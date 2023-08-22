Удаление Мак Аллистера признано ошибочным. Хавбек «Ливерпуля» не будет отстранен на 3 игры

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации Борнмут Райан Кристи Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер сможет принять участие в ближайшем матче «Ливерпуля».

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение удовлетворить апелляцию мерсисайдцев, поданную после игры 2-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1).

Аргентинцу за фол в борьбе за мяч с Райаном Кристи грозила трехматчевая дисквалификация.

Однако FA не стала наказывать футболиста. Удаление признано ошибочным, поэтому хавбек не будет дисквалифицирован.

Таким образом, Мак Аллистеру не придется пропускать игры против «Ньюкасла» (27 августа), «Астон Виллы» (3 сентября) и «Вулверхэмптона» (16 сентября).

Клопп считает, что удаление Мак Аллистера – ошибка: «40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание для «Ливерпуля» 

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kenny_182
Отлично, я очень удивлён адекватности ФА. Редко отменяют карты. Ну и куда ВАР смотрел - тоже вопрос.
+87
-3
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ренат Нургалиев
Это очень хорошо!
+70
-4
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_El Nino_
Ответ kenny_182
Отлично, я очень удивлён адекватности ФА. Редко отменяют карты. Ну и куда ВАР смотрел - тоже вопрос.
Думаю в таких ситуациях справедливо наказывать судей на варе на 3 игры, а судей матча на 1 игру.
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football poet
КДК здорового человека
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f5dfmvw9bk
Ответ Южанин78
Комментарий скрыт
Бывшие судьи, сам тренер Борнмута говорили что это ни разу не красная, даже ФА отменили действие, но ок
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Белый
Рад за мой Ливерпуль и Алексиса
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Лукашенко
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
хорошая история у твоего клуба
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f5dfmvw9bk
Справедливость восторжествовала!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mArty-.-
Ответ kenny_182
Отлично, я очень удивлён адекватности ФА. Редко отменяют карты. Ну и куда ВАР смотрел - тоже вопрос.
На ВАР сидели Пол Тирни, который открыто конфликтовал с Клоппом и всегда топит Ливерпуль, когда участвует в их играх и арбитр с греческой фамилией, который в прошлом сезоне дал с локтя Робертсону в челюсть и не получил дисквалификацию. Ошибочная красная - ожидаемый результат.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snid
У пластиковых 🔥.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Лукашенко
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Что же ты так Мак Алистера боишься? Тебя что ли сломал?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Судью за такое надо отстранять, самое настоящее позорище, все видели, что удаление липовое, почему Ливерпуль должен был столько времени в меньшенстве играть?:))
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользовательинтернета
Ответ Южанин78
Комментарий скрыт
Я тоже люблю Макалистера,ещё со времён фильма Один дома.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kossuth
ШИИИИИИКАААРРРРРНО!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ #SharkTeam
А пока просто запомним
А кому предъявлять будешь, интересно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_El Nino_
Ответ Football poet
КДК здорового человека
Ну если бы они и это отменили, то тогда конеченость этой шарашки была бы неоспоримой.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KTK
А 40 минут жизни на поле кто вернет?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ kenny_182
Отлично, я очень удивлён адекватности ФА. Редко отменяют карты. Ну и куда ВАР смотрел - тоже вопрос.
я вот в первую очередь удивлён, что за такие вещи ФА отвечает
я думал, они к АПЛ вообще никаким боком не относятся
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f5dfmvw9bk
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
А фейк фанаты фейкового клуба будут молчать, когда Гордон влетает шипами в правую икроножную мышцу Диаша, когда мяч был у левой ноги, и даже жёлтую не получает
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деликатный
Удивительно! Зная федерацию футбола в Англии ожидал только худшее, т.к они не любят менять решение даже если оно ошибочно! Что сказать, новость отличная тем более следующий соп Ньюкасл!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitriy
Томиясу тоже вчера на ровном месте дали две желтые, судьи в Англии чудят как обычно...............................
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f5dfmvw9bk
Ответ #SharkTeam
Ноют вместе с болелами. И игроки какие-то щуплые у них. Какое-то все рахитное, ещё и гордятся жалобами своими
Кто бы говорил про нытьё! В декабре 2019-го Ливерпуль сыграл 4 игры за 3 дня: два тура АПЛ, матч КЛ и финал КЧМ, Клопп говорил что такой график безумие, теперь Пепка говорит то же самое, его игроки травмируются из-за этого (как и игроки Ливерпуля тогда), но от вас что-то неслышно таких же комментов что Пеп нытик, как тогда, да и сейчас пишете про Клоппа. Да и Пеп тоже тот ещё нытик, имея огроменные ресурсы жалуется, что другие клубы к ним относятся по-другому и завышают ценники
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Какой ломает ногу. Там игрок отряхнулся и побежал.накладка на желтую
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
loginov8ynwa
Отличная новость. В матче с Ньюкаслом очень пригодится
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ #SharkTeam
Посмотрю на тебя когда Родри кому-нибудь из ливера так заедет
Так это у тебя зуд от Ливерпуля, а не у меня от сити, если в моменте нет жестокости и травмы, то красная ни к чему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий