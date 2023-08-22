Мбаппе выбрали 3-м вице-капитаном «ПСЖ» тайным голосованием. Маркиньос остался капитаном

Теги ПСЖ лига 1 Франция Данилу Перейра Маркиньос Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе будет одним из вице-капитанов «ПСЖ» в этом сезоне.

RMC Sport передает, что футболисты команды поучаствовали в тайном голосовании, по итогам которого защитник Маркиньос остался капитаном команды.

Проводить опрос решили в связи с тем, что не всем в «ПСЖ» (в том числе менеджерам) понравилось то, что этот вопрос в начале сезона решался недостаточно формальным образом.

Во вторник выборы прошли в более строгом и анонимном виде, и Маркиньос сохранил повязку. Первым вице-капитаном был выбран Данилу Перейра, вторым – Преснель Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
И это после всех его выкрутов с клубом. Конечно же, ручной ультрас не будет подвергать Мбаппе обструкции, проводить протесты у его дома с требованием убраться из ПСЖ. Эти лицемеры будут вылизывать своего героя, если от катарских покровителей поступит нужная команда.
Про парижское шапито надо сериалы снимать.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uragan Boy
🐢 достал
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mutsulhanov@icloud.com
Ответ Александр Александрович
Кстати балласт сброшен . Без месси и неймара в принципе у Мбаппе есть неплохие шансы на ЛЧ .
Без неймара это средняя команда
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Александрович
Кстати балласт сброшен . Без месси и неймара в принципе у Мбаппе есть неплохие шансы на ЛЧ .
Неймар и так по пол-сезона обычно пропускал. Когда он был здоров - дотащил в соло до финала ЛЧ. А мбуба так и будет набивать стату на фермерах из 3-х дивизионов и делать вид, что мечтает о реале, чтоб вытрясти новый контракт с шейхов🤓
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Вечно третий.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Его бюллетень не был анонимным и шёл за 5 голосов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
сбитый летчик, понимает , что такую стату как в этом колхозе больше нигде не набьет, вот и мутит чтобы остаться и с большим контрактом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fizrukfizruk
сколько новостей про наказания и вот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Неймар и так по пол-сезона обычно пропускал. Когда он был здоров - дотащил в соло до финала ЛЧ. А мбуба так и будет набивать стату на фермерах из 3-х дивизионов и делать вид, что мечтает о реале, чтоб вытрясти новый контракт с шейхов🤓
Плюсую по полной. Когда Неймар здоров и в форме, он самый главный тащер и самый яркий игрок ПСЖ в ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ Александр Александрович
Кстати балласт сброшен . Без месси и неймара в принципе у Мбаппе есть неплохие шансы на ЛЧ .
Что с ними, что без, парижский мешок обречен быть униженным в 1/8 лч за свои грехи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий