Загитова хочет сама набирать тренеров в свою школу в Казани. Но с татарстанскими специалистами она не контактирует («Бизнес Online»)

Алина Загитова хочет сама набирать тренеров в свою школу в Казани.

Однако, она не контактирует с татарстанскими тренерами и до сих пор не называла никаких фамилий.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, Загитова не планирует перебираться в Казань на постоянную основу с открытием школы. При этом она не ведет никакой коммуникации с функционерами татарстанского фигурного катания.

Федерация фигурного катания Республики Татарстан (которую возглавляет глава приемной президента РФ в Республике Элина Быстрицкая) тоже не участвует в процессе.

Следующее большое совещание по школе пройдет в сентябре.

Загитова запускает школу своего имени в Казани – что об этом известно?