Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»
Олег Тиньков не верит в идею Сергея Галицкого о воспитанниках «Краснодара».
– У вас с Галицким полное противоречие. Вы когда собирали команду (велосипедную – Sports.ru), говорили: мне не нужна команда из всех россиян, я хочу взять лучших. А он хочет, наоборот, 11 человек в составе из «Краснодара».
– Полный бред. Ну, кстати, у него ничего и не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где он? Прошло 15 лет – у него там какие-то, я вижу, негры бегают. Ну, я когда «Краснодар» видел, я видел, что там черных у него полно.
Ну это полный бред, это работать не будет. Это утопия. Он бредит просто, – сказал российский предприниматель в интервью Вите Кравченко.
Галицкий про 11 воспитанников: «Это будет. Сейчас мы не можем биться за первую пятерку 21-летними»
Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
"черных полно"
Сейчас для лондонской публики интервью переведут, Олег встанет на одно колено и скажет что его неправильно поняли, из контекста вырвали
Краснодар же закупает уголь пачками.
Когда, если не сейчас? Ради чего везти легионеров? Чтобы побороться за 6- е место как в прошлом году , а не занять 10-е, но со своими пацанами?
Такой уровень познания работы любой структуры умиляет) отдел скаутов тогда можно разогнать, раз закупать никого не будем… свои должны попадать в основу естественным образом, конкурируя за место. А не потому что Галицкий что то когда то сказал Тинькову
Но нет, что журналюги, что этот - заладили "где 11 воспитанников, где 11 воспитанников, бред, утопия". Не говоря о том, что академия, на секундочку, существует не так давно, и воспитанников, которым 30+, сейчас просто не существует. Разве Галицкий говорил, что эти 11 воспитанников в составе должны быть ТОЛЬКО молодыми?