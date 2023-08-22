Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

Олег Тиньков не верит в идею Сергея Галицкого о воспитанниках «Краснодара».

– У вас с Галицким полное противоречие. Вы когда собирали команду (велосипедную – Sports.ru), говорили: мне не нужна команда из всех россиян, я хочу взять лучших. А он хочет, наоборот, 11 человек в составе из «Краснодара».

– Полный бред. Ну, кстати, у него ничего и не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где он? Прошло 15 лет – у него там какие-то, я вижу, негры бегают. Ну, я когда « » видел, я видел, что там черных у него полно.

Ну это полный бред, это работать не будет. Это утопия. Он бредит просто, – сказал российский предприниматель в интервью Вите Кравченко.

Галицкий про 11 воспитанников: «Это будет. Сейчас мы не можем биться за первую пятерку 21-летними»

Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

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