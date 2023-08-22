Загитова сама обратилась к президенту Татарстана с предложением открыть в Казани школу ее имени («Бизнес Online»)
Алина Загитова сама предложила идею создать в Казани школу ее имени.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Такая перспектива возникла во время Петербургского экономического форума, где олимпийская чемпионка увиделась с Рустамом Миннихановым. По нашей информации, на встрече Загитова обратилась к президенту РТ с конкретным предложением: открыть в Казани школу ее имени.
Еще раз: это была идея Загитовой, которую можно назвать неожиданной.
Идея Загитовой нашла отклик в республике. После встречи Минниханов дал поручение проработать с чемпионкой конфигурацию школы. Уже через неделю Загитова вместе со своей мамой Лейсан прибыли в Казань для совещания в минспорт РТ. Там, как рассказал нашему изданию глава ведомства Владимир Леонов, были обозначены сроки будущего проекта.
Запустить школу на базе существующей инфраструктуры в Казани планируется в январе, а во второй половине 2024 года — начать строительство дворца, куда затем школа переедет», – говорится в статье.
Загитова запускает школу своего имени в Казани – что об этом известно?
Я бы и Казань переименовала в Загитов-Безызбежинск.
Ладно пойду борщ готовить, а то опять мой злой с работы придет
"Безызбежно можно быть первым!"
Хотелось бы знать кто конкретно будет финансировать строительство школы? Сама Загитова или бюджет Казани. Если второе, то Загитову можно будет называть Алиной конкретной.
Потому что НАША АЛИНОЧКА самая умная, скромная, красивая и образованная.
Рядом с этой школой должна стоять Школа Журналистики и Грамотного Изложения Мыслей имени нашей красавицы Алины Загитовой.
- Добрый день! Предлагаю создать школу имени меня по проставить трудящихся масс?
А жители назывались бы - Загитово-Безызбежинчане