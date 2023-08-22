Саудовцы не хотят подписывать Гринвуда из опасений, что это навредит имиджу лиги. Джеррард назвал историю об интересе «Аль-Иттифака» к Мэйсону выдумкой

Теги Манчестер Юнайтед Стивен Джеррард премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд вряд ли перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

Вчера таблоид The Sun написал, что полузащитник, покидающий «Манчестер Юнайтед» после скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании, заинтересовал «Аль-Иттифак» и другие ближневосточные клубы, а также «Рому» и «Галатасарай».

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард в Instagram назвал эту историю «фэйковыми новостями».

Talksport сообщает, что руководство лиги Саудовской Аравии в принципе не хочет, чтобы местные клубы заключали контракт с Гринвудом, опасаясь, что это нанесет ущерб общественному имиджу турнира.

В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев

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blаncо
В Спартак ему надо - как влитой зайдёт. Там любят персонажей из криминально-уголовного мира.
+53
-7
+46
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Aleksey Dolmatov
Это уже как анекдот выглядит
+45
-3
+42
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Cristiano Ronaldo
Саудиты: право на насилие на женщинами имеем только мы, а не этот неверный!
+30
-3
+27
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Давид Agabekyan
Ответ Tiestorzn17
А то ж прям святые люди. Женщин за людей не считают, журналистов мочат как у нас, а тут «негативный имидж от футболюги», мда…
Как у нас? Не помню чтобы из нашего посольства журналиста по кускам выносили
+27
-9
+18
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Artuom Batishev
Вот и ответ защитникам Гринвуда, которые недоумевали почему МЮ с ним расстался.

Тут совершенно другая лига и при этом всеравно клуб беспокоится о репутации!
+12
-4
+8
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Pucheslav
Ответ Jordan_Henderson14
По итогу перейдет в какой-нибудь Кристал Пэлас или Фулхэм и заиграет как раньше
Не будет его в Англии в ближайшие лет 5. Может в Италии окажется
+8
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Иван Павлов
Ответ Давид Agabekyan
Как у нас? Не помню чтобы из нашего посольства журналиста по кускам выносили
Ну да, у нас их просто убивают. Большое отличие конечно.
+11
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Ответ Artuom Batishev
Вот и ответ защитникам Гринвуда, которые недоумевали почему МЮ с ним расстался. Тут совершенно другая лига и при этом всеравно клуб беспокоится о репутации!
Проблема мю, что они воду в ступе полгода толкли: ой, давайте всех опросим, что-то расследуем
+6
-1
+5
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Jordan_Henderson14
По итогу перейдет в какой-нибудь Кристал Пэлас или Фулхэм и заиграет как раньше
+6
-2
+4
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DolJun
даже саудовцы считают гринвуда токсичным активом, а местные сочувствующие мю все еще считают что глейзеры и ко должны были пойти на риск и оставить его
+6
-2
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Ызяя
Люди о имидже заботятся, а Рома Зверь выступил перед бойцами в Донбассе, удалив все свои прошлые блеяния из нета.
Имидж имиджем, а кушать то что то надо ))
+9
-6
+3
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Антон Фалафель
Нуу, если бы расчленил свою бабу и вывез в лес в чемодане, всё бы было норм. Приняли бы как своего, родного.
+3
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Дмитрий Якушевич
Ответ Давид Agabekyan
Как у нас? Не помню чтобы из нашего посольства журналиста по кускам выносили
Ну их стреляли возле дома как Политковскую. Что это меняет? Он же сказал «мочат» а не как именно мочат
+7
-5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ blаncо
В Спартак ему надо - как влитой зайдёт. Там любят персонажей из криминально-уголовного мира.
Хорошо, что Зарема вовремя ушла. А то у Гринвуда самонаведение на молодых мам. Там ведь ещё и Промес из-под щитка нож может достать👹
+2
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Николай Минкин
Ответ blаncо
В Спартак ему надо - как влитой зайдёт. Там любят персонажей из криминально-уголовного мира.
Было бы не плохо!
+2
0
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ArnoNeputevy
"Дело Гринвуда" - какая-то квинтэссенция всеобщего дебилизма.
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Юрий Костыгин
Ложечки нашлись, а осадочек....
+1
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Cristiano Ronaldo
Ответ Aleksey Dolmatov
Это уже как анекдот выглядит
Вот это поворот!
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Tiestorzn17
Ответ Давид Agabekyan
Как у нас? Не помню чтобы из нашего посольства журналиста по кускам выносили
Ну по количеству не меньше, а кто уж более открыто хз. Все молодцы рты правде затыкать.
+4
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Ефии
он молодой еще…
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Простой Простой
Ответ Блуждающий странник
Саудовцы, которые женщин за людей не считают не хотят подписывать Гринвуда. Вот это анекдот)
кто тебе сказал? или ты был в саудовской аравии? я там был, женщины там свободно гуляют и свободно работают
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Supreme Allah
А какая им разница? Там отношения к женщинам , хуже чем к собакам. Какой имидж 🤪 В зенит тогда можно , либо вариантов у него вообще нет больше, если даже эти бандерлоги его не берут.
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o0
Жизнь надо прожить так, чтобы Саудовская Аравия боялась навредить имиджу из-за контакта с тобой 😅 Круче может быть только такое же сообщение от Талибана 😀
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Блуждающий странник
Саудовцы, которые женщин за людей не считают не хотят подписывать Гринвуда. Вот это анекдот)
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Lifar Skladchikov
Ответ QWertY
Нашу Кришти они без проблем купили несмотря на насилие
а кого он насиловал? ну-ка)
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