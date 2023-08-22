Саудовцы не хотят подписывать Гринвуда из опасений, что это навредит имиджу лиги. Джеррард назвал историю об интересе «Аль-Иттифака» к Мэйсону выдумкой
Мэйсон Гринвуд вряд ли перейдет в клуб из Саудовской Аравии.
Вчера таблоид The Sun написал, что полузащитник, покидающий «Манчестер Юнайтед» после скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании, заинтересовал «Аль-Иттифак» и другие ближневосточные клубы, а также «Рому» и «Галатасарай».
Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард в Instagram назвал эту историю «фэйковыми новостями».
Talksport сообщает, что руководство лиги Саудовской Аравии в принципе не хочет, чтобы местные клубы заключали контракт с Гринвудом, опасаясь, что это нанесет ущерб общественному имиджу турнира.
В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«МЮ» расстанется с Гринвудом: «Все стороны признают, что Мэйсону трудно возобновить карьеру в «Юнайтед»
Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Тут совершенно другая лига и при этом всеравно клуб беспокоится о репутации!
Имидж имиджем, а кушать то что то надо ))