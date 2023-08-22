Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Антверпен» примет АЕК
«Рейнджерс» примут ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Также во вторник «Антверпен» сыграет с АЕКом.
В среду «Панатинаикос» сыграет с «Брагой» в гостях, «Галатасарай» – с «Мольде».
Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой турнир Лиги Европы.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
- 22 августа, 22.00, «ГИЕКСА Арена»
- Дата проведения
- 22 августа, 22.00, «Босейль»
- Дата проведения
- 22 августа, 22.00, «Айброкс»
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Мунисипал де Брага»
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Самми Офер»
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Акер Стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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