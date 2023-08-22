Депутаты Свищев и Слуцкий подготовили законопроект об обязательном поднятии флага России на соревнованиях в стране

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Леонид Слуцкий Легкая атлетика

В Госдуме предлагают ввести обязательное поднятие флага РФ на соревнованиях.

Соответствующий законопроект подготовили депутаты Дмитрий Свищев и Леонид Слуцкий.

«Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях. Сегодня он может подниматься на мероприятиях, которые проводятся только образовательными организациями. Но у нас большое количество массовых, студенческих, корпоративных соревнований, где флаг не поднимается: марафоны, Лыжня России и т. д. Закон не запрещает, но и не обязывает. Почему? Мы что, стесняемся нашего флага?

Уже много лет ключевые государственные символы России подвергаются очевидной дискриминации в международном спорте. Мы боремся с этим. Но в России у нас почему‑то нет закона о том, что нужно на всех соревнованиях демонстрировать российский флаг. Здесь, дома, нас никто не ограничивает. Ограничивают наши же какие‑то регламенты. Надо их убирать.

Дети, подрастающее поколение должны знать наши государственные символы, должны гордиться ими. Особенно сейчас, когда наша страна и наш спорт стали объектами посягательств недружественных стран, возникает необходимость в проявлении особого внимания и уважения к государственному флагу», – сказал Свищев.

«На протяжении длительного времени российский флаг подвергается очевидной дискриминации на международной спортивной арене. Спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом. Но и на территории Российской Федерации флаг на соревнованиях поднимается в редких случаях. Считаю, что флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости российских спортсменов», – отметил Слуцкий.

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8 комментариев

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Вечно в бане
Я бы предложил вместо флага, поднимать на флагштоке … [Роскомнадзор].
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Игорь М.
Какой в этом смысл?
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Лека-Лека
Предлагаю поднимать флаг по всех учреждениях :офисах, магазинах, заправках и так далее.
+1
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Jesus Garsia
Главное вовремя подлизывать попец.
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Katerina Sunny
Дискриминация российского флага на территории России. Как всё запущено.
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Игорь Луценко
Безусловно, это решение главной проблемы в стране. Ничего важнее нет, спасибо депутатам, что прислушиваются к народу!
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Wokulski
А что только спорт: перед каждым спектаклем, концертом, кино... И цирк не забудьте
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М.Горький
Ответ Игорь М.
Какой в этом смысл?
Да чего там мелочиться - надо перед каждой тренировкой поднимать.
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