Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Антверпен» примет АЕК

«Рейнджерс» примут ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Также во вторник « » сыграет с .

В среду « » сыграет с «Брагой» в гостях, « » – с « ».

Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой турнир Лиги Европы.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку