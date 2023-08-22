Загитова сама обратилась к президенту Татарстана с предложением открыть в Казани школу ее имени («Бизнес Online»)

Алина Загитова сама предложила идею создать в Казани школу ее имени.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Такая перспектива возникла во время Петербургского экономического форума, где олимпийская чемпионка увиделась с . По нашей информации, на встрече Загитова обратилась к президенту РТ с конкретным предложением: открыть в Казани школу ее имени.

Еще раз: это была идея Загитовой, которую можно назвать неожиданной.

Идея Загитовой нашла отклик в республике. После встречи Минниханов дал поручение проработать с чемпионкой конфигурацию школы. Уже через неделю Загитова вместе со своей мамой Лейсан прибыли в Казань для совещания в минспорт РТ. Там, как рассказал нашему изданию глава ведомства Владимир Леонов, были обозначены сроки будущего проекта.

Запустить школу на базе существующей инфраструктуры в Казани планируется в январе, а во второй половине 2024 года — начать строительство дворца, куда затем школа переедет», – говорится в статье.

Загитова запускает школу своего имени в Казани – что об этом известно?