Гаджиев о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Правильно сделали. Не надо из Испании говорить, как нам жить»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Елена Исинбаева Гаджи Муслимович Гаджиев прыжки с шестом Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев считает правильным переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Правительство Дагестана ранее постановило вернуть старое название легкоатлетическому стадиону «Труд» в Махачкале, переименованному в честь Исинбаевой в 2017 году.

 «Правильно сделали, что вернули стадиону «Труд» прежнее название. Где там Исинбаева находится? В Испании? Вот не надо оттуда разговаривать.

Не надо разговаривать относительно того, как нам жить. Да и не нужно оттуда отвлекаться на нашу армию, в которой она проходила службу», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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64 комментария

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Полуэктов Пётр
А откуда еще говорить, если в этой стране говорить запретили?
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shapor
Проблема не в том, что он так реагирует. Проблема в том, что все решения принимают люди примерно того же возраста.
+46
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ezheloko
Напомните что именно Исинбаева сказала относительно того, как нам жить?
+39
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selso99
Запутали патриотов. Вчера ее "отменили" на Чемпионате мира, и вроде как негодяи в международной федерации лёгкой атлетики все были. А сегодня, вот подвох, "отменяют" в России. А тут уже правильно, да?
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sled
Ответ ezheloko
Напомните что именно Исинбаева сказала относительно того, как нам жить?
Поправки теперь точно отменят!
+13
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wadwill13
Ответ Ебздрогыч
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никто ей не говорит как ей там жить. не придумывай.
+19
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alexmixer9
Ответ Полуэктов Пётр
А откуда еще говорить, если в этой стране говорить запретили?
А что она говорила собственно?
Как нужны поправки не читая их?
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Максим Гафаров
Каждый день из ящика, вы говорите как жить всему миру.
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Ulanchik
А она учила как жить?
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Artem Piatkov
Ну Испания хоть развитая, красивая, туристически привлекательная страна, в отличие от некоторых
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Sinister Kid
Ответ Ulanchik
А она учила как жить?
Гаджиеву сказали, что она предатель, вот он и отменяет Исинбаеву. В России же, разговор с предателями короткий.
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Bobby Shmonka
Старичье наподобие Гаджиева привели страну в ад
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Павел Мельников
Ответ BOBBYHULL
Смешно, ее так хейтили на спортсе всегда, а теперь она ум честь и совесть нашего спорта смотрю...
Наоборот. Стали хейтить те, кто раньше продолжал восхищаться ею, несмотря на поправки и другие явные подлянки, которые она сделала населению.
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Не уверен!!
Ну так депутаты говорят как жить молодёжи, хотя их дети в России не живут
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Artem Piatkov
Ответ Гоша Петров
пошли минуса без обоснований!я знаю о чем говорю,Мадрид в сравнении с Москвой деревня
Хорошая шутка
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Максим Гафаров
Каждый день из ящика, вы говорите как жить всему миру.
Даже тем, кто и так неплохо живёт
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fbd
Так, не понял, это он сейчас против поправок в конституцию выступил? Или Исинбаева еще в какой то форме делала заявления, как нам жить?
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circassian*
Я охреневаю конечно с этих лицемерных людей.
А когда Исинбаева живя в Монако продвигала нам поправки в Конституцию, они этому возмущались?
А может дело не в том, откуда она говорит, а в том - совпадают ли ее слова с линией власти?
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Петроград
Ответ Гоша Петров
Испания лучше только климатом.Технологически и инфраструктурно хуже России.Москва бьет Мадрид по всем статьям.Уровень употребления героина высокий в стране.Экономика слабая. В чем кроме климата из за которого эту страну выбирают для эмиграции она лучше?
ВВП на душу населения
Испания: 27435 USD
Россия: 10079 USD

Скоростных железных дорог
Испания: 3966 км
Россия: 1221 км

Аэропортов
Испания: 58
Россия: 89
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Владимир Дзяворук
Не нужно при жизни кого либо давать их имена кому или чему либо , чьим либо именем нужно называть только посмертно!!!
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Ace13
АХАХАХААХАХАХ
Классика приспособленцев

Уехал - «нечего учить нас жизни»

Остался - «ну и вали в свой загнивающий запад, если у нас все плохо, хватит ныть»

🤡🤡🤡🤡
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Святогор
кто бы говорил,но не ты,про то как кому жить
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Dmitriy Korchagin
Пробудился песька)
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Ace13
Ответ tankist231
А скажи мне, нормально живут в ЕС или США те кто допустим в пользу России говорит, им это свободно дают говорить? А если он звезда какая нибудь спорта или актёр или другой известный человек, не будет у него проблем? Так что за эту свободу слова и возможность говорить, не надо накидывать
В тюрьму за это не посадят, не переживай
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Александр Каретников
Ответ Sergei Osmanov
Чтобы спасти своё имущество в Европе она должна была отречься от России. Она это сделала это без зазрения совести. Надеюсь уехала с концами, нам такие не нужны.
а кто нам нужен?
безвольные рабы идущие умирать....
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