Серьезно?))
+47
-4
+43
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Руслан Платонов
Судя по ее поступкам, поведению и ее фразам создаётся впечатление, что она просто очень глупая. И к сожалению она этого не понимает и никто ей этого не говорит, а к критике она относится слишком нетерпимо. Человек сам по себе возможно не злой, не гнилой, просто глуповатый
+44
-3
+41
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Oleg Pepel
Сомневался до последнего..но да, мозгов там нет.
+37
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Тайга86
Ну там же ниже в ветке о необычайной скромности оной писали: точно что-то намечается, верный знак, еще никогда не подводил) Точно-точно. Всё, что наметилось, слава богу, не свершилось. Заплатит она конечно же эти копейки, которые ее ничему не научат и дальше будет нарушать. А так да, если вдуматься...Так идет человек спокойно себе по правилам и там где положено и знать не знает, что кто-то в этот момент решил утиные губы заселфить и вообще забыл где находится. Всем, встречающим таких на дорогах, здоровья и внимательности остается пожелать.
+34
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ɔculpa
Ответ Buharoid
Святая безызбежная Алиночка еще и на гелике ездит? Серьезно?))
Я, кстати, тоже с гелика позабавился) Гелик это однозначно признак скромности.
+28
-1
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Anatiana
"Раскрутка популярности требует вложений" - сказала самопродюсер Загитова и отправила 1000 за штраф
+26
-1
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Mapk Kpacc
В таком возрасте и статусе черный гелик? Нехило её понесло, мощные понты.
+24
-2
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Девушка Безимени
пусть мирафатьма платит)
+21
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Е...С
Хорошо когда люди дорогу переходят, они не только на светофор смотрят. Наказания, конечно, смешные.
+17
0
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Ярик01
Ещё и видео со съёмкой себя на ходу где-то в телегах сегодня мелькало.
Хорошо, если не заберет с собой никого в таких съемках
+18
-1
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Mira Val
5$ штраф за красный, это серьезно...
+16
0
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ɔculpa
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Ну на мой вкус гелик это реально максимально стрёмная поделка. Но ладно, если там мужичара какой непростой, сам, или с водилой, но когда за рулём гелика молодая девица, рассекающая на красный с мобилкой в руках, это реальное комбо, это самомнение где-то за пределами галактики, не ближе.
+15
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+14
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Соль.
Это ужас. Она же так собьёт кого-нибудь когда-нибудь.
А как фанаты её защищали, когда она без прав по сельской дороге каталась. И зря, всё начинается с малого.
+18
-4
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Splin
Наказания конечно детский сад....
+14
0
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несахар
ну вот именно об этом я и говорил.
я в предыдущей ветке написал, что никогда нет гарантии, что на пешеходный переход не выскочит кто-нибудь на электросамокате, и вот вам пожалуйста, загитова проезжает и на зебру выезжают двое на самокате.
а теперь представьте, что бы было, если бы самокатчики, думая, что машина загитовой остановится на зеленый для пешеходов, на большой скорости выехали на зебру.
была бы совершен наезд.
аварий с электросамокатами очень много.
+14
-2
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Redmurza
Я думаю, Алиначке надо хорошенько попросить, и ей безызбежно позволят написать авторские ПДД
+15
-3
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Аморалинни
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
АХХАХАХАХАХАХАХА
Кто бы говорил про отношение к спорту
+13
-1
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Raduga
Но все "таксисты", которые доказывали, что нет нарушения, просто сдайте права
+12
-1
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alexnew
1000 рулей за езду на красный свет? Да, для нее это как 1 копейка, может хоть через все светофоры проехать, не остановившись, вот только при таком подходе можно запросто сбить насмерть пешехода и потом тебя отмажут, конечно, а болельщики Загитовой будут рассказывать, что так и надо.
+14
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