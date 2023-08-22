Саудовцы не хотят подписывать Гринвуда из опасений, что это навредит имиджу лиги. Джеррард назвал историю об интересе «Аль-Иттифака» к Мэйсону выдумкой

Мэйсон Гринвуд вряд ли перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

Вчера таблоид The Sun написал, что полузащитник, покидающий «Манчестер Юнайтед» после скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании, заинтересовал «Аль-Иттифак» и другие ближневосточные клубы, а также «Рому» и «Галатасарай».

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард в Instagram назвал эту историю «фэйковыми новостями».

Talksport сообщает, что руководство лиги Саудовской Аравии в принципе не хочет, чтобы местные клубы заключали контракт с Гринвудом, опасаясь, что это нанесет ущерб общественному имиджу турнира.

В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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