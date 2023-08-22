Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

Теги премьер-лига Россия бизнес Олег Тиньков Краснодар Сергей Галицкий лимит на легионеров контент Виктор Кравченко Футбол

Олег Тиньков не верит в идею Сергея Галицкого о воспитанниках «Краснодара».

– У вас с Галицким полное противоречие. Вы когда собирали команду (велосипедную – Sports.ru), говорили: мне не нужна команда из всех россиян, я хочу взять лучших. А он хочет, наоборот, 11 человек в составе из «Краснодара».

– Полный бред. Ну, кстати, у него ничего и не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где он? Прошло 15 лет – у него там какие-то, я вижу, негры бегают. Ну, я когда «Краснодар» видел, я видел, что там черных у него полно.

Ну это полный бред, это работать не будет. Это утопия. Он бредит просто, – сказал российский предприниматель в интервью Вите Кравченко.

Галицкий про 11 воспитанников: «Это будет. Сейчас мы не можем биться за первую пятерку 21-летними»

Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

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120 комментариев

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Артем Русанов
Ахахаххаах, в Англии его это интервью надо бы перевести
+213
-6
+207
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Aleksey Yashin
"негры бегают"
"черных полно"

Сейчас для лондонской публики интервью переведут, Олег встанет на одно колено и скажет что его неправильно поняли, из контекста вырвали
+140
-6
+134
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Bobby Shmonka
Тиньков максимально мерзок ))
+108
-28
+80
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ZarvuR2020
Ответ crazy_elky
Тинькова строго судить не стоит. К сожалению, явно на менталке сказалась тяжелая болезнь. Физические изменения в мозгу уже.
Да у него и до рака такая менталка была, просто флюгер был в другую сторону.
+71
-4
+67
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crazy_elky
Тинькова строго судить не стоит. К сожалению, явно на менталке сказалась тяжелая болезнь. Физические изменения в мозгу уже.
+72
-17
+55
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Саша Пушкин
Ответ Артем Русанов
Ахахаххаах, в Англии его это интервью надо бы перевести
Тоже не врубаюсь в это. Галицкий носился со своей академией. А сейчас, когда нет путевок в еврокубки и уровень чемпионата упал, что можно не переживать о вылете команды в Пердив, и стоило бы максимально подпускать к основе своих.
Краснодар же закупает уголь пачками.
Когда, если не сейчас? Ради чего везти легионеров? Чтобы побороться за 6- е место как в прошлом году , а не занять 10-е, но со своими пацанами?
+51
-13
+38
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Serge Vendino
Сафонов/Агкацев, Волков, Кривцов, Черников, Сперцян - ключевые игроки. Не 11, конечно, но тоже много. В других клубах РПЛ ещё есть краснодарские воспитанники (Фомин, Комличенко, Уткин, Литвинов..) - то есть благодаря Галицкому люди получили футбольное образование, а страна - качественных футболистов.
+34
-3
+31
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Ранальду с пивком
Ну вообще Краснодар уже играл 11 воспитанниками в прошлом сезоне на сколько я помню ,в каком-то из таймов . Лично я верю в идею Галицкого . Уже сейчас по всей РПЛ почти все воспитанники Краснодара являются на ведущих ролях в своих клубах, не вижу проблем в будущем удержать их в команде .Очень таким комом в горле встают агенты в том числе , которые в свое время испортили первое хорошее поколение игроков Шапи , Игнатьев, Сафонов
+28
-4
+24
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cektor
Олежа опять не те таблетки выпил ...
+28
-7
+21
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Oleg Olegov
Ответ Bobby Shmonka
Тиньков максимально мерзок ))
Ну пиво, пельмени и приложение банка у него ниче так были)
+21
-4
+17
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forsp
Ответ Aleksey Yashin
"негры бегают" "черных полно" Сейчас для лондонской публики интервью переведут, Олег встанет на одно колено и скажет что его неправильно поняли, из контекста вырвали
Тут уже на два надо вставать и ползать))
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lovec23
Галицкий лучшее что у нас есть в нашем горе футболе . Пастроил стадион , тратит деньги на команду и академию .Городу подарил великолепный парк. У нас очень много богатых людей которые только и могут рассуждать и критиковать , но за рубль удавяться
+15
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Aleksey Yashin
"негры бегают" "черных полно" Сейчас для лондонской публики интервью переведут, Олег встанет на одно колено и скажет что его неправильно поняли, из контекста вырвали
Он скажет сначала: "Мне #####, я так чувствую", а потом: "Ты меня прощаешь?"©️🤓
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+9
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Alexander Prokofyev
И с этого человека Британия сняла санкции, а потом ее футболисты преклоняют колени и кричат нет расизму:)
+9
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+8
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Artem Ka
Ответ Саша Пушкин
Тоже не врубаюсь в это. Галицкий носился со своей академией. А сейчас, когда нет путевок в еврокубки и уровень чемпионата упал, что можно не переживать о вылете команды в Пердив, и стоило бы максимально подпускать к основе своих. Краснодар же закупает уголь пачками. Когда, если не сейчас? Ради чего везти легионеров? Чтобы побороться за 6- е место как в прошлом году , а не занять 10-е, но со своими пацанами?
Может, чтобы занять 1-3?
Такой уровень познания работы любой структуры умиляет) отдел скаутов тогда можно разогнать, раз закупать никого не будем… свои должны попадать в основу естественным образом, конкурируя за место. А не потому что Галицкий что то когда то сказал Тинькову
+9
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Lacerda
Какой же отвратительный персонаж этот тиньков.
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FilinMD
Тиньков стабильно мерзок)
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Dmitry Orlov
Галицкий уже 100 раз (не меньше) объяснял, что его мечта не в том, чтобы ПРОСТО выпустить 11 воспитанников (для этого много ума не надо - просто берёшь и выпускаешь), а чтобы они соответствовали УРОВНЮ основы.
Но нет, что журналюги, что этот - заладили "где 11 воспитанников, где 11 воспитанников, бред, утопия". Не говоря о том, что академия, на секундочку, существует не так давно, и воспитанников, которым 30+, сейчас просто не существует. Разве Галицкий говорил, что эти 11 воспитанников в составе должны быть ТОЛЬКО молодыми?
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korablev
Тиньков своим последними интервью и бесконечными «бред», «хрень», «да я ему говорю» любое уважение потерял. Поганый тип какой-то
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Аморалинни
Тиньков собрался переезжать из Англии?))
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Alex Alex
С Тиньковым всё понятно, там фляга свистит конкретно. Он засаживает Галицкого, а что он сам сделал для российского спорта?
+5
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brutton
Ответ 76er
В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в Израиле евреи, а в Африке негры )
вообще то африканцы, следуя твоей же логической цепочке.. нет разве?
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sined2000
"Негры, чёрные" - вот он тот самый цивилизованный либеральный менталитет.
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Tydeus
Ответ Serge Vendino
Сафонов/Агкацев, Волков, Кривцов, Черников, Сперцян - ключевые игроки. Не 11, конечно, но тоже много. В других клубах РПЛ ещё есть краснодарские воспитанники (Фомин, Комличенко, Уткин, Литвинов..) - то есть благодаря Галицкому люди получили футбольное образование, а страна - качественных футболистов.
Да это очень много для академии, которая только 15 (а по факту 13 лет) существует. Детей набирают с 6-7 лет, сейчас полностью прошедшим академию только 19-20. Ну и невозможно с одного выпуска полный состав собрать, лет 20 надо для результата.
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limitforever
Если бы не краснодарская академия, то весной 2022 после ухода всех легионеров и тренерского штаба Краснодар бы повторил путь Рубина. А так игроки и тренеры из Краснодара-2, пусть и не без везения, но заняли 4 место. Кстати тогда в одном из матчей на поле у Краснодара было 11 воспитанников.
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