Пиццелли о Захаряне и Коваленко в сборной России: «Расстраивает, если армяне выбирают не свою сборную. Оба совершили ошибку, мне кажется»

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Маркос Пиццелли считает ошибкой выбор Арсена Захаряна в пользу сборной России.

– Наир [Тикнизян] и Эдуард [Сперцян] играют за сборную Армении, а Арсен Захарян и Александр Коваленко заиграны за сборную России. Как относитесь к тому, что армянин играет не за Армению?

– Это сложный вопрос. Мы хорошо знаем историю Армении и знаем, почему большинство армян живет в других странах. Армения живет очень бедно.

Когда я разговаривал с армянскими игроками из разных стран, они всегда мне говорили о своем желании играть за сборную Армении. Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом – плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку. Но как футболист я немного их понимаю и должен уважать их выбор.

– Сейчас Александр Коваленко рассматривает возможность смены футбольного гражданства. В случае с Арсеном Захаряном это будет труднее, так как он сыграл в официальном матче за Россию. Их стоило бы принять в команду?

– Опять же, это непростая ситуация. Надо узнать, почему теперь они хотят в сборную Армении – они больше не нужны России? ФФА должна хорошо подумать. Потому что игрок должен хотеть играть за сборную, а не так, что в одном месте не получилось – и меняешь гражданство.

Безусловно, они оба очень хорошие футболисты, которые помогут сборной побеждать. Но в таких вопросах надо смотреть более глобально, думать не только про футбол.

– Но все же, ФФА стоит их принять?

– Не знаю, не могу отвечать за федерацию. Если бы это зависело от меня, скажу так: футбол – это не просто игра на поле. Надо узнать, почему они именно сейчас решили сменить спортивное гражданство?

Не имеет значения, какого они уровня футболисты, важно их желание выходить на матчи с гербом Армении на футболке. Но ФФА не будет рассуждать, как я, потому что им нужен результат. Я думаю, мы скоро увидим кого-то из этих ребят в сборной Армении, – сказал бывший игрок «Кубани» и сборной Армении.

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96 комментариев

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kk.abb
В каком месте они не наши? Армяне они только этнически, по факту русские. Оба всю жизнь в России, родились тут, футбольные академии России. С какой стати им играть за страну, которая 0 участия в их жизни принимала? Из-за того, что какие-то предки родом оттуда? Они язык армянский даже и не знают. После 22 года стали такие менять гражданство.

Считаю абсурдом причисление к армянам и грузинам тех же Тикнизяна и Сазонова, которые языков «своих» стран не знают, и не были там ни разу)

Мбаппе, Бензема, Зидан - прежде всего французы, несмотря на их этнические корни.
+169
-16
+153
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ddddan 2
пиццели,ты по нации бразилец,но играл за сборную Армении. Бразильцам можно,армянам нельзя?
+121
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+117
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kk.abb
Ответ Александр Романов
Комментарий скрыт
Когда удобно, говорят что армяне, когда удобно, что русские.
Но по факту они россияне, воспитаны в нашей среде, ходили в наши школы, читали нашу литературу, учились в наших академиях, вся карьера в наших клубах. Каким боком тут Армения, почему она бенефициаром тут должна быть?
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kk.abb
Ответ Russian Horse
Комментарий удален модератором
Они хотят себе всё присвоить. 0 отношения к Захаряну страна Армения имеет. Был бы он насильником, сказали б что он русский, а как успешный спортсмен - так армянин.
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+34
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Vlad33
Какую свою то? Они родились и выросли в России,о чем этот бразилмянин вообще говорит?
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King_X
Захарян родился в Самаре, вся футбольная и обычная жизнь (и спорт образование) - в РФ
С какой стати ему играть за Армению?

Что ему Армения дала, окончание в фамилии?))

Коваленко +/- так же
+23
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+19
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Гоша Петров
Ответ kk.abb
В каком месте они не наши? Армяне они только этнически, по факту русские. Оба всю жизнь в России, родились тут, футбольные академии России. С какой стати им играть за страну, которая 0 участия в их жизни принимала? Из-за того, что какие-то предки родом оттуда? Они язык армянский даже и не знают. После 22 года стали такие менять гражданство. Считаю абсурдом причисление к армянам и грузинам тех же Тикнизяна и Сазонова, которые языков «своих» стран не знают, и не были там ни разу) Мбаппе, Бензема, Зидан - прежде всего французы, несмотря на их этнические корни.
Коваленко вообще только по матери армянин а по отцу русский.Захарян родился в Самаре,жил в Самаре,прошел все российские сборные.Тот же Сперцян родился в Ставрополе и жил там всю жизнь,он даже армянского не знает!!!
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Max Zhomkov
да на того же сперцяна посмотреть - ну какой из него армян?)) в Ставрополе родился и всю жизнь в России прожил. Из него армян как из меня поляк (отец матери наполовину поляк)
+17
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+15
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kosterin_777
Это говорит человек, который играл за сборную Армении ?))
+13
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+12
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flash166
За Францию тогда кто будет играть?
+11
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ZarvuR2020
Коренной чистокровный армянин обеспокоен...
+13
-2
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kk.abb
Ответ Гоша Петров
Коваленко вообще только по матери армянин а по отцу русский.Захарян родился в Самаре,жил в Самаре,прошел все российские сборные.Тот же Сперцян родился в Ставрополе и жил там всю жизнь,он даже армянского не знает!!!
Да никто из них и в Армении не был даже, я про язык молчу. Армянам самим не позорно таких к «своим» причислять? Это низко. Своих талантов нет, пытаются всех «своими» выставить, 🤡
Пусть академии свои развивают, растят таланты, а не паразитизмом занимаются.
+12
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+11
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kk.abb
Ответ jss
ну справедливости ради за Францию играют люди, которые там родились и всю жизнь прожили
Захарян родился и всю жизнь прожил в России, Сперцян тоже.
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gukmamop
Обыкновенный армянский национализм
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Мишаня Кашников
Ответ Антон Фалафель
Да с чего вы все берёте, что у них только фамилия армянская? Они живут армянской семьёй, с армянскими обычаями и считают себя армянами. И таких очень много в России, никто из них себя русскими не считает. У армян очень сильное национальное сознание. Они россияне а не русские. Что они выбирают другие страны, там где лучше и теплее, это уже совсем другой вопрос. От этого они не перестают быть армянами.
Во заливает 😃
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Russ Ivan
В таком случае за сборную Бразилии должны играть исключительно представители коренных народов этой страны, разные индейцы Амазонии, а никак не потомки европейцев и африканцев...
+6
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Гоша Петров
Ответ Max Zhomkov
да на того же сперцяна посмотреть - ну какой из него армян?)) в Ставрополе родился и всю жизнь в России прожил. Из него армян как из меня поляк (отец матери наполовину поляк)
он и армянского языка не знает
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RAMIK
Ответ Антон Фалафель
Да с чего вы все берёте, что у них только фамилия армянская? Они живут армянской семьёй, с армянскими обычаями и считают себя армянами. И таких очень много в России, никто из них себя русскими не считает. У армян очень сильное национальное сознание. Они россияне а не русские. Что они выбирают другие страны, там где лучше и теплее, это уже совсем другой вопрос. От этого они не перестают быть армянами.
Но сборная России это не сборная русских, а россиян, вот Арсен и должен играть за Россию. Если будет много таких, как Сперцян, то думаю РФС их будет считать легионерами и как то прикроет лавочку. Если же армяне хотят играть за Армению, пусть и учатся играть в футбол именно там.
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Арасланов Роман
Сказал «коренной» армянин
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luu
А не расстраивает, если армяне аыбирают не свою страну для жизни?
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Shadow1882
Если следовать этой логике, то Пиццелли, почему ты не выбрал Италию? Что значит бразилец? И что, что за Армению играл?
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Dzhavid Batiev
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Ответ fil_spb
Сборная Армении это вообще какой-то симулякр паразитирующий на футбольном хозяйстве других стран. Нет, есть такое понятие как натурализация в футболе, многие им пользуются, но здравый смысл тоже должен быть. А в сборной Армении, где таких "армян" как Коваленко уже больше десятка наверное, здравого смысла нет. Что это за сборная страны, где играют сплошь игроки, которые к стране отношения не имеют.
У Коваленко армянские корни. Мать армянка, отец наполовину армянин.
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Умелец_Мэнни
Ответ Константин Эсперов
Комментарий удален пользователем
Наверняка Пиццели также расстаривается когда африканцы и арабы играют за европейские сборные.
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Maxim I
Натурализованный бразилец, рассуждают о моральном праве выступать за страну происхождения. Ясненько
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Красная стрела
Думаю, что игрок должен играть за ту страну, где его родной дом
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