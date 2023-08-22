Дмитрий Губерниев: «Советую Загитовой быть умнее. Ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый»

Дмитрий Губерниев призвал Алину Загитову извиниться после видео в ее соцсети.

Олимпийская чемпионка опубликовала в сторис видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой.

Наверное, со всеми людьми [cлучаются] различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый.

Я скажу , что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей