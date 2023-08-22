Годовалая дочь Ярошика сломала теменную кость, упав в межлестничный пролет в гостинице. Это одна из причин ухода из «Оренбурга» (Иван Карпов)
Иржи Ярошик ушел с поста тренера «Оренбурга» из-за травмы дочери.
Ранее «Оренбург» объявил об уходе чеха с поста тренера «по семейным обстоятельствам».
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, 45-летний ушел со своего поста по двум причинам. Во-первых, это спортивные результаты (одно очко в пяти матчах Мир РПЛ) и плохая атмосфера в команде.
Во-вторых, на днях дочь Ярошика Николь, которой 4 сентября исполнится год, упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где тренер проживает с семьей. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.
Жизни Николь ничего не угрожает, ее перевели в палату общего режима. Тем не менее Ярошик подавлен и в скором времени уедет в Чехию, где его дочь продолжит лечение.
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В годовалом возрасте при том что она не ходит сама? Тут очевидный косяк самих родителей.Девочке здоровья
Понятно, что Иржи при таких обстоятельствах работать не может. И так не ладится, а тут еще такое.