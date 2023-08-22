Мбаппе выбрали 3-м вице-капитаном «ПСЖ» тайным голосованием. Маркиньос остался капитаном

Килиан Мбаппе будет одним из вице-капитанов «ПСЖ» в этом сезоне.

RMC Sport передает, что футболисты команды поучаствовали в тайном голосовании, по итогам которого защитник Маркиньос остался капитаном команды.

Проводить опрос решили в связи с тем, что не всем в « » (в том числе менеджерам) понравилось то, что этот вопрос в начале сезона решался недостаточно формальным образом.

Во вторник выборы прошли в более строгом и анонимном виде, и сохранил повязку. Первым вице-капитаном был выбран , вторым – , третьим – .

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