Загитова хочет сама набирать тренеров в свою школу в Казани. Но с татарстанскими специалистами она не контактирует («Бизнес Online»)
Алина Загитова хочет сама набирать тренеров в свою школу в Казани.
Однако, она не контактирует с татарстанскими тренерами и до сих пор не называла никаких фамилий.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, Загитова не планирует перебираться в Казань на постоянную основу с открытием школы. При этом она не ведет никакой коммуникации с функционерами татарстанского фигурного катания.
Федерация фигурного катания Республики Татарстан (которую возглавляет глава приемной президента РФ в Республике Элина Быстрицкая) тоже не участвует в процессе.
Следующее большое совещание по школе пройдет в сентябре.
Загитова запускает школу своего имени в Казани – что об этом известно?
Да, сильна наша свояЗагитова, управляет Президентами, Министрами, диктует им что делать и как, а ей всего 21 год, так же, Бизнес Online?
У вас кругом заговор и враги...
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Самим не смешно?