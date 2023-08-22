Пиццелли о Захаряне и Коваленко в сборной России: «Расстраивает, если армяне выбирают не свою сборную. Оба совершили ошибку, мне кажется»

Маркос Пиццелли считает ошибкой выбор Арсена Захаряна в пользу сборной России.

– Наир [Тикнизян] и Эдуард [ ] играют за сборную Армении, а и Александр Коваленко заиграны за сборную России. Как относитесь к тому, что армянин играет не за Армению?

– Это сложный вопрос. Мы хорошо знаем историю Армении и знаем, почему большинство армян живет в других странах. Армения живет очень бедно.

Когда я разговаривал с армянскими игроками из разных стран, они всегда мне говорили о своем желании играть за сборную Армении. Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом – плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку. Но как футболист я немного их понимаю и должен уважать их выбор.

– Сейчас Александр Коваленко рассматривает возможность смены футбольного гражданства. В случае с Арсеном Захаряном это будет труднее, так как он сыграл в официальном матче за Россию. Их стоило бы принять в команду?

– Опять же, это непростая ситуация. Надо узнать, почему теперь они хотят в сборную Армении – они больше не нужны России? ФФА должна хорошо подумать. Потому что игрок должен хотеть играть за сборную, а не так, что в одном месте не получилось – и меняешь гражданство.

Безусловно, они оба очень хорошие футболисты, которые помогут сборной побеждать. Но в таких вопросах надо смотреть более глобально, думать не только про футбол.

– Но все же, ФФА стоит их принять?

– Не знаю, не могу отвечать за федерацию. Если бы это зависело от меня, скажу так: футбол – это не просто игра на поле. Надо узнать, почему они именно сейчас решили сменить спортивное гражданство?

Не имеет значения, какого они уровня футболисты, важно их желание выходить на матчи с гербом Армении на футболке. Но ФФА не будет рассуждать, как я, потому что им нужен результат. Я думаю, мы скоро увидим кого-то из этих ребят в сборной Армении, – сказал бывший игрок «Кубани» и сборной Армении.

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