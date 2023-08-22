Апелляция «Юве» по делу о лишении титула-2005/06 из-за «кальчополи» отклонена. «Интер» окончательно признан чемпионом

Апелляция «Ювентуса» о возвращении чемпионского титула-2005/06 отклонена.

В понедельник Государственный совет Италии отклонил очередную попытку «бьянконери» оспорить решение о лишении команды звания чемпиона Италии 2006 года. «Ювентус» направил апелляцию, ответчиками по которой выступали Итальянская федерация футбола, « » и Олимпийский комитет Италии. Титул был окончательно закреплен за «Интером».

« » завершил сезон-2005/06 с рекордным 91 очком в чемпионате, но из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе, известном как «кальчополи», был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан «Интер».

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