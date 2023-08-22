Апелляция «Юве» по делу о лишении титула-2005/06 из-за «кальчополи» отклонена. «Интер» окончательно признан чемпионом
Апелляция «Ювентуса» о возвращении чемпионского титула-2005/06 отклонена.
В понедельник Государственный совет Италии отклонил очередную попытку «бьянконери» оспорить решение о лишении команды звания чемпиона Италии 2006 года. «Ювентус» направил апелляцию, ответчиками по которой выступали Итальянская федерация футбола, «Интер» и Олимпийский комитет Италии. Титул был окончательно закреплен за «Интером».
«Ювентус» завершил сезон-2005/06 с рекордным 91 очком в чемпионате, но из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе, известном как «кальчополи», был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан «Интер».
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2006 - Маркус Мерк прибил Милан https://www.facebook.com/platinistop/videos/10150587154230693/
2009 - сами знаете
2011 - фальшивое удаление Пепе, до него было 0:0 с Реалом
2015 - кебаб чакыр не свистнул падение погба в штрафной, в ответной атаке забили победный
Негрейра это только половина дел, чистоиспанских
После всех кабинетных скандалов и беспределов у фанатов бчГ хватает наглости говорить о том,что их клуб засуживают😄