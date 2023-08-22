Дмитрий Губерниев: «Советую Загитовой быть умнее. Ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый»
Дмитрий Губерниев призвал Алину Загитову извиниться после видео в ее соцсети.
Олимпийская чемпионка опубликовала в сторис видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.
В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.
В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».
«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой.
Наверное, со всеми людьми [cлучаются] различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый.
Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый
Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей
P.S. Кстати, ща они набегут и твой коммент скорее всего удалят, как и мой, по их жалобам. Тут малейшую грубость в адрес "БАГИНИ" трут.
- Вы проехали на красный свет.
- Я — Алина Загитова
- Понял, накажем светофор
Мы ведь очерняем совсем святого человека…
"Евгения Медведева показала новый номер"
"У Петросян программа под Майкла Джексона"
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"Загитовой нужен мужик"
"Загитова проехала на красный?"
"Загитова точно проехала на красный."
"Загитовой надо быть внимательней и не ездить на красный"
"Загитовой надо извиниться и пообещать не ездить на красный".
Зачем столько вот этого детского сада с умственной отсталостью?
P.S. А насчет твоего коммента я был прав ;)