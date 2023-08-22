Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

Теги Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Олег Тиньков Краснодар Елизавета Туктамышева Сергей Галицкий контент Виктор Кравченко Футбол

Олег Тиньков снова раскритиковал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

В мае 2022 года российский предприниматель говорил: «Ваш герой Галицкий никогда и ничего не сказал, а вы жопу лижете. А я много чего сказал». Также он заявил о СВО: «Лучше бы Галицкий высказался. Я ему говорю: «У тебя «Краснодар» заберут, стадион, парк? Ты же все равно для людей построил. Ну не отмолчишься». В ноябре он сказал: «Я в шоке, какие все трусы! Сказал ему: «Засунь себе в жопу «Краснодар» и парк».

– Вы понимаете, как сейчас, в изоляции и без еврокубков, можно содержать, спонсировать команду в Краснодаре, где даже аэропорт не работает?

– Я вообще не понимаю. Я смотрю спорт, секцию на РБК. Там только про скандалы пишут каких-то фигуристов, кто с кем расстался, кто жопу показал, кто сиську – какая-то Тухтамашева (Елизавета Туктамышева – Sports.ru). Я понимаю, что российский спорт сейчас – это про показать жопу или какие-то сексуальные скандалы. Это все фантасмагория, смешно.

Какой-то Федун что-то там заявил про «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» вничью сыграл – я не то что не кликну, постараюсь поскорее промотать. Ну какой спорт в этой стране без международного участия? Это какой-то бред. Какие-то дворовые соревнования.

– А вы понимаете, почему Галицкий продолжает это все делать?

– Нет, не понимаю. У него какие-то свои установки, он че-то там себе придумал. Что Краснодар – его город, «мои мальчики». Эти его мальчики... Он, в отличие от меня, на международном рынке не работал – там это не так работает.

Мальчики, когда начинают хорошо пинать, они тут же заключают контракты с другими командами и уезжают оттуда, из этого говна. И плевать им на этого Галицкого, что он на них потратился и душу вложил. Потому что спортсмены – и это, справедливости ради, нормально, – они все продажные. У них короткая жизнь. Они мне:  «Ой, Олег, мы тебя так любим!» Потом им предлагали контракт больше полмиллиона – и они убегали. У них агенты. Они ищут, где больше платят.

В последний раз в Милане Сергей мне лично сказал: «Я не могу бросить ребят... Мои ребята... Моя молодая школа». Но парадокс в том, что эти ребята сразу его бросят, как только им предложат контракт.

У Галицкого стадион частный. Все: «Галицкий, Галицкий!» Он умрет, его дочка продаст за 100 миллионов этот стадион. Насчет парка не знаю, наверное, государственный, передал городу, молодец. И команда у него частная, ее тоже можно продать – наверняка стоит тех денег, что он в нее инвестировал.

– Вы помирились, все нормально?

– Нет, я с ним не мирился, он мне не звонил, и я ему не звонил. А что нам говорить? Я считаю, что он трус, вот и все.

Мы сидели и говорили. Он сказал: «Да, я тоже как и ты, ты молодец. Я тоже заявлю, поддержу». А потом он просто испугался. Прикрылся стадионом, ребятами какими-то.

Чего ему эти ребята? Ты же живешь один раз, у тебя карма – ты должен как человек поступить, а не прикрываться какими-то краснодарами, клубами, парками. Тем более все построено, стоит.

Жизнь нас рассудит, там (показывает на небо – Sports.ru) нас рассудят. Кто мы такие, чтобы судить? Нет, не общаемся мы, но мне больно, – сказал Тиньков в интервью Вите Кравченко.

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78 комментариев

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enechipo
Я видел, что построил Галицкий для людей, а не для себя или для бизнеса. И я видел, что сделал Тиньков для себя и для бизнеса, а не для людей.
Поэтому пусть этот лондонский пустозвон заткнется и молчит в тряпочку.
+112
-15
+97
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ZarvuR2020
Тиньков много чего говорил. И призывал из Путина царя сделать, и силовиков к блогерам отправлял. Когда богатый человек уезжает в любимый олигархами Лондон, и уже оттуда начинает говорить, то в чём тут смелость? Я никогда не фанател от Галицкого, но он один из немногих в России, кого меценатом можно назвать.
+58
-3
+55
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Геннадий Тимченко
что касается Олега - он за словом в карман не лезет: ради личной выгоды не раз на 180 градусов переворачивался и если почувствует пользу для себя, то без тени смущения начнёт опять нахваливать Πγτина и его План☝️
+39
-3
+36
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Покерный Футбол
Этот клоун кучерявый выбрал себе лёгкую мишень для травли, чего же рот не раскрыл на Потанина,Ротенберга или Лисина? Все ему Галицкий не даёт спокойно жить,оставь уже больного человека в покое.
+27
-2
+25
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stalnoii
Ответ enechipo
Я видел, что построил Галицкий для людей, а не для себя или для бизнеса. И я видел, что сделал Тиньков для себя и для бизнеса, а не для людей. Поэтому пусть этот лондонский пустозвон заткнется и молчит в тряпочку.
в точку👌
+16
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+12
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kk.abb
Ответ enechipo
Я видел, что построил Галицкий для людей, а не для себя или для бизнеса. И я видел, что сделал Тиньков для себя и для бизнеса, а не для людей. Поэтому пусть этот лондонский пустозвон заткнется и молчит в тряпочку.
Смысл принижать хорошие дела Тинькова? Он много сделал для Камчатки, для своего родного города, для больных раком. Это всё не слова, а дела.
+13
-3
+10
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balander09
какая же желтуха и грязь
всех обгадил, даже Лизе досталась, хотя кроме как откровенного ряда зашквара не было
Галицкий захотел построить стадион и парк, построил , захотел 11 воспитанников, вышли
этот же поц всю желчь вылил на нездорового человека, хотя сам такой же нездоровый
какая-то солидарность должна быть
тьфу, а ведь он в здравом уме это сказал
даже его фонд не даёт права так судить
+11
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Георгий Большаков
Так он и поступает как человек - развивает спорт в своей стране
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ПавелАвер
Ответ Георгий Большаков
Так он и поступает как человек - развивает спорт в своей стране
Суть интервью была, то что Галицкий тоже против то что сейчас творится, но публично не стал это говорить.
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kk.abb
Ответ Илнур Кара
где эти дела были показаны?
Для тебя главное - реклама и показуха, а не дела? Ну загугли тогда и посмотри, удивишься.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Вот бы нам побольше таких трусов...
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ayfolomeev
Как был популистом, так популистом и остался. Карма какая-то. Кто кого рассудит?
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sergey2022
Сергея Николаевича Галицкого люди будут помнить годы, а Тинькова после ребрендинга банка через 2 года забудут, как говорится сравнил с одной стороны Человека и себя - жука навозного
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Рома Политов
Написал в ответах на другой комментарий, но напишу и здесь. Не надо писать, что Тиньков ничего хорошего не сдалал. Его фонд спас жизни огромного количества россиян больных лейкемией.
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Макс Коновалов 1000
Олежа самый главный трус 👎
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Красная стрела
А вообще, видно, чем 0,2% отличаются от патриотов. Один сбежал, льёт грязь, ради того, что б на западе понравится. Другой, продолжает делать дело, даже когда и горе в семье, и болезнь. Причём даже не отвечает на эти помои. Галицкий просто идёт вперёд. И если Краснодар выиграет чемпионат - это будет очень красиво.
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Евгений
На предателя тинькова всем плевать, вот он и решил о себе напомнить!
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fil_spb
И зачем спортс это говно сюда принёс?
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Жорег Борщофф
Ответ ПавелАвер
Суть интервью была, то что Галицкий тоже против то что сейчас творится, но публично не стал это говорить.
Это его право, его мнение. Не надо теперь кичиться из-за забора. И кто трус?
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Рома Политов
Ответ enechipo
Я видел, что построил Галицкий для людей, а не для себя или для бизнеса. И я видел, что сделал Тиньков для себя и для бизнеса, а не для людей. Поэтому пусть этот лондонский пустозвон заткнется и молчит в тряпочку.
Тиньков очень много сделал для больных лейкемией. Огромная часть его активов ушла на благотворительность.
+17
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Tomas Nepotrebko
Ответ Покерный Футбол
Этот клоун кучерявый выбрал себе лёгкую мишень для травли, чего же рот не раскрыл на Потанина,Ротенберга или Лисина? Все ему Галицкий не даёт спокойно жить,оставь уже больного человека в покое.
может, потому что у него спросили про галицкого?
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Полуэктов Пётр
Ответ ZarvuR2020
Тиньков много чего говорил. И призывал из Путина царя сделать, и силовиков к блогерам отправлял. Когда богатый человек уезжает в любимый олигархами Лондон, и уже оттуда начинает говорить, то в чём тут смелость? Я никогда не фанател от Галицкого, но он один из немногих в России, кого меценатом можно назвать.
Не в качестве защиты кого-то от чего-то, а просто в качестве ответа на вопрос:
"Когда богатый человек уезжает в любимый олигархами Лондон, и уже оттуда начинает говорить, то в чём тут смелость?" - тут смелость в том, что твои слова лишили тебя огромных денег. И ты ЗАРАНЕЕ знал, что так будет и всё равно их произнес. В этом смелость.
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Arman FCSM
Галицкий просто делает всё для местных ребят, которые мечтают стать футболистами, для команды, для города. Делает это, потому что хочет, потому что может это позволить. Какое тебе, г-н Тиньков, дело до него? Высказался и свалил? Ну, молодец. Че ты до него докапался
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Доктор Верховцев
Дайте ему селёдки!
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OldRedWhite
Ответ Геннадий Тимченко
что касается Олега - он за словом в карман не лезет: ради личной выгоды не раз на 180 градусов переворачивался и если почувствует пользу для себя, то без тени смущения начнёт опять нахваливать Πγτина и его План☝️
С Вашей фамилией ерунды не скажешь !
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