Удаление Мак Аллистера признано ошибочным. Хавбек «Ливерпуля» не будет отстранен на 3 игры

Алексис Мак Аллистер сможет принять участие в ближайшем матче «Ливерпуля».

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение удовлетворить апелляцию мерсисайдцев, поданную после игры 2-го тура АПЛ с « » (3:1).

Аргентинцу за фол в борьбе за мяч с грозила трехматчевая дисквалификация.

Однако FA не стала наказывать футболиста. Удаление признано ошибочным, поэтому хавбек не будет дисквалифицирован.

Таким образом, Мак Аллистеру не придется пропускать игры против «Ньюкасла» (27 августа), «Астон Виллы» (3 сентября) и «Вулверхэмптона» (16 сентября).

Клопп считает, что удаление Мак Аллистера – ошибка: «40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание для «Ливерпуля»

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