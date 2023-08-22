Роман Костомаров вышел к зрителям на лед в шоу Авербуха в Сочи. Ранее он перенес ампутацию стоп из-за осложнений пневмонии

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров вышел на лед впервые после болезни.

Олимпийский чемпион Турина-2006 вышел к зрителям в совместном номере с супругой – Оксаной Домниной – в шоу Ильи Авербуха в Сочи. 

Костомаров ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел в больнице полгода. 

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом.

Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», – сказал фигурист зрителям. 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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21 комментарий

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Аленка_76
Рома ,очень сильный духом человек!!Номер до слез!
+24
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0:4 на спотифай камп ноу
Какие же все таки циничные люди, помню когда как град одна за другой сыпались новости о состоянии Романа некоторые писали, все ему конец, медецина тут бессильна, с таким диагнозом умирают, или зачем ему жить без конечностей. Посмотрите человек жив здоров, радуется жизни и радует нас своей волей к жизни это ли не чудо.
+24
-5
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Marcus Varro
Ответ Бене Гессерит
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Интересно, что в голове нужно иметь, чтобы такую мерзость написать?
+18
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Anatiana
Уревелась....
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RusSt
Стальной характер, пример для подражания!
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-1
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Lialis
Невероятная сила воли у человека
+12
0
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Бильм@н
Весь зал встал. Просто пробирает до слёз
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Irina037
Рома и Оксана большие молодцы,что справились с такой бедой
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Rina
До слез! Здоровья ему и всей его семье!
+9
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Александр Скворцов
Дай Бог Роману и его семье здоровья счастья и процветания!
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Клирик
Блин, красава!
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Natali D
До слёз! Чемпионы наших сердец! Пусть всё у вас получится! Удачи! Здоровья!
+5
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isotope_
железный характер, очень крут
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Pasha0403
монетизация
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murzzzzzilka
Настоящий чемпион!!!
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arsenal.ave
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Какие же все таки циничные люди, помню когда как град одна за другой сыпались новости о состоянии Романа некоторые писали, все ему конец, медецина тут бессильна, с таким диагнозом умирают, или зачем ему жить без конечностей. Посмотрите человек жив здоров, радуется жизни и радует нас своей волей к жизни это ли не чудо.
Ну и замечательно, все искренне рады за него, зачем сейчас душнить и вспоминать негатив, мало ли кто что писал
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Lapo Elkann
Сильная личность, за все говорит спасибо господу богу и людям, которые ему помогли . мое восхищение.
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Зиля Бадриева
Номер Романа и Оксаны пробирает до глубины души! Пусть все дальше будет хорошо! Как красиво скользит Оксана, вот что значит старая школа фк.
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kovfun-barrios
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Не удивлён, Авербух просто монетизировал ампутации конечностей Костомарова. Пенсионеры и пенсионерки будут половину пенсии донатами присылать после такого трогательного выступления, человеческая психология проста, как три рубля, особенно женская, покажи им что нибудь про преодоление, будут восхищаться и умиляться. Так что на протезы там ему быстро насобирают.
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Тайга86
Таких как Роман единицы, но такие и выкарабкиваются, порой с того света. Так же сыграла свою немалую роль поддержка и всевозможная помощь его окружения, публичность. Может сейчас не в тему к радостному событию скажу, но простой смертный ушел бы еще на начальных этапах...Восстановления Роману, никогда не падать духом и продолжать ставить большие цели.
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Бене Гессерит
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