Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей

Появилось новое видео с машиной, откуда Алина Загитова выкладывала сторис.

Сегодня Загитова выложила видео с водительского сиденья – запись снята на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

Позже появилось видео с веб-камеры около этого перехода – на нем черная машина проезжает на красный свет.

За езду на красный свет для водителя предусмотрен штраф в 1000 рублей. Если оплатить его в течение 20 дней, действует скидка 50%.

Штраф за использование телефона за рулем – 1500 рублей.

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый