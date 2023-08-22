Мбаппе выбрали 3-м вице-капитаном «ПСЖ» тайным голосованием. Маркиньос остался капитаном
Килиан Мбаппе будет одним из вице-капитанов «ПСЖ» в этом сезоне.
RMC Sport передает, что футболисты команды поучаствовали в тайном голосовании, по итогам которого защитник Маркиньос остался капитаном команды.
Проводить опрос решили в связи с тем, что не всем в «ПСЖ» (в том числе менеджерам) понравилось то, что этот вопрос в начале сезона решался недостаточно формальным образом.
Во вторник выборы прошли в более строгом и анонимном виде, и Маркиньос сохранил повязку. Первым вице-капитаном был выбран Данилу Перейра, вторым – Преснель Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Про парижское шапито надо сериалы снимать.