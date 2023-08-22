Загитова хочет сама набирать тренеров в свою школу в Казани. Но с татарстанскими специалистами она не контактирует («Бизнес Online»)

Теги Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова хочет сама набирать тренеров в свою школу в Казани.

Однако, она не контактирует с татарстанскими тренерами и до сих пор не называла никаких фамилий.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, Загитова не планирует перебираться в Казань на постоянную основу с открытием школы. При этом она не ведет никакой коммуникации с функционерами татарстанского фигурного катания.

Федерация фигурного катания Республики Татарстан (которую возглавляет глава приемной президента РФ в Республике Элина Быстрицкая) тоже не участвует в процессе.

Следующее большое совещание по школе пройдет в сентябре.

Загитова запускает школу своего имени в Казани – что об этом известно?

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29 комментариев

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Machine Head
Это безызбежно , конечно . Какой может быть уровень общения Алиночки с помощником главы республики . Мы тебе все сделаем , дорогая , ты уж найди нам тренеров .
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Ярик01
Даже Кабаева поскромничала и не назвала громадный центр художественной гимнастики в Сочи, что построен через её фонд, своим именем ...
+25
-6
+19
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Александр Ерохин
Загибизнес получится. Безызбежно.
+27
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Мира2024
Загитова то, Загитова сё, Загитова, Загитова, Загитова...
Да, сильна наша свояЗагитова, управляет Президентами, Министрами, диктует им что делать и как, а ей всего 21 год, так же, Бизнес Online?
+11
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+8
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Maecenas
Естественно, такая деловая инста-фифа на периферию в какую-то Казань не переедет. А пособирать плоды – самое то.
+6
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На Пекин
Что за нападки на Загитову опять? Информация похожа на обс.
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Татьяна Карасева
Ответ Olga.t
Переводить хейт на Медведеву уже неактуально, теперь новая мишень Камила. У вас кругом заговор и враги... Отстаньте от Камилы и просто восхищайтесь своей любимой фигуристкой. Благо поводов она даёт много.
Камила, любимица этого издания, оно (издание) заявило, что против названия этой школы именем Затитовой, хотят чтобы назвали именем Тутберидезе, а куратарами были Валиева и Тарасова, так что Камила здесь очень причём, хочется ей хоть в чем то обойти Алину. Ситуация напоминает историю с Пумой.
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Artemon1302
Ответ fillette
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Да всё шито белыми нитками) Ками хоть бы так в открытую одежду Загитовой не копировала, и так понятно что во всём хочет быть «вместо неё».
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На Пекин
Может, просто рано ещё тренеров приглашать? Всему свое время.
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Delirium
С каждой цитатой из статьи все больше похоже на гнилой наброс, да еще с националистичным подтекстом.
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AllaS
Все перевернуть , а ещё лучше придумать и выпустить в свет новость . Бизнес он Лайн ! Видно Имамов помог , все у Президента Татарстана разузнать на личном приеме . Или у Министра Спорта ! Месяц назад об»явили о проекте . Школу ЭГТ шесть лет строили и такого внимания пристального не было . А тут на котловане тренеров должна подобрать Загитова !
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Olga.t
Ответ fillette
Комментарий скрыт
Переводить хейт на Медведеву уже неактуально, теперь новая мишень Камила.
У вас кругом заговор и враги...
Отстаньте от Камилы и просто восхищайтесь своей любимой фигуристкой. Благо поводов она даёт много.
+12
-10
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Baverka555
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а что он такого делал? поведал миру историю, как загитова истерила и угрожала связями? так она этого не отрицала, так и было
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mahatma_gandi
Ответ Ярик01
Даже Кабаева поскромничала и не назвала громадный центр художественной гимнастики в Сочи, что построен через её фонд, своим именем ...
Какой еще фонд? 😆😆😆
Самим не смешно?
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scorp19
Хочу быть владычицей морскою.
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Maecenas
Ответ fillette
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Алинка молодец получается, узнала о готовящейся травле заранее и сыграла на опережение.
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Ярик01
Ответ mahatma_gandi
Какой еще фонд? 😆😆😆 Самим не смешно?
Не смешно, именно без её женских первичных признаков нельзя было бы получить и федеральное финансирование и объект в последующее управление МАК ХГ Небесная грация (где как и в Фонде она президент)
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Девушка Безимени
#алинакадровик
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margosha58
То есть министр спорта Татарстана никто и звать его никак? Школа еще не построена, но федерация Татарстана уже хочет поучаствовать в процессе? У них в штате строители, маляры и плиточники? Глупость какая-то....
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-3
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Baverka555
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Мира2024
Ответ Ярик01
Не смешно, именно без её женских первичных признаков нельзя было бы получить и федеральное финансирование и объект в последующее управление МАК ХГ Небесная грация (где как и в Фонде она президент)
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Tatuana
Ответ margosha58
Быстрицкая - это которая актриса 28 года рождения? Все понятно про федерацию Татарстана с таким президентом. Актриса была хорошая, но где она и где ФК.
Нет ,,это другой человек ,а Эли́на Авраа́мовна Быстри́цкая умерла 26 апреля 2019 г
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