Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей
Появилось новое видео с машиной, откуда Алина Загитова выкладывала сторис.
Сегодня Загитова выложила видео с водительского сиденья – запись снята на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве.
В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.
Позже появилось видео с веб-камеры около этого перехода – на нем черная машина проезжает на красный свет.
За езду на красный свет для водителя предусмотрен штраф в 1000 рублей. Если оплатить его в течение 20 дней, действует скидка 50%.
Штраф за использование телефона за рулем – 1500 рублей.
Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый
Хорошо, если не заберет с собой никого в таких съемках
А как фанаты её защищали, когда она без прав по сельской дороге каталась. И зря, всё начинается с малого.
я в предыдущей ветке написал, что никогда нет гарантии, что на пешеходный переход не выскочит кто-нибудь на электросамокате, и вот вам пожалуйста, загитова проезжает и на зебру выезжают двое на самокате.
а теперь представьте, что бы было, если бы самокатчики, думая, что машина загитовой остановится на зеленый для пешеходов, на большой скорости выехали на зебру.
была бы совершен наезд.
аварий с электросамокатами очень много.
Кто бы говорил про отношение к спорту