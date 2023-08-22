Роман Костомаров вышел к зрителям на лед в шоу Авербуха в Сочи. Ранее он перенес ампутацию стоп из-за осложнений пневмонии

Роман Костомаров вышел на лед впервые после болезни.

Олимпийский чемпион Турина-2006 вышел к зрителям в совместном номере с супругой – – в шоу Ильи Авербуха в Сочи.

Костомаров ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел в больнице полгода.

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом.

Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», – сказал фигурист зрителям.

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