Загитова сама обратилась к президенту Татарстана с предложением открыть в Казани школу ее имени («Бизнес Online»)

Теги Рустам Минниханов Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова сама предложила идею создать в Казани школу ее имени.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Такая перспектива возникла во время Петербургского экономического форума, где олимпийская чемпионка увиделась с Рустамом Миннихановым. По нашей информации, на встрече Загитова обратилась к президенту РТ с конкретным предложением: открыть в Казани школу ее имени.

Еще раз: это была идея Загитовой, которую можно назвать неожиданной. 

Идея Загитовой нашла отклик в республике. После встречи Минниханов дал поручение проработать с чемпионкой конфигурацию школы. Уже через неделю Загитова вместе со своей мамой Лейсан прибыли в Казань для совещания в минспорт РТ. Там, как рассказал нашему изданию глава ведомства Владимир Леонов, были обозначены сроки будущего проекта. 

Запустить школу на базе существующей инфраструктуры в Казани планируется в январе, а во второй половине 2024 года — начать строительство дворца, куда затем школа переедет», – говорится в статье.

Загитова запускает школу своего имени в Казани – что об этом известно?

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135 комментариев

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Семен Петров
Ответ Ловушка Джокушкера
ЧСВ, конечно, крайне завышенное у этой особы
Это же наша Алиночка - красавица, умница, она заслужила!!
Я бы и Казань переименовала в Загитов-Безызбежинск.

Ладно пойду борщ готовить, а то опять мой злой с работы придет
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Ловушка Джокушкера
ЧСВ, конечно, крайне завышенное у этой особы
+148
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Гамарджоба Генацвале
Перед входом в школу будет висеть огромный баннер со слоганом школы:
"Безызбежно можно быть первым!"
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Aleksey Yashin
"Загитова обратилась к президенту РТ с конкретным предложением: открыть в Казани школу ее имени"

Хотелось бы знать кто конкретно будет финансировать строительство школы? Сама Загитова или бюджет Казани. Если второе, то Загитову можно будет называть Алиной конкретной.
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Рязанский самбист
Всё правильно.
Потому что НАША АЛИНОЧКА самая умная, скромная, красивая и образованная.
Рядом с этой школой должна стоять Школа Журналистики и Грамотного Изложения Мыслей имени нашей красавицы Алины Загитовой.
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ostap&mio&dio
Блин, мне бы такую самоуверенность
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bolelschiza
а сама говорила, что ее предложениями засыпали, а она выбирала
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N-6 AlexanderX
Все сама. Никто не помогал. Святая скромность.
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Rafael $.
Скромняжка
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Bartez1986
а благодарства были уже? или это безызбежно?
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Злодей Спб
Получит номинальную должность директора этого заведения. По факту, она хочет "на пенсию" в 21 выйти и оставаться на содержании государства. А там, глядишь, постарше станет и в депутаты можно :)
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scorp19
Ну пусть и строит на свои бабки. Или бюджет должен всё ей оплатить чтобы она на готовенькое пришла лицом только посветить ? И всё это во время тяжёлого военного конфликта под носом... щас не до фигурки.
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Младший лейтенант
Ну хоть эту то школу она окончит?
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Белый офицер
Роман Ротан пускай для Зэгитовой строит школу в Петербурге.
+19
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Сергей Орлов
Ответ Семен Петров
Это же наша Алиночка - красавица, умница, она заслужила!! Я бы и Казань переименовала в Загитов-Безызбежинск. Ладно пойду борщ готовить, а то опять мой злой с работы придет
Неплохо)
+14
-2
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j4romir
Пожалуйста не постите новости про Загитову.
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Николай Криницкий
От скромности Загитова,точно не умрет.
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R Kukhov
Интересно, как это происходило:
- Добрый день! Предлагаю создать школу имени меня по проставить трудящихся масс?
+13
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абанамат
Что дальше? Алина обратилась к Путину, с конкретным предложением , переименовать Казань в Загитовск.
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ДИОНИС
Школа в Казани будет открыта! Это безызбежно!
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PiyPiyPiy
Просто сказочная сказка! Безызбежно лучшая новость!
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алексей любовь
Ля звезда какая😆
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antrrap
Ответ Семен Петров
Это же наша Алиночка - красавица, умница, она заслужила!! Я бы и Казань переименовала в Загитов-Безызбежинск. Ладно пойду борщ готовить, а то опять мой злой с работы придет
Спасибо за настроение))

А жители назывались бы - Загитово-Безызбежинчане
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Margo
Читать эту статейку, но помню, что вроде ей это предложили. Автор врёт, а это случайно не Имамов автор? Он всегда врёт и выдумывает.
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Татьяна Карасева
Этот неготивный и неправдивый вброс в адрес Алины, касается не только её, но и авторитета главы ТС, то есть любая ОЧ может руководить его действиями, считаю, что власти ТС правильно отреагирует на очередной лживый наброс на ОЧ Алину Загитову.
+11
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