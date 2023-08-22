Апелляция «Юве» по делу о лишении титула-2005/06 из-за «кальчополи» отклонена. «Интер» окончательно признан чемпионом

Теги Интер Ювентус серия А Италия Лучано Моджи Федерация футбола Италии Футбол

Апелляция «Ювентуса» о возвращении чемпионского титула-2005/06 отклонена.

В понедельник Государственный совет Италии отклонил очередную попытку «бьянконери» оспорить решение о лишении команды звания чемпиона Италии 2006 года. «Ювентус» направил апелляцию, ответчиками по которой выступали Итальянская федерация футбола, «Интер» и Олимпийский комитет Италии. Титул был окончательно закреплен за «Интером».

«Ювентус» завершил сезон-2005/06 с рекордным 91 очком в чемпионате, но из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе, известном как «кальчополи», был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан «Интер».

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60 комментариев

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ymat
только статья требует исправлений: "Чемпионом был признан «Интер», занявший второе место в сезоне", только Интер занял 3-е место в том сезоне, но с Милана сняли 30 очков
+50
-2
+48
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Green grass
Ответ ymat
только статья требует исправлений: "Чемпионом был признан «Интер», занявший второе место в сезоне", только Интер занял 3-е место в том сезоне, но с Милана сняли 30 очков
Если с Милана сняли 30 очков, то они не должны были играть в ЛЧ и соответственно нужно аннулировать их кубок ЛЧ
+26
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+19
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Ramiz Tamazanov
Ответ rigobersong
Юве как всегда:) Кстати когда они Гринвуда подпишут?:)😀
когда тебя выпишут
+23
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semyonsemyonych
Ответ Green grass
Если с Милана сняли 30 очков, то они не должны были играть в ЛЧ и соответственно нужно аннулировать их кубок ЛЧ
Со всеми вычетами очков Милан тогда занял 3-е место, и играл в ЛЧ по праву
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Sergey Lavrikov
Все претензии к Юве по Кальчополли - это пять "спорных" матчей в сезоне 2004-05. Чемпионство сезона 2005-06 отняли лишь потому что, по мнению прокуратуры Ювентус должен был начать сезон 2005-06 в серии Б и якобы не имел права участвовать в серии А, а тем более ее выигрывать. Так что в сезоне 2005-06 чемпионство Юве было абсолютно заслуженным и у прокуратуры не было никаких претензий к действиям руководства Юве в том сезоне. По этой логике, если бы расследование и суд по сезону 2004-05 проходили не в 2006 году, а скажем в 2016, то Юве лишили бы всех титулов за этот период. А Интер в сезоне 2005-06 занял не второе место, а третье, уступив Милану 12 очков. Вот и думайте, насколько все эти действия являются справедливыми.
+16
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Filimon4ik
Картони Кампиони теперь окончательно.
+15
-7
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Direct free kick
Кто бы сомневался, в кабинетный делах интеру нет равных
+6
-1
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талгат таганский
самое дешёвое чемпионство
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Плевал я
Интер кабинетный чемпион). Чемпион без конкурентов, когда есть мало мальски нормально играющая команда интер сосёт. Сезон 09/10 только исключение. Таков путь интера,
+11
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giant
Ответ Плевал я
Интер кабинетный чемпион). Чемпион без конкурентов, когда есть мало мальски нормально играющая команда интер сосёт. Сезон 09/10 только исключение. Таков путь интера,
Ну конечно же. Когда Юве берет 9 лет чемпионства без конкуренции (попутно ослабляя прямых конкурентов - Щенсный, Пьянич,Игуаин) - это норм. А когда Юве сам садится в лужу из-за дурости руководства - это не считается, видите ли главного конкурента нет.
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Евгений Дмитриченко
Ответ felagund
Пора разобрать четвертьфинал ЧМ года этак 1972
В тот год ЧМ не проводился.
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Ramiz Tamazanov
окончательно закреплен статус картона всея Италии!
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giant
Ответ Direct free kick
Если бы не величие Моуриньо и трусливость Раньери - требла бы не было, было тогда зиротитули скорее всего или кубок Италии
Если бы не "величие" Раду и трусливость Инзаги Милан бы до сих пор мечтал о чемпионстве. Футбол не знает сослагательного наклонения. Выиграли здесь и сейчас - значит наиболее достойные.
+3
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Filimon4ik
Картони Кампиони теперь окончательно.
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Антонио Мартынов
Ответ onegin2007
Интересно, на что они рассчитывали? Ок, мы погорячились, теперь вы чемпионы, сейчас всем позвоним и вам вернут медали?
Они рассчитывали на то, что отменят так как официально признано, что интер точно также общался с судьями, как и остальные. Моратти удалось избежать наказания только в виду окончания срока давности дела
+2
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AmanEsen
А Милан не может потребовать аппеляцию?
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stomatologbeatles
Ответ Born is the King
Картон тогда был нулевой, особенно если сравнивать с Юве и Миланом
Я вижу у кого то в очередной раз ПОДГОР..ПОДГОРАЕТТ))))))))))))
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felagund
Пора разобрать четвертьфинал ЧМ года этак 1972
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Direct free kick
Ответ войд
Бчк с ручным Негрейрой 🗿
1992 - гол Кумана с левого штрафного
2006 - Маркус Мерк прибил Милан https://www.facebook.com/platinistop/videos/10150587154230693/
2009 - сами знаете
2011 - фальшивое удаление Пепе, до него было 0:0 с Реалом
2015 - кебаб чакыр не свистнул падение погба в штрафной, в ответной атаке забили победный
Негрейра это только половина дел, чистоиспанских
+1
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Joey Ramone
Ответ AmanEsen
А Милан не может потребовать аппеляцию?
Они умнее, поэтому и так поняли что ничего не светит.
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Andrey Kulchitsky
Ответ Green grass
Если с Милана сняли 30 очков, то они не должны были играть в ЛЧ и соответственно нужно аннулировать их кубок ЛЧ
сняли 30 и этого хватило для 3го места, ознакомьтесь с мат частью
+3
-2
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Born is the King
Ответ ymat
только статья требует исправлений: "Чемпионом был признан «Интер», занявший второе место в сезоне", только Интер занял 3-е место в том сезоне, но с Милана сняли 30 очков
Картон тогда был нулевой, особенно если сравнивать с Юве и Миланом
+15
-14
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miguel_diaz
Больше воплей Ювентини про картон нравится когда Барселонцы ноют про то,как Перес всё купил и как они страдали при Франко)))
+2
-1
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войд
Ответ Direct free kick
Кто бы сомневался, в кабинетный делах интеру нет равных
Бчк с ручным Негрейрой 🗿
+1
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войд
Ответ Direct free kick
1992 - гол Кумана с левого штрафного 2006 - Маркус Мерк прибил Милан https://www.facebook.com/platinistop/videos/10150587154230693/ 2009 - сами знаете 2011 - фальшивое удаление Пепе, до него было 0:0 с Реалом 2015 - кебаб чакыр не свистнул падение погба в штрафной, в ответной атаке забили победный Негрейра это только половина дел, чистоиспанских
А посмотри как они разнылись после двух туров ЛЛ😄
После всех кабинетных скандалов и беспределов у фанатов бчГ хватает наглости говорить о том,что их клуб засуживают😄
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