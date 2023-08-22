Гаджиев о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Правильно сделали. Не надо из Испании говорить, как нам жить»
Гаджи Гаджиев считает правильным переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.
Правительство Дагестана ранее постановило вернуть старое название легкоатлетическому стадиону «Труд» в Махачкале, переименованному в честь Исинбаевой в 2017 году.
«Правильно сделали, что вернули стадиону «Труд» прежнее название. Где там Исинбаева находится? В Испании? Вот не надо оттуда разговаривать.
Не надо разговаривать относительно того, как нам жить. Да и не нужно оттуда отвлекаться на нашу армию, в которой она проходила службу», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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Как нужны поправки не читая их?
А когда Исинбаева живя в Монако продвигала нам поправки в Конституцию, они этому возмущались?
А может дело не в том, откуда она говорит, а в том - совпадают ли ее слова с линией власти?
Испания: 27435 USD
Россия: 10079 USD
Скоростных железных дорог
Испания: 3966 км
Россия: 1221 км
Аэропортов
Испания: 58
Россия: 89
Классика приспособленцев
Уехал - «нечего учить нас жизни»
Остался - «ну и вали в свой загнивающий запад, если у нас все плохо, хватит ныть»
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безвольные рабы идущие умирать....