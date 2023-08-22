Годовалая дочь Ярошика сломала теменную кость, упав в межлестничный пролет в гостинице. Это одна из причин ухода из «Оренбурга» (Иван Карпов)

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия происшествия Оренбург Футбол

Иржи Ярошик ушел с поста тренера «Оренбурга» из-за травмы дочери.

Ранее «Оренбург» объявил об уходе чеха с поста тренера «по семейным обстоятельствам».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, 45-летний ушел со своего поста по двум причинам. Во-первых, это спортивные результаты (одно очко в пяти матчах Мир РПЛ) и плохая атмосфера в команде.

Во-вторых, на днях дочь Ярошика Николь, которой 4 сентября исполнится год, упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где тренер проживает с семьей. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.

Жизни Николь ничего не угрожает, ее перевели в палату общего режима. Тем не менее Ярошик подавлен и в скором времени уедет в Чехию, где его дочь продолжит лечение.

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39 комментариев

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JENNINGS
Страшная новость! Здоровья Николь!
+167
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Rio de Janeiro
"упав в межлестничный пролет"
В годовалом возрасте при том что она не ходит сама? Тут очевидный косяк самих родителей.Девочке здоровья
+73
-12
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Гоша Петров
Здоровья дочери.Но думаю очевидно что причина ухода ужасные результаты команды,с таким составом клуб не должен безнадежно проигрывать Ахмату 4-0.
+35
-3
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Bartez1986
здоровья девчонке. А Ярошику удачи в дальнейшей карьере тренера. Пусть и заклятый соперник, но мужик вроде нормальный.
+15
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box2box2
С дочкой, конечно это несчастный случай, но думается, что он бы и без него надолго не задержался ГТ, примерно как и Олич у пфк пару лет назад.
+9
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Ебздрогыч
Ну тут не надо шутить, дети - это самое главное! Здоровья ребенку и удачи Иржи!
+12
-5
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Светлана Агейкина
Ответ Rio de Janeiro
"упав в межлестничный пролет" В годовалом возрасте при том что она не ходит сама? Тут очевидный косяк самих родителей.Девочке здоровья
Косяк, это когда должен был сделать, но заленился и не сделал. А с детьми такого возраста можно так устать и замотаться, что голова просто не соображает. Ходить начинают, как раз сами, но ничего не понимают. Так что не обвиняла бы родителей.
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Сергей Павлов
45-летний - это прозвище?
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Nick Lysov
Ответ Rio de Janeiro
"упав в межлестничный пролет" В годовалом возрасте при том что она не ходит сама? Тут очевидный косяк самих родителей.Девочке здоровья
А откуда инфа, что она не ходит сама? У меня дочь в 10 месяцев пошла. Поэтому, вероятность, что сама и улетела в проем - высока. Однако, это не отменяет факта, что явно кто-то не уследил за ребенком.
+5
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Sajres_Smit
Ответ Rio de Janeiro
"упав в межлестничный пролет" В годовалом возрасте при том что она не ходит сама? Тут очевидный косяк самих родителей.Девочке здоровья
В год уже ходят. Что не отменяет косяк родителей.
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Светлана Агейкина
Ответ Samir Livermore
за что минусуют
За карканье
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Сергей Силантьев
Девочке скорейшего выздоровления.
Понятно, что Иржи при таких обстоятельствах работать не может. И так не ладится, а тут еще такое.
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Вечно в бане
Ответ Samir Livermore
за что минусуют
Потому что тут никто никого не хоронит, и коммент совершенно не к месту.
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Мяти
Ужас. Здоровья малышке. Всем детям здоровья, они наше всё.
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FNT
Ответ Samir Livermore
за что минусуют
За кликушество и неуместный дешёвый пафос.
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rooney pers
Ответ Sajres_Smit
В год уже ходят. Что не отменяет косяк родителей.
Дети разные бывают, меня удивляют родители, у которых дети не отходят от них или сидят на одном месте. И они понятия не имеют, что есть малыши за которыми надо бдить 24/7 в прямом смысле! Они считают ролителей гиперактивных маьышей плохими, так как они часто попадают в сетуации. Там на 1,5 секунды отвлёкся и он уже без двух передних зубов или еще что-то. Тяжело быть на фоксе долшое время, физически невозможно. Я в этом деле на опыте.
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Сергей48
Здоровья девочки! Какая трагедия🤦‍♂️
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vzi
Ответ Rio de Janeiro
"упав в межлестничный пролет" В годовалом возрасте при том что она не ходит сама? Тут очевидный косяк самих родителей.Девочке здоровья
В год уже вовсю ходят.
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Ответ Nick Lysov
А откуда инфа, что она не ходит сама? У меня дочь в 10 месяцев пошла. Поэтому, вероятность, что сама и улетела в проем - высока. Однако, это не отменяет факта, что явно кто-то не уследил за ребенком.
Ну да, многие ходят, правда я чот не могу себе представить, чтоб по коридору и лестницам в гостинице. Собсна, по дому - и то глаз да глаз нужен
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Контрольный выстрел
Ужасно. Здоровья! Иржи терпения.
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eftomolgy
Ответ Rio de Janeiro
"упав в межлестничный пролет" В годовалом возрасте при том что она не ходит сама? Тут очевидный косяк самих родителей.Девочке здоровья
Возможно и ходит. Девочки часто начинают ходить в 9-10 месяцев. Да и мальчики многие уже в год ходят
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white@kiD
здоровья ребенку
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Glyb Aleksey
Жесть, конечно. Девочке здоровья, Ярошику удачи на тренерском поприще. Хороший игрок был, один из лидеров в команде Газзаева в начале 2000-ых.
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Samir Livermore
Ответ JENNINGS
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за что минусуют
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Say Hello to the Robots
Ответ Bartez1986
здоровья девчонке. А Ярошику удачи в дальнейшей карьере тренера. Пусть и заклятый соперник, но мужик вроде нормальный.
Нормальный мужик - не профессия. А результатов клуб с Иржи не давал, увы.
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