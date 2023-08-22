Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Антверпен» примет АЕК

Теги Рейнджерс Брага ПСВ Янг Бойз Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген результаты Панатинаикос АЕК Маккаби Хайфа Антверпен Мольде Ракув Футбол

«Рейнджерс» примут ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Также во вторник «Антверпен» сыграет с АЕКом

В среду «Панатинаикос» сыграет с «Брагой» в гостях, «Галатасарай» – с «Мольде». 

Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой турнир Лиги Европы. 

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

Ракув Польша – Копенгаген Дания
Дата проведения
22 августа, 22.00, «ГИЕКСА Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Антверпен Бельгия – АЕК Греция
Дата проведения
22 августа, 22.00, «Босейль»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рейнджерс Шотландия – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
22 августа, 22.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брага Португалия – Панатинаикос Греция
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Маккаби Хайфа Израиль – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мольде Норвегия – Галатасарай Турция
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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3 комментария

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laudrup
Жду от ПСВ реванша с Рейнджерс!
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master_of_dzen
Норм пары, хочется побольше новых команд для ЛЧ типа Ракува или Антверпена. С другой стороны я не припомню когда там видел Брагу или АЕК... вообщем норм. Надеюсь Галатасарай пройдет Мольде, а в остальных парах фаворитов не имею.
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