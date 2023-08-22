Гаджиев о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Правильно сделали. Не надо из Испании говорить, как нам жить»

Гаджи Гаджиев считает правильным переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Правительство Дагестана ранее постановило вернуть старое название легкоатлетическому стадиону «Труд» в Махачкале, переименованному в честь в 2017 году.

«Правильно сделали, что вернули стадиону «Труд» прежнее название. Где там Исинбаева находится? В Испании? Вот не надо оттуда разговаривать.

Не надо разговаривать относительно того, как нам жить. Да и не нужно оттуда отвлекаться на нашу армию, в которой она проходила службу», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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