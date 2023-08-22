Дмитрий Губерниев: «Советую Загитовой быть умнее. Ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев призвал Алину Загитову извиниться после видео в ее соцсети.

Олимпийская чемпионка опубликовала в сторис видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». 

«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой.

Наверное, со всеми людьми [cлучаются] различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый.

Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей

54 комментария

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Buharoid
Легко сказать посоветовать Загитовой быть умнее. Это как посоветовать корове научиться летать.
+73
-7
+66
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unreality
Ответ Bartez1986
Комментарий удален модератором
Не дойдет. Даже если случиться что-то типа как с Ефремовым, все равно будут обожать и оправдывать этого персонажа.
P.S. Кстати, ща они набегут и твой коммент скорее всего удалят, как и мой, по их жалобам. Тут малейшую грубость в адрес "БАГИНИ" трут.
+62
-6
+56
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Дмитрий Елисеев
Она и проехала на зеленый. Но есть нюанс
+58
-5
+53
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Barsa! bolshe chem klub
Гаишник останавливает нарушителя:
- Вы проехали на красный свет.
- Я — Алина Загитова
- Понял, накажем светофор
+53
-6
+47
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Ann P
Съели, фанаты Загитовой?
Мы ведь очерняем совсем святого человека…
+34
-4
+30
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Anatiana
"Роман Костомаров вышел на лёд"
"Евгения Медведева показала новый номер"
"У Петросян программа под Майкла Джексона"
----------
"Загитовой нужен мужик"
"Загитова проехала на красный?"
"Загитова точно проехала на красный."
"Загитовой надо быть внимательней и не ездить на красный"
"Загитовой надо извиниться и пообещать не ездить на красный".
Зачем столько вот этого детского сада с умственной отсталостью?
+32
-6
+26
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Ничего Смешного
Объясните мне, человеку который далёк от фигурного катания, фанаты Загитовой - это кто? Я вроде задал вопрос с критикой, а мне такое прилетело, что я начал думать, что это боты.
+25
-1
+24
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Екатерина Ивановская
Так она и поехала на зеленый. На зеленый свет для пешеходов.
+26
-6
+20
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Trash Talking
Я надеюсь, когда-нибудь защищающие Загитову встретятся как пешеходы с Загитовой-водителем. И все будут довольны :)
+23
-4
+19
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ничего Смешного
Объясните мне, человеку который далёк от фигурного катания, фанаты Загитовой - это кто? Я вроде задал вопрос с критикой, а мне такое прилетело, что я начал думать, что это боты.
Это страшные люди.
+23
-6
+17
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Nick Crosier
Загитова:"Красный наш. Зеленый общий"
+15
-1
+14
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Анатолий Дегтярёв
Чет долго Губер молчал)) но то что выскажется было безызбежно)))
+17
-4
+13
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Его Величество Златан
Чуть позже зайду почитать комменты 🤭 у одного лагеря пукан бомбанет
+13
-1
+12
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Sebastian Debussy
Так она умом и не блестала никогда, просто топ фигуристка, но топ спортсмен, не значит умный, это как с футболистами только в женском облике
+17
-5
+12
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Evil Man
Ответ Anatiana
А если гаишник болел за Медведеву?))))
Тогда ему Рома Ротенберг если что пояснит за кого болеть нужно по прямой связи
+11
-1
+10
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Варюжки Булыкина
она и так уверена, что главная дорога - это та, по которой она едет
+12
-2
+10
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в случае загитовой, надо уточнить, на чей зелёный))
+14
-4
+10
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Princess23
Умнее и Загитова это слова антонимы.. в каком словаре не посмотри
+19
-9
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Tomas Nepotrebko
Ответ Пётр
Вот он чего к ней пристал? Каждый шаг её комментирует. Это же не здоровая ситуация какая-то, особенно если учесть, что Загитова на него внимания не обращает
Они коллеги-телеведущие. Даёт советы на правах старшего товарища
+11
-3
+8
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Anatiana
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Гаишник останавливает нарушителя: - Вы проехали на красный свет. - Я — Алина Загитова - Понял, накажем светофор
А если гаишник болел за Медведеву?))))
+9
-2
+7
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Askorbinka
Ответ Sebastian Debussy
Так она умом и не блестала никогда, просто топ фигуристка, но топ спортсмен, не значит умный, это как с футболистами только в женском облике
Судя по вашей грамотности, вы тоже "не блЕстаете"🤣 А всё туда же, поучать Загитову.
+13
-8
+5
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unreality
Ответ Bartez1986
единомышленник, извини, но подучи тся и ться, пожалуйста)
Мне не надо, я знаю, просто когда с телефона пишу, то он подставляет иногда неверные варианты. И мне просто лень править) Считай не за ошибку, а за опечатку)
P.S. А насчет твоего коммента я был прав ;)
+5
0
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makuvat
Она специально акцентировала камеру на зелёный сигнал светофора. В самом деле, какая разница, с какой он стороны 🌚
+8
-3
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Anatiana
Ответ Ничего Смешного
Объясните мне, человеку который далёк от фигурного катания, фанаты Загитовой - это кто? Я вроде задал вопрос с критикой, а мне такое прилетело, что я начал думать, что это боты.
Смесь ботов, агентов и неадекватов
+6
-1
+5
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private dancer
Ответ Buharoid
Легко сказать посоветовать Загитовой быть умнее. Это как посоветовать корове научиться летать.
😂
+7
-2
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